Аэропорт Пулково

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Открытое небо позволяет летать в аэропорт не из домашнего региона. Этот режим появится в Пулково с 2020 года. Минтранс России утвердил список из 30 стран. Европейские лоукостеры проявили интерес.
Гражданина Таджикистана арестовали в аэропорту Пулково. По данным правоохранительных органов, он пытался примкнуть к "Исламскому государству" или устроить теракт в Санкт-Петербурге.
Российские инвесторы ведут переговоры о создании еще одной низкобюджетной авиакомпании, сообщает газета "Коммерсант". Между тем эксперты считают, что новому лоукостеру будет нелегко конкурировать с "Победой".
В аэропорту Пулково командир экипажа высадил из самолета двух граждан Йемена, которых российские власти собирались депортировать на родину.
Сделка, которую планируется закрыть во второй половине 2016 года, принесет Fraport AG до 40 млн евро, но не повлияет на возможности немецкой компании контролировать деятельность аэропорта.
В Санкт-Петербурге состоялась церемония передачи аэропорта Пулково на 30 лет в управление международному консорциуму "Воздушные ворота Северной столицы". Цель - повышение конкурентоспособности аэропорта.
30 октября в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о реконструкции аэропорта Пулково консорциумом "Воздушные ворота северной столицы". В его состав входит и управляющая аэропортом Франкфурта компания Fraport.
Германская компания Fraport примет участие в реконструкции и модернизации аэропорта Пулково. Глава компании Шульте подписал в Санкт-Петербурге соглашение о сотрудничестве.
На завершившихся 17 июля под Мюнхеном германо-российских консультациях были подписаны все запланированные ранее соглашения в экономической сфере и обсуждены актуальные проблемы сотрудничества двух стран в этой области.
Германия и Россия углубляют сотрудничество в экономической сфере, а также в борьбе с преступностью и терроризмом. Таковы итоги встречи канцлера ФРГ Меркель и президента России Медведева в Мюнхене.
Оператор Франкфуртского аэропорта в составе консорциума выиграл конкурс на право в течение 30 лет управлять "воздушными воротами" Санкт-Петербурга. Менеджеры немецкой компании уже работают в 12 аэропортах 9 стран.
Международный консорциум, в который входит немецкая компания Fraport из Франкфурта-на-Майне, выиграл конкурс на проведение реконструкции аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.
В четверг, 25 июня, определилось будущее санкт-петербургского аэропорта "Пулково". Его реконструкцией займутся ''дочка'' российского госбанка ВТБ и немецкая Fraport Group (оператор аэропорта Франкфурта-на-Майне).
Руководство аэропорта во Франкфурте-на-Майне очень заинтересовано в российском рынке. Однако пока он закрыт для крупных инвестиций немецкой стороны.
В четверг, 12 октября, Еврокомиссия опубликовала очередной обновленный список авиакомпаний, которым запрещено выполнять рейсы в европейские страны.
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