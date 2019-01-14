 Бавария после снегопадов, или Природа - лучший скульптор (фото) | Кадр дня | DW | 17.01.2019

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Кадр за кадром

Бавария после снегопадов, или Природа - лучший скульптор (фото)

Часовня Святого Креста расположена недалеко от баварского озера Тегернзе на горе Вальберг.

Часовня Святого Креста (Бавария)

17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.

Январские кадры из Германии

  • Зиндельфинген

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Лунное письмо"

    16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.

  • Кассель

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зимняя калина

    16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Последний писк берлинской моды

    15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Январь 2019

    В Германии ввели секционный контроль

    14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.

  • Вупперталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зоопарк расстается с белыми медведями

    13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Эльбской филармонии - два года

    12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    День немецкого яблока

    11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Поезд под снегом

    10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.

  • Штольберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пробки из-за снегопада

    09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Новости из берлоги

    08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.

  • Вайденталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Чемпионат по метанию елок

    07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.

  • Трир

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Как колядуют в Германии

    06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Елки для зоопарка

    05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.

  • Эрфурт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пятидневный носорог

    03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.

  • Штральзунд

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Затишье перед бурей

    02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.

  • Бургхаузен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Самый длинный замок Европы

    01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.


Смотрите также:
Самая высокая гора Германии. 

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    В конце декабря 2017 года будет введена в эксплуатацию новая подвесная канатная дорога на самую высокую гору Германии - Цугшпитце (2962 метра) в Баварских Альпах. Посетителей вершины ожидают такие вот панорамы. До сих пор их число составляло около 550 тысяч в год. Новая трасса позволит увеличить этот показатель до 600 тысяч человек. Общий объем инвестиций в проект составил 50 миллионов евро.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    По вершине горы проходит граница между Германией и Австрией, о чем с немецкой стороны напоминает такой знак - "Свободное государство Бавария". Первые сведения о границе в этом месте датированы XVI веком - между тогдашним немецким графством Верденфельс и Австрией. Вершина Цугшпитце упоминалась в описании ориентировочных пунктов на местности.

  • Цугшптице

    Гора Цугшпитце

    Немецкое название горы - Zugspitze, как предполагается, связано со следами, которые оставляли на здешних склонах многочисленные лавины. Zug в данном случае - полоса от лавины. Spitze - вершина горы.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Гора находится в десяти километрах от Гармиш-Партенкирхена, где в 1936 году проходили зимние Олимпийские игры. Первые планы проложить отсюда канатную дорогу возникли еще в конце XIX века, но не получили поддержки баварского принца-регента Луитпольда. Консорциум для строительства был создан во времена Веймарской республики. Первая поездка состоялась 20 января 1931 года.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Ко времени открытия Баварского Цугшпитцбана уже несколько лет работала другая канатная дорога - Тирольский Цугшпитцбан, проложенная со стороны Австрии в 1926 году, однако не доходившая двести метров до самой вершины. На этой старой почтовой открытке изображен вид со стороны Штарнбергского озера.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Большое видится на расстоянии - например, из столицы Баварии Мюнхена. Первое документированное восхождение на Цугшпитце состоялось в 1820 году во время картографической экспедиции. Впрочем, не исключено, что кто-то покорил вершину раньше, но не оставил однозначных свидетельств потомкам.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    В 1920-х годах - до прокладки первой трассы - на Цугшпитце ежегодно поднималось около 10 тысяч человек. Сейчас это можно сделать по нескольким маршрутам разной сложности. Например, на восхождение со стороны Германии через ущелье Партнахкламм потребуется около одиннадцати часов. Приюты для альпинистов работают с мая по октябрь. Точные сроки зависят от погодных условий.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    На этом снимке - бывшая такая гостиница Шнефернерхаус, на базе которой сейчас работает экологическая научно-исследовательская станция. Расположена она на высоте 2656 метров, то есть где-то на триста метров ниже вершины. Отель построили здесь в 1931 году - после открытия дороги со стороны Германии, позволившей поднимать сюда не только туристов, но и разные грузы.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Первыми учеными, обосновавшимися на Цугшпитце еще до прокладки канатных дорог, стали метеорологи. Их рабочим местом на самой высокой горе Германии была гостиница для альпинистов Мюнхенский дом, открытая в 1883 году. Эта фотография была сделана в 1900 году, когда здесь завершили возведение пристройки - башни для наблюдений за погодой.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Первый такой крест на Цугшпитце установили в 1851 году - подняли в разобранном виде. На вершине в него часто попадали молнии, поэтому уже через тридцать лет крест впервые доставили в долину для реставрации. После Второй мировой войны американские солдаты использовали его в качестве мишени для стрельбы. Затем пришлось изготовить новый - точную копию первого креста.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Сейчас Цугшпитце входит в число самых популярных достопримечательностей Германии. Внизу - баварское озеро Айбзе, со стороны которого в 1963 году на Цугшпитце построили третью канатную дорогу - Айбзейскую (Eibsee-Seilbahn). Именно вместо нее сейчас проложили новую трассу.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Так выглядит кабина новой Айбзейской дороги. Стекла во всю высоту - для лучшего обзора. Старую трассу, прослужившую более полувека, вывели из эксплуатации в апреле 2017 года. Она могла доставлять на вершину около трехсот человек в час. Мощность новой дороги - вдвое больше.

  • Цугшпитце

    Гора Цугшпитце

    Стальные несущие тросы весят по 153 тонны каждый, тяговые тросы разных диаметров - 30 и 39 тонн. Длина трассы - 4500 метров. По перепаду высоты одной секции она занимает первое место в мире - около двух тысяч метров.

  • Цугшптице

    Гора Цугшпитце

    Однако этот рекорд - не единственный. 127-метровая опора - самая высокая в мире. Длина пролета между этой опорой и горной станцией - самая большая в мире (3213 метра). Билет будет стоить 45 евро, что тоже вполне тянет на рекорд.

  • Цугшптице

    Гора Цугшпитце

    Вокруг Цугшпитце можно прекрасно покататься на лыжах, как и во многих других регионах Баварии. В этой федеральной земле насчитывается около восьмидесяти зимних курортов, более сотни канатных дорог и почти восемьсот горнолыжных подъемников.

    Автор: Максим Нелюбин


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Кадр за кадром - Январь 2019  

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