Аэропорт Пулково

На германо-российских консультациях были подписаны все запланированные экономические соглашения

На завершившихся 17 июля под Мюнхеном германо-российских консультациях были подписаны все запланированные ранее соглашения в экономической сфере и обсуждены актуальные проблемы сотрудничества двух стран в этой области.