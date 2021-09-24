Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Басманный суд Москвы

.

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 13, 2017: The offices of the Russian Justice Ministry in Zhitnaya Street. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa

Минюст РФ требует ликвидировать правозащитную организацию "Астрея" 24.09.2021

Минюст РФ подал в суд Москвы иск на "Астрею" - партнера "Правовой инициативы" и нидерландского фонда SJI. Юристы "Астреи" занимались, в частности, проблемой похищений на Северном Кавказе.
Ivan Pavlov, lawyer of a former journalist and an aide to the head of Russia's space agency Roscosmos Ivan Safronov, speaks with journalists following a court hearing in Moscow, Russia September 2, 2020, in this still image taken from video. Video taken September 2, 2020. Reuters TV via REUTERS

Мосгорсуд подтвердил запрет адвокату Павлову пользоваться интернетом 19.07.2021

Московский городской суд отклонил жалобу 40 коллег адвоката Ивана Павлова на постановление о мере пресечения, вынесенное Басманным судом.
Police officers stand guard as opposition supporters rally in central Moscow on May 6, 2017, to mark five years since the anti-Putin protest on Bolotnaya Square that led to dozens of arrests and injuries on both police and protesters sides. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Участник Pussy Riot Александр Софеев арестован на 15 суток 23.06.2021

Басманный суд признал Софеева виновным в мелком хулиганстве. 22 июня в Москве, помимо него, задержали еще 4 участников Pussy Riot: Марию Алехину, Дмитрия Воронцова, Анну Кузьминых и Люсю Штейн.

Ivan Pavlov, lawyer of a former journalist and an aide to the head of Russia's space agency Roscosmos Ivan Safronov, speaks with journalists following a court hearing in Moscow, Russia September 2, 2020, in this still image taken from video. Video taken September 2, 2020. Reuters TV via REUTERS

Более 40 адвокатов обжаловали меру пресечения Ивану Павлову 05.05.2021

Адвоката Ивана Павлова, который помимо прочего представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией, обвиняют в разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова.

Russian lawyer Ivan Pavlov, center, speaks to media next to the entrance of Russia's Investigative Committee in Moscow, Russia, Friday, April 30, 2021. A lawyer representing the anti-corruption foundation of imprisoned Russian opposition leader Alexei Navalny has been detained in Moscow, his colleague said on social media. St. Petersburg-based lawyer Ivan Pavlov has been representing Navalny’s Foundation for Fighting Corruption after authorities filed a lawsuit to ban the foundation and the politician’s network of regional offices as extremist organizations. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Задержанному адвокату фонда Навального Ивану Павлову избрали меру пресечения 30.04.2021

Главе адвокатской "Команды 29" нельзя пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями по своему делу. Ивану Павлову вменяют в вину разглашение данных дела его подзащитного Ивана Сафронова.
In Moskau wurden Redakteure der studentischen Zeitschrift DOXA festgenommen und wegen Unterstützung von Kremlkritiker Nawalny vor Gericht gestellt. DOXA3 - Redakteur der studentischen Zeitschrift DOXA Armen Aramyan (links im Bild) vor Gericht.

Мосгорсуд разрешил журналистам DOXA выходить на прогулки 26.04.2021

Московский городской суд изменил решение Басманного суда в отношении трех фигурантов дела DOXA, сократив на два часа в сутки запрет выходить из дома.

Северный поток-2: как "Газпром" и его партнеры в ЕС обходят санкции США. DW Новости (19.03.2021) 19.03.2021

Каким образом "Северный поток-2", который так упорно топит Вашингтон, до сих пор остается непотопляемым? И как удалось - в обход санкций США - оснастить трубоукладчик "Академик Черский" новейшим европейским оборудованием? Расследование DW.
Lyubov Sobol, Gericht in Moskau, 10.03.2021 Foto: DW- Korrespondent Sergey Satanovskiy.

Суд в Москве продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному 19.03.2021

Домашний арест Любови Соболь, Люсе Штейн, Олегу Навальному и Константину Янкаускасу продлен до 23 июня.

Байден назвал Путина убийцей, что пожелал в ответ Путин Байдену и как реагирует Запад. DW Новости 18.03.2021

Еще не закончилась даже стодневка президентства Байдена, а американо-российские отношения, которые и так многие считали хуже некуда, ухудшулись еще больше. Накануне Байден в интервью телекомпании ABC утвердительно ответил на вопрос: считает ли он Путина убийцей. А Путин ответил американскому коллеге: "Будьте здоровы и кто обзывается, сам так называется". Как реагируют на все это в Европе?
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 29, 2020: Unordained schema hegumen Sergius (Nikolai Romanov) is taken for a hearing at Moscows Basmanny District Court. He was arrested at the Sredneuralsk Convent and sent to Moscow on 29 December after posting a video on YouTube encouraging his followers to die for Russia. Unordained schema hegumen Sergius (Nikolai Romanov) is charged with unsanctioned actions, encouraging people to kill themselves, and insulting religious feelings. He was excommunicated in May 2020 for violating a ban on preaching after calling on people to go to church despite the lockdown, describing the coronavirus situation as a fake pandemic. More recently, Sergius was stripped of his rank by the Yekaterinburg Eparchy court and ordered to leave the convent, but continued to perform church services nevertheless. The metropolitanate considers his actions an illegal seizure. Vyacheslav Prokofyev/TASS

Басманный суд арестовал экс-схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года 29.12.2020

Суд не нашел оснований для более мягкой меры пресечения экс-схиигумену Среднеуральского женского монастыря Сергию. Защита обжалует арест. Бывшему схимонаху предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.
(Haupteingang, Gebäude) in Copyright: DW

Суд отказал в удовлетворении исков бывших сотрудников ВШЭ к университету 27.11.2020

Бывшие преподаватели НИУ "Высшая школа экономики" хотят восстановиться на работе через суд. Они уверены, что вуз не продлил с ними трудовые договоры по политическим мотивам. Подробности - у DW.
12.09.2020 A protester wearing a mask depicting former regional governor Sergei Furgal who was arrested on murder charges, takes part in an anti-Kremlin rally in his support in the far eastern city of Khabarovsk, Russia September 12, 2020. A sign on a poster reads I am / We are Sergei Furgal REUTERS/Evgenii Pereverzev

Суд в Москве продлил арест экс-губернатора Фургала до марта 25.11.2020

Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на три с половиной месяца. Cрок следствия по делу Фургала продлен до 8 мая 2021 года.
MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 8, 2017: Federation Council member Suleiman Kerimov attends a plenary meeting of the Russian Federation Council. Stanislav Krasilnikov/TASS Foto: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa |

Сулейман Керимов выиграл суд против нескольких СМИ 20.11.2020

Сенатор от Дагестана требовал от Forbes, "Ведомостей" и "Собеседника" выплатить ему по 50 тысяч рублей и удалить статьи, порочащие его честь и достоинство. Басманный суд удовлетворил иск, снизив сумму возмещения ущерба.
(Haupteingang, Gebäude) in Copyright: DW

Суд в Москве продлил арест счетов сотрудников ФБК 30.10.2020

Арест банковских счетов продлен до 3 февраля, в суде связывают этот шаг с "делом ФБК". Между тем в Фонде утверждают, что "никакого обвинение до сих пор не предъявлено".
08.09.2017, Russland, Moskau: 3188125 08.09.2017 Russian Minister Mikhail Abyzov at the panel session, New Quality of Public Administration as a Factor of Economic Growth, at the 2017 Moscow Financial Forum in Moscow. Iliya Pitalev / Sputnik Foto: Iliya Pitalev/Sputnik/dpa |

Арестованы новые многомиллионные банковские счета экс-министра Абызова 14.10.2020

По данным агентства ТАСС, Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на многомиллионные счета бывшего чиновника. Абызову и его сообщникам вменяется в вину похищение 4 млрд рублей.
FILE PHOTO: Russian opposition politician Alexei Navalny takes part in a rally in Moscow, Russia February 29, 2020. REUTERS/Shamil Zhumatov/File Photo

Суд не увидел бездействия СК по делу Навального 04.09.2020

Басманный суд в Москве не усмотрел бездействия Следственного комитета РФ в деле об отравлении Алексея Навального.
Показать еще