Басманный суд Москвы

Байден назвал Путина убийцей, что пожелал в ответ Путин Байдену и как реагирует Запад. DW Новости

Еще не закончилась даже стодневка президентства Байдена, а американо-российские отношения, которые и так многие считали хуже некуда, ухудшулись еще больше. Накануне Байден в интервью телекомпании ABC утвердительно ответил на вопрос: считает ли он Путина убийцей. А Путин ответил американскому коллеге: "Будьте здоровы и кто обзывается, сам так называется". Как реагируют на все это в Европе?