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Аэропорт Пулково

Flugzeug startet bei Sonnenuntergang | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Петербург на 5 лет вводит режим открытого неба для полетов в Европу 24.12.2019

Открытое небо позволяет летать в аэропорт не из домашнего региона. Этот режим появится в Пулково с 2020 года. Минтранс России утвердил список из 30 стран. Европейские лоукостеры проявили интерес.
04.12.2013 ITAR-TASS: ST PETERSBURG, RUSSIA. DECEMBER 4, 2013. Outside view of a new passenger terminal at the Pulkovo Airport. (Photo ITAR-TASS / Ruslan Shamukov) Copyright: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/S. Ruslan

В Петербурге арестован сторонник "Исламского государства" из Таджикистана 09.12.2017

Гражданина Таджикистана арестовали в аэропорту Пулково. По данным правоохранительных органов, он пытался примкнуть к "Исламскому государству" или устроить теракт в Санкт-Петербурге.
2640493 06/11/2015 A Pobeda Airlines aircraft, a member of Aeroflot Group, is seen here at Rostov-on-Don airport after its maiden flight from Sochi. Sergey Pivovarov/RIA Novosti +++ (C) picture-alliance/dpa/S. Pivovarov

В России может появиться еще один лоукостер 01.06.2017

Российские инвесторы ведут переговоры о создании еще одной низкобюджетной авиакомпании, сообщает газета "Коммерсант". Между тем эксперты считают, что новому лоукостеру будет нелегко конкурировать с "Победой".
04.12.2013 ITAR-TASS: ST PETERSBURG, RUSSIA. DECEMBER 4, 2013. Outside view of a new passenger terminal at the Pulkovo Airport. (Photo ITAR-TASS / Ruslan Shamukov) Copyright: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/S. Ruslan

Экипаж самолета предотвратил незаконное выдворение беженцев из РФ 26.01.2017

В аэропорту Пулково командир экипажа высадил из самолета двух граждан Йемена, которых российские власти собирались депортировать на родину.
04.12.2013 ITAR-TASS: ST PETERSBURG, RUSSIA. DECEMBER 4, 2013. Outside view of a new passenger terminal at the Pulkovo Airport. (Photo ITAR-TASS / Ruslan Shamukov) Copyright: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/S. Ruslan

Германия продает Катару долю своих акций в аэропорту Пулково 01.08.2016

Сделка, которую планируется закрыть во второй половине 2016 года, принесет Fraport AG до 40 млн евро, но не повлияет на возможности немецкой компании контролировать деятельность аэропорта.
Heldenstadt Leningrad steht in kyrillischen Lettern am Flughafengebäude in Pulkovo 1 von St. Petersburg, aufgenommen am 14.07.2006. Der Inlandsterminal liegt 18 km südlich der Stadt an der Neva. Foto: Bernd Settnik +++(c) dpa - Report+++

Ключ от питерского неба передан в руки консорциума с немецким участием 28.04.2010

В Санкт-Петербурге состоялась церемония передачи аэропорта Пулково на 30 лет в управление международному консорциуму "Воздушные ворота Северной столицы". Цель - повышение конкурентоспособности аэропорта.
Heldenstadt Leningrad steht in kyrillischen Lettern am Flughafengebäude in Pulkovo 1 von St. Petersburg, aufgenommen am 14.07.2006. Der Inlandsterminal liegt 18 km südlich der Stadt an der Neva. Foto: Bernd Settnik +++(c) dpa - Report+++

Аэропорт Пулково перейдет в управление консорциума с немецким участием 30.10.2009

30 октября в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о реконструкции аэропорта Пулково консорциумом "Воздушные ворота северной столицы". В его состав входит и управляющая аэропортом Франкфурта компания Fraport.
Heldenstadt Leningrad steht in kyrillischen Lettern am Flughafengebäude in Pulkovo 1 von St. Petersburg, aufgenommen am 14.07.2006. Der Inlandsterminal liegt 18 km südlich der Stadt an der Neva. Foto: Bernd Settnik +++(c) dpa - Report+++

Fraport примет участие в реконструкции аэропорта Пулково 30.10.2009

Германская компания Fraport примет участие в реконструкции и модернизации аэропорта Пулково. Глава компании Шульте подписал в Санкт-Петербурге соглашение о сотрудничестве.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, rechts, und der russische Praesident Dmitri Medwedew, links, sprechen am Donnerstag, 16. Juli 2009, bei den elften deutsch-russischen Regierungskonsultationen auf Schloss Schleissheim bei Muenchen, Bayern, waehrend einer Pressekonferenz. (AP Photo/Matthias Schrader) German Chancellor Angela Merkel, right, and Russian President Dmitry Medvedev, left, speak during a news conference during a meeting of the German and Russian governments at the Schleissheim Palace in the suburbs of Munich, southern Germany, Thursday, July 16, 2009. (AP Photo/Matthias Schrader)

На германо-российских консультациях были подписаны все запланированные экономические соглашения 16.07.2009

На завершившихся 17 июля под Мюнхеном германо-российских консультациях были подписаны все запланированные ранее соглашения в экономической сфере и обсуждены актуальные проблемы сотрудничества двух стран в этой области.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, rechts, gestikuliert am Donnerstag, 16. Juli 2009, vor Beginn der elften deutsch-russischen Regierungskonsultationen auf Schloss Schleissheim bei Muenchen, Bayern, nebem dem russischen Praesidenten Dmitri Medwedew. (AP Photo/Matthias Schrader, Pool) ---German Chancellor Angela Merkel, right, gestures during the welcome of Russian President Dmitry Medvedev, left, in front of the military honor guards prior a meeting of the German and Russian governments at the Schleissheim Palace in the suburbs of Munich, southern Germany, Thursday, July 16, 2009. (AP Photo/Matthias Schrader, Pool)

Меркель и Медведев форсируют строительство "Северного потока" 16.07.2009

Германия и Россия углубляют сотрудничество в экономической сфере, а также в борьбе с преступностью и терроризмом. Таковы итоги встречи канцлера ФРГ Меркель и президента России Медведева в Мюнхене.
CDE-18, fraport, Flughafen, Frankfurt

Fraport придет в Пулково с опытом работы на четырех континентах 26.06.2009

Оператор Франкфуртского аэропорта в составе консорциума выиграл конкурс на право в течение 30 лет управлять "воздушными воротами" Санкт-Петербурга. Менеджеры немецкой компании уже работают в 12 аэропортах 9 стран.
Frankfurter Flughafen, Luftaufnahme Zahlreiche Passagiermaschinen unterschiedlicher Airlines werden zeitgleich auf dem Flughafen von Frankfurt am Main abgefertigt (Luftaufnahme, Archivfoto vom 11.05.2005). Der Bund verkauft seine Anteile am Frankfurter Flughafen und kann damit das Haushaltsloch ein wenig verkleinern. Die Beteiligung von 18,2 Prozent an der Fraport AG soll in zwei Schritten veräußert werden, teilte die vom Bund beauftragte Investmentbank Rothschild am Mittwoch (26.10.2005) in Frankfurt mit. Der Verkauf war bereits seit längerem erwartet worden. Foto: Boris Roessler dpa/lhe (zu dpa 0095) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкая компания будет реконструировать аэропорт Пулково 26.06.2009

Международный консорциум, в который входит немецкая компания Fraport из Франкфурта-на-Майне, выиграл конкурс на проведение реконструкции аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.
Der Vorstandsvorsitzende der Fraport AG, Wilhelm Bender, schaut am Montag (03.03.2008) während der Bilanz-Pressekonferenz in Frankfurt am Main in die Runde. Der Flughafenbetreiber Fraport hat 2007 beim Umsatz und Ertrag im operativen Geschäft zugelegt. Trotz der Kapazitätsengpässe am Frankfurter Flughafen sei der Umsatz nach Angaben des Unternehmens zum Vorjahr um 8,6 Prozent auf 2,33 Milliarden Euro gewachsen. Foto: Arne Dedert +++(c) dpa - Report+++

Аэропорт ''Пулково'' построят по франкфуртскому образцу 25.06.2009

В четверг, 25 июня, определилось будущее санкт-петербургского аэропорта "Пулково". Его реконструкцией займутся ''дочка'' российского госбанка ВТБ и немецкая Fraport Group (оператор аэропорта Франкфурта-на-Майне).
** ARCHIV ** Eine Maschine verlaesst am 28. Juli 2004 den Flughafen Frankfurt und hebt ueber der Skyline von Frankfurt ab. Bundesbehoerden haben am Dienstag, 4. Sept. 2007 drei Terrorverdaechtige gefasst, die Anschlaege in Deutschland, auch auf den Frankfurter Flughafen, geplant haben. (AP Photo/Franka Bruns) ----** FILE ** A plane takes off from the airport in Frankfurt, Germany, in this July 28, 2004 file photo. (AP Photo/Franka Bruns)

Крупнейшие "воздушные ворота" Германии открыты для сотрудничества с Россией 26.07.2008

Руководство аэропорта во Франкфурте-на-Майне очень заинтересовано в российском рынке. Однако пока он закрыт для крупных инвестиций немецкой стороны.

Самолет компании Lufthansa совершил аварийную посадку в "Пулково" 19.10.2006
** FILE ** A Tupolev Tu-154 passenger jet, the same model as the one that crashed while flying over Ukraine, comes in for a landing at Moscow's Vnukovo airport in this Thursday Aug. 29, 1996 file photo. A Russian passenger jet with 170 people aboard, en route from the Russian Black Sea resort of Anapa to St. Petersburg, crashed in Ukraine on Tuesday Aug. 22, 2006 after sending a distress signal, emergency officials said. (AP Photo/Misha Japaridze, File)

В "черном списке" Еврокомиссии "Пулковские авиалинии" не значатся 12.10.2006

В четверг, 12 октября, Еврокомиссия опубликовала очередной обновленный список авиакомпаний, которым запрещено выполнять рейсы в европейские страны.
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