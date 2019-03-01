 Архиепископа ПЦУ Климента освободили без составления протокола | Новости из Германии об Украине | DW | 03.03.2019

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Украина

Архиепископа ПЦУ Климента освободили без составления протокола

Адвокат Николай Полозов сообщил об освобождении архиепископа Климента, задержанного в Симферополе при попытке выехать в Ростов-на-Дону к политзаключенному Павлу Грибу.

Архиепископ Климент

Архиепископ Климент

В аннексированном Россией Крыму спустя несколько часов после задержания архиепископа Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента освободили без составления протокола. "Он на свободе", - сообщил в Twitter находившийся с ним в отделе полиции Симферополя адвокат Николай Полозов вечером в воскресенье, 3 марта.

Контекст

Ранее в тот же день в Климента задержали российские силовики на автовокзале в Симферополе. Он был доставлен в Центральное районное отделение полиции, вскоре к нему приехали адвокаты Николай Полозов и Эмиль Курбединов. Сам священник сказал агентству AFP по телефону, что задержан на автобусной станции, и о причинах задержания ему ничего не сообщили.

Обвинения менялись

Спустя некоторое время Полозов сообщил у себя в Twitter, что замначальника полиции Симферополя "объявил архиепископу Клименту, что его сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань". Ранее, по данным адвоката, священнику пытались вменить в вину кражу церковного облачения.

Архиепископ Климент является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушений прав человека и лицам, лишенным свободы. По данным ПЦУ, он намеревался выехать в Ростов-на-Дону на судебные слушания по делу крымского активиста Павла Гриба, обвиняемого в России в содействии терроризму и признанного, в частности ПАСЕ, политзаключенным.

Настоятель единственной церкви ПЦУ в Крыму

Климент (в миру Павел Кущ) стал архиепископом Православной церкви Украины после присвоения ей статуса автокефальной. Ранее, с 2000 года, он являлся архиереем Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископом Симферопольским и Крымским. Климент является настоятелем единственной церкви ПЦУ в Крыму - кафедральном соборе святых Владимира и Ольги. В середине февраля Климент сообщил, что оккупационные власти Крыма потребовали от Крымской епархии ПЦУ освободить помещение собора в Симферополе. "Я считаю, что это политическая месть для уничтожения украинской церкви на территории Крыма", - указал он.

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