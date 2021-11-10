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Башар Асад

Syria's President Bashar al-Assad meets with United Arab Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed, in Damascus Syria, in this handout released by SANA November 9, 2021. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.

Глава МИД ОАЭ впервые с начала войны в Сирии нанес визит Асаду 10.11.2021

Некоторые арабские страны полагают, что расширение контактов с Асадом поможет вывести Сирию из-под влияния Ирана. США резко раскритиковали визит министра иностранных дел ОАЭ в Дамаск.
Karikatur - syrischer Machthaber Baschar al-Assad geht Richtung Kreml, im entgegen kommet belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko mit dem Sack von US-Dollar auf dem Rücken und sagt: Genosse Assad, du brauchst dahin nicht zu gehen - ich habe schon alles genommen. ***14.09.21

Зачем Асад приезжал к Путину и при чем тут Лукашенко? 14.09.2021

Президент Сирии Башар Асад встретился в Москве с Владимиром Путиным. За четыре дня до этого президент РФ принимал Александра Лукашенко. Сергей Елкин о неудачном тайминге сирийского правителя.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** U.S. President Joe Biden gestures while speaking to the media before boarding Air Force One at Geneva airport, as he leaves Geneva after the U.S.-Russia summit, Switzerland, June 16, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

Комментарий: Байден вывел Путина из международной изоляции 17.06.2021

Кремль пошел ровно на те уступки Америке, которые был готов сделать задолго до женевского саммита, пишет Константин Эггерт.
26.05.2021 A Syrian military police officer stands near posters depicting Syria's President Bashar al-Assad, during the country's presidential elections in Damascus, Syria, May 26, 2021. REUTERS/Omar Sanadiki

Итоги президентских выборов в Сирии: чего ждать от Асада? 28.05.2021

В Сирии прошли президентские выборы. Их победителем снова стал Башар Асад. Как это повлияет на ситуацию, и что будет происходить в стране дальше?
Syrian President Bashar Assad supporters hold up national flags and pictures of Assad as they celebrate at Omayyad Square, in Damascus, Syria, Thursday, May 27, 2021. (AP Photo/Hassan Ammar)

Евросоюз не признает итоги президентских выборов в Сирии 28.05.2021

Выборы в Сирии не были "ни свободными, ни честными", заявил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Башар Асад победил на них с официальным результатом больше 95 процентов голосов.
24.10.2019 *** Russian forces patrol in the city of Amuda, north Syria, Thursday, Oct. 24, 2019. Syrian forces, Russian military advisers and military police are being deployed in a zone 30 kilometers (19 miles) deep along much of the northeastern border, under an agreement reached Tuesday by Russia and Turkey. (AP Photo/Baderkhan Ahmad) |.

10 страшных лет: что узнали правозащитники об операции РФ в Сирии 02.04.2021

Российские правозащитники подготовили доклад, касающийся военной операции России в Сирии. Они рассказали о поддержке РФ Асада, бомбах и химатаках. С начала войны в этой стране прошло 10 лет.
A fighter from the Jaish al-Islam (Islam Army) sits near smoke billowing on the front-line, which they use to take cover, in the village of Tal al-Siwan area of the rebel-held stronghold of Douma, on the outskirts of Damascus, on September 5, 2016. (Photo by Sameer Al-Doumy / AFP)

Лондон ввел санкции в отношении главы МИД Сирии 15.03.2021

Великобритания впервые обнародовала пакет адресных санкций по Сирии с момента "Брекзита". С начала гражданской войны в Сирии прошло десять лет.

In this photo released by Russian Foreign Ministry Press Service, Turkish foreign minister Mevlut Cavusoglu, left, Qatar's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, center, and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov attend the talks in Doha, Qatar, Thursday, March 11, 2021. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

Россия, Турция и Катар запускают новый переговорный процесс по Сирии 11.03.2021

В совместном заявлении глав МИД РФ, Турции и Катара говорится о приверженности продвижению политического процесса в охваченной гражданской войной Сирии при содействии ООН.

Применение химоружия в Сирии: обвинят ли в ФРГ режим Башара Асада в совершении военных преступлений 27.11.2020

В ФРГ правозащитники подали иск в Федеральную прокуратуру. Они говорят, что у них есть задокументированные доказательства причастности Башара Асада и его брата Махера к атаке с применением химического оружия в Сирии.
A child and a man are seen in hospital in the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, Damascus, Syria February 25, 2018. Picture taken February 25,2018.REUTERS/Bassam Khabieh

Химоружие в Сирии: сможет ли ФРГ обвинить Асада в военных преступлениях? 27.11.2020

В ФРГ выясняют причастность режима Асада к применению химического оружия в Сирии. DW получила эксклюзивный доступ к конфиденциальным документам этого важного расследования. Что в них?
09.03.2020 *** von Reporterin Hediye Levent .

Россия выделила более миллиарда долларов на помощь Сирии 12.11.2020

Деньги РФ пойдут на восстановление электросетей и промышленного комплекса Сирии. До объявления об этом Владимир Путин провел переговоры с Башаром Асадом.

Война в Сирии: кто поможет беженцам в провинции Идлиб? 12.10.2020

В Идлибе на севере Сирии находятся сотни тысяч беженцев. Они не знают, что им делать и куда бежать в случае новых бомбежек наступления войск Башара Асада.
Russian President Vladimir Putin (C), Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) and Iranian President Hassan Rouhani address the media after a trilateral meeting on Syria in Sochi on November 22, 2017. / AFP PHOTO / SPUTNIK / Mikhail KLIMENTYEV (Photo credit should read MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP/Getty Images)

Комментарий: Путин в Сирии воюет за Асада - и за Кремль 30.09.2020

Когда пять лет назад Путин отправил войска в Сирию, он казался победителем. Но с точки зрения национальных интересов РФ, а не российского режима, спасение Асада - это сомнительная операция, пишет Константин Эггерт.
22.10.2015 In this photo taken on Thursday, Oct. 22, 2015 and provided by the Russian Defense Ministry Press Service, a Russian Su-25 ground attack jet prepares for take off at Hemeimeem air base in Syria. Russia has been carrying out an air campaign in Syria since Sept. 30. (Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP) |

Россия не уйдет из Сирии. Эксперты об итогах пяти лет военной операции 30.09.2020

Пять лет назад Россия начала военную операцию в Сирии, объяснив ее борьбой с терроризмом. Чего добилась Москва и какой ценой, а что ей не удалось сделать - эксперты дали оценку.
Syrian Colonel Bashar al-Assad attends the opening of the Dubai air show, 14 November 1999. Assad, 34, is being groomed to take over from his 69-year-old father, President Hafez al-Assad, analysts say. / AFP PHOTO / RABIH MOGHRABI (Photo credit should read RABIH MOGHRABI/AFP via Getty Images)

США ввели санкции против сына Башара Асада 30.07.2020

США расширили санкционный список по Сирии, внеся в него сына президента Асада и девять компаний, связанных со строительством роскошной недвижимости.
DAMASCUS, SYRIA. APRIL 13, 2016. Local residents at a polling station in the al-Qadam neighbourhood during Syrian Parliamentary elections. Valery Sharifulin/TASS |

На выборах в Сирии предсказуемо победила партия Башара Асада 21.07.2020

Коалиция правящей партии "Баас" и ее союзников получила 177 из 250 мест в парламенте Сирии. Оппозиция не признает итоги выборов. В США назвали сирийские выборы срежиссированными.
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