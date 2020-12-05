 Армянская оппозиция выводит людей на улицы | Новости из Германии о Европе | DW | 08.12.2020

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Европа

Армянская оппозиция выводит людей на улицы

В Ереване начались массовые акции гражданского неповиновения. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протесты в Ереване, декабрь 2020 года

Протесты в Ереване

В полдень вторника, 8 декабря, истек срок ультиматума армянской оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ряд оппозиционных партий призвали своих сторонников возобновить акции протеста.

5 декабря после серии митингов объединенная оппозиция, возмущенная подписанием Пашиняном трехстороннего с президентами Азербайджана и России заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, поставила перед премьером ультиматум. В случае, если до полудня вторника он не подаст в отставку вместе со своим правительством, на территории всей республики начнутся массовые акции гражданского неповиновения.

Пашинян на призывы об отставке не отреагировал, и лидеры оппозиции призвали людей выйти на улицы. При этом оппозиция обратилась к сотрудникам органов правопорядка с призывом не выполнять "незаконных приказов" премьер-министра и не применять против участников акций протеста силу.

Мобильные группы протестующих перекрывают дороги

Протестующие перекрывают улицы в центре Еревана, 8 декабря 2020 г.

Протестующие перекрывают улицы в центре Еревана, 8 декабря 2020 г.

Тысячи людей вышли на улицы в разных концах Еревана и начали небольшими мобильными группами перекрывать дороги. Они скандируют "Никол - предатель! " и "Никол, уходи! " В какой-то момент движение во всем центре было парализовано, водители машин сигналят, поддерживая участников акции протеста. Время от времени между участниками протестов и полицейскими происходят потасовки. По положению на 16.00 по местному времени, полиция задержала больше сорока человек.

По словам одного из участников протестного шествия в центре столицы Артема, Пашинян 9 ноября фактически подписал "документ о капитуляции". "Он мог остановить войну значительно раньше, и тогда мы не потеряли бы столько людей, - сказал он корреспонденту DW. - В результате его действий, мы потерпели болезненное поражение, в результате которого Карабах потерял значительные территории, имеем проблему с возвращением военнопленных, появились тысячи беженцев, которых нужно устроить". "Доверие к Пашиняну исчерпано, он должен уйти", - заключает Артем.

Католикос призвал Пашиняна к отставке

Католикос всех армян Гарегин Второй также призвал Никола Пашиняна подать в отставку.

"В связи с растущей внутренней напряженностью, серьезными внешними вызовами и дефицитом общественного доверия к премьер-министру, мы по-отечески призываем его сложить полномочия, чтобы предотвратить потрясения в обществе, а также возможные столкновения и трагические последствия", - говорится в обращении католикоса.

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    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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