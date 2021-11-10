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Некоторые арабские страны полагают, что расширение контактов с Асадом поможет вывести Сирию из-под влияния Ирана. США резко раскритиковали визит министра иностранных дел ОАЭ в Дамаск.
Президент Сирии Башар Асад встретился в Москве с Владимиром Путиным. За четыре дня до этого президент РФ принимал Александра Лукашенко. Сергей Елкин о неудачном тайминге сирийского правителя.
Кремль пошел ровно на те уступки Америке, которые был готов сделать задолго до женевского саммита, пишет Константин Эггерт.
В Сирии прошли президентские выборы. Их победителем снова стал Башар Асад. Как это повлияет на ситуацию, и что будет происходить в стране дальше?
Выборы в Сирии не были "ни свободными, ни честными", заявил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Башар Асад победил на них с официальным результатом больше 95 процентов голосов.
Российские правозащитники подготовили доклад, касающийся военной операции России в Сирии. Они рассказали о поддержке РФ Асада, бомбах и химатаках. С начала войны в этой стране прошло 10 лет.
Великобритания впервые обнародовала пакет адресных санкций по Сирии с момента "Брекзита". С начала гражданской войны в Сирии прошло десять лет.
В совместном заявлении глав МИД РФ, Турции и Катара говорится о приверженности продвижению политического процесса в охваченной гражданской войной Сирии при содействии ООН.
В ФРГ правозащитники подали иск в Федеральную прокуратуру. Они говорят, что у них есть задокументированные доказательства причастности Башара Асада и его брата Махера к атаке с применением химического оружия в Сирии.
В ФРГ выясняют причастность режима Асада к применению химического оружия в Сирии. DW получила эксклюзивный доступ к конфиденциальным документам этого важного расследования. Что в них?
Деньги РФ пойдут на восстановление электросетей и промышленного комплекса Сирии. До объявления об этом Владимир Путин провел переговоры с Башаром Асадом.
В Идлибе на севере Сирии находятся сотни тысяч беженцев. Они не знают, что им делать и куда бежать в случае новых бомбежек наступления войск Башара Асада.
Когда пять лет назад Путин отправил войска в Сирию, он казался победителем. Но с точки зрения национальных интересов РФ, а не российского режима, спасение Асада - это сомнительная операция, пишет Константин Эггерт.
Пять лет назад Россия начала военную операцию в Сирии, объяснив ее борьбой с терроризмом. Чего добилась Москва и какой ценой, а что ей не удалось сделать - эксперты дали оценку.
США расширили санкционный список по Сирии, внеся в него сына президента Асада и девять компаний, связанных со строительством роскошной недвижимости.
Коалиция правящей партии "Баас" и ее союзников получила 177 из 250 мест в парламенте Сирии. Оппозиция не признает итоги выборов. В США назвали сирийские выборы срежиссированными.
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