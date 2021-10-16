Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Поводом для судебного разбирательства в Гааге стал Керченский инцидент, случившийся 25 ноября 2018 года. В тот день российскими пограничниками были задержаны два украинских катера и рейдовый буксир ВМС Украины.
Нарушила ли Россия одну из конвенций ООН, задержав украинские корабли в Керченском проливе? На фоне арбитража в Гааге эксперт из США объяснил DW, почему ситуация неоднозначная.
Слушания проходят по иску Украины к России о захвате украинских судов в Керченском проливе. На данном этапе решается вопрос о юрисдикции, слушания будут проходить в гибридном формате.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) путем голосования принял рекомендацию дисциплинарного комитета. Лаборатория вправе обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.
На встрече Витольда Баньки и Олега Матыцина в Стамбуле была подчеркнута необходимость операционной независимости РУСАДА от российских властей.
Визит судебных приставов в российский офис Google связан с исполнением решения Арбитражного суда, запретившего поисковую выдачу "Умного голосования", сообщил "Интерфакс".
Соратник Алексея Навального Иван Жданов назвал незаконным решение Арбитражного суда, запретившего Google и Yandex выдавать в поисковых запросах сайт "Умного голосования".
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Google, пожаловавшегося на требование Роскомнадзора об удалении 12 роликов на YouTube.
Причиной вердикта CAS стало то, что белорусская бегунья не смогла доказать свою правоту. Ранее НОК Беларуси отстранил Тимановскую от участия в состязаниях на Олимпиаде в Токио.
Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей материнской компании, и не дала свершиться правосудию в этом деле в судах РФ, указано в определении арбитража. Россия обжалует это решение.
Международная федерация плавания ранее временно отстранила Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от соревнований из-за подозрений в допинге. Спортивный арбитражный суд отменил это решение.
Общее число легкоатлетов из РФ, получивших право выступать в 2021 году, достигло 123 человек, но количество тех, кто сможет принять участие в Олимпиаде в Токио ограничено десятью.
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Google LLC. к Роскомнадзору и назначил предварительное заседание на 14 июля.
Иск Apple против ФАС связан с оспариванием штрафа в размере 12 млн долларов. Предварительное судебное заседание назначено на 21 июня.
МОК разрешил России использовать для музыкального сопровождения мероприятий в Токио фрагмент из концерта Чайковского. Ранее арбитраж отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна.
Спортивный арбитражный суд продолжает выносить решения по дисквалификации уличенных в допинге спортсменов. Даже если они завершили карьеру - как Андрей Сильнов и Наталья Антюх.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact