Басманный суд Москвы

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Каким образом "Северный поток-2", который так упорно топит Вашингтон, до сих пор остается непотопляемым? И как удалось - в обход санкций США - оснастить трубоукладчик "Академик Черский" новейшим европейским оборудованием? Расследование DW.
Еще не закончилась даже стодневка президентства Байдена, а американо-российские отношения, которые и так многие считали хуже некуда, ухудшулись еще больше. Накануне Байден в интервью телекомпании ABC утвердительно ответил на вопрос: считает ли он Путина убийцей. А Путин ответил американскому коллеге: "Будьте здоровы и кто обзывается, сам так называется". Как реагируют на все это в Европе?