 Баварская сакура в мюнхенском парке (фото) | Кадр дня | DW | 02.04.2019

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Кадр за кадром

Баварская сакура в мюнхенском парке (фото)

Эти фотографии были сделаны в первый день апреля в мюнхенском Олимпийском парке.

Мюнхен

Мюнхен • Сакуры много не бывает. На днях мы уже показывали, как она цветет в Баден-Вюртемберге, но сегодня не смогли удержаться от соблазна опубликовать еще эти две фотографии из столицы Баварии - Мюнхена. 

Мюнхен

Олимпийская вышка  - Олимпиатурм (Olympiaturm) была построена в Мюнхене в 1968 году. Высота 291,3 метра. Ресторан (182 метра) и смотровую площадку (185 метров) ежегодно посещает более 800 тысяч человек.

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    Автор: Анке Штаудахер, Инга Ваннер


Смотреть видео 01:01

Розовый туннель: цветущая сакура в Бонне

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