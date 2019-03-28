Баварская сакура в мюнхенском парке (фото)

Эти фотографии были сделаны в первый день апреля в мюнхенском Олимпийском парке.
Мюнхен • Сакуры много не бывает. На днях мы уже показывали, как она цветет в Баден-Вюртемберге, но сегодня не смогли удержаться от соблазна опубликовать еще эти две фотографии из столицы Баварии - Мюнхена.
Олимпийская вышка - Олимпиатурм (Olympiaturm) была построена в Мюнхене в 1968 году. Высота 291,3 метра. Ресторан (182 метра) и смотровую площадку (185 метров) ежегодно посещает более 800 тысяч человек.
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