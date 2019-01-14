Бавария после снегопадов, или Природа - лучший скульптор (фото)

Часовня Святого Креста расположена недалеко от баварского озера Тегернзе на горе Вальберг.
17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.
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