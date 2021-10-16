Вопрос юрисдикции суда по керченскому конфликту решится через несколько месяцев

Поводом для судебного разбирательства в Гааге стал Керченский инцидент, случившийся 25 ноября 2018 года. В тот день российскими пограничниками были задержаны два украинских катера и рейдовый буксир ВМС Украины.