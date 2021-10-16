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Арбитраж

05.12.2018, Russland: CRIMEA, RUSISA - DECEMBER 5, 2018: A patrol boat of the coast guard of the Border Service under the Russian Federal Security Service on duty in the Kerch Strait. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Вопрос юрисдикции суда по керченскому конфликту решится через несколько месяцев 16.10.2021

Поводом для судебного разбирательства в Гааге стал Керченский инцидент, случившийся 25 ноября 2018 года. В тот день российскими пограничниками были задержаны два украинских катера и рейдовый буксир ВМС Украины.
26.11.2018, Russland, Kertsch: Dieses Bild aus einem Video der russischen Küstenwache, veröffentlicht vom russischen Bundessicherheitsdienst, zeigt den Vorfall zwischen der russischen Küstenwache und einem ukrainischen Marineboot. Russland zufolge fuhren drei ukrainische Schiffe unbefugt durch russische Hoheitsgewässer, während die Ukraine behauptet, dass eines ihrer Boote von einem russischen Küstenwachschiff gerammt wurde. Foto: AP/Russia's Federal Security Service/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Инцидент в Керченском проливе: эксперт из США о шансах Киева в Гааге 11.10.2021

Нарушила ли Россия одну из конвенций ООН, задержав украинские корабли в Керченском проливе? На фоне арбитража в Гааге эксперт из США объяснил DW, почему ситуация неоднозначная.

26.11.2018, Russland, Kerch: CRIMEA, RUSSIA - NOVEMBER 26, 2018: The Nikopol gunboat (L) and the Yany Kapu tugboat of the Ukrainian Navy tugged to the Kerch Seaport. On November 25, 2018, three Ukrainian Navy vessels illegally crossed the Russian border and intruded into Russia's territorial waters. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Трибунал в Гааге начинает слушания по керченскому инциденту 11.10.2021

Слушания проходят по иску Украины к России о захвате украинских судов в Керченском проливе. На данном этапе решается вопрос о юрисдикции, слушания будут проходить в гибридном формате.
FILE - In this May 24, 2016 file photo, an employee of the Russia's national drug-testing laboratory holds a vial in Moscow, Russia. The World Anti-Doping Agency has turned over evidence from 43 Russian doping cases to international sports federations, all based on the trove of data received from the Moscow laboratory that WADA scientists gained access to earlier this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) |

WADA отозвало аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории 09.10.2021

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) путем голосования принял рекомендацию дисциплинарного комитета. Лаборатория вправе обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.
(FILE) A file picture dated 24 March 2015 of the World Anti-Doping Agency (WADA) Anti-Doping Organization Symposium in Lausanne, Switzerland. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT (zu dpa-Meldung: «WADA-Report Teil zwei: Neue Enthüllung lässt IAAF noch mehr zittern»» vom 13.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | picture-alliance/dpa/J.C.Bott

Глава WADA и министр спорта РФ обсудили условия восстановления статуса РУСАДА 15.09.2021

На встрече Витольда Баньки и Олега Матыцина в Стамбуле была подчеркнута необходимость операционной независимости РУСАДА от российских властей.
18.01.2019 FILE PHOTO: The Google logo is pictured at the entrance to the Google offices in London, Britain January 18, 2019. REUTERS/Hannah McKay/File Photo

Судебные приставы пришли в офис Google в Москве из-за "Умного голосования" 14.09.2021

Визит судебных приставов в российский офис Google связан с исполнением решения Арбитражного суда, запретившего поисковую выдачу "Умного голосования", сообщил "Интерфакс".
Police officers detain a man with a poster reading Smart voting during an anti-vaccination protest in Moscow on August 14, 2021. - Russia has formally banned organisations established by jailed Kremlin critic Alexei Navalny as the opposition says the authorities are trying to stifle dissent ahead of parliamentary elections. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

Команда Навального надеется на отказ Google исполнять запрет по "Умному голосованию" 05.09.2021

Соратник Алексея Навального Иван Жданов назвал незаконным решение Арбитражного суда, запретившего Google и Yandex выдавать в поисковых запросах сайт "Умного голосования".
FOTOMONTAGE, model released Das Logo der Suchmaschine Google und ein Auge hinter Silhouetten von Personen, die mit gesenktem Kopf auf die Bildschirme ihrer Smartphones schauen. *** PHOTO MONTAGE, model released The logo of the search engine Google and an eye behind silhouettes of people looking down at the screens of their smartphones

Суд в Москве отклонил иск Google к Роскомнадзору о блокировке на YouTube 04.08.2021

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Google, пожаловавшегося на требование Роскомнадзора об удалении 12 роликов на YouTube.
ARCHIV - 21.11.2011, Schweiz, Lausanne: Außenansicht vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS). (zu dpa «Klagen vor dem CAS: Russen wehren sich gegen Olympia-Verbannung» vom 30.01.2018) Foto: Dominic Favre/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

CAS отклонил ходатайство Тимановской о допуске к стартам на 200 метров 02.08.2021

Причиной вердикта CAS стало то, что белорусская бегунья не смогла доказать свою правоту. Ранее НОК Беларуси отстранил Тимановскую от участия в состязаниях на Олимпиаде в Токио.
Moscow, RUSSIAN FEDERATION: The logo of Russian oil giant Yukos is seen at the wall of its gas station in Moscow, 02 August 2006. The Russian press slammed 02 August the decision by a Moscow court to declare oil giant Yukos bankrupt and said the move contradicted earlier promises made by Russian President Vladimir Putin. AFP PHOTO/ MAXIM MARMUR (Photo credit should read MAXIM MARMUR/AFP via Getty Images)

Арбитраж обязал РФ выплатить 5 млрд долларов компании Yukos Capital 29.07.2021

Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей материнской компании, и не дала свершиться правосудию в этом деле в судах РФ, указано в определении арбитража. Россия обжалует это решение.
09.04.2019, Russland, Moskau: 5842707 09.04.2019 Veronika Andrusenko competes at the women's 400m freestyle final during the national swimming championships in Moscow, Russia. Alexander Vilf / Sputnik Foto: Alexander Vilf/Sputnik/dpa

Российские пловцы Андрусенко и Кудашев смогут выступить на Олимпиаде 19.07.2021

Международная федерация плавания ранее временно отстранила Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от соревнований из-за подозрений в допинге. Спортивный арбитражный суд отменил это решение.
Athleten zeigen die olympischen Uniformen für russische Sportler. Russland präsentierte seine olympische Bekleidung für die Spiele in Tokio, auf dem keine Symbole des Landes abgebildet sein sollen. Russische Athleten werden bei den Olympischen Spielen in Tokio als Neutrale antreten, nachdem der Court of Arbitration for Sport im vergangenen Dezember Russland wegen staatlich unterstützten Dopings die Verwendung seines Namens, seiner Flagge und seiner Hymne bei allen Weltmeisterschaften für die nächsten zwei Jahre verboten hat. +++ dpa-Bildfunk +++

ВФЛА допустила к соревнованиям 61 российского спортсмена 26.06.2021

Общее число легкоатлетов из РФ, получивших право выступать в 2021 году, достигло 123 человек, но количество тех, кто сможет принять участие в Олимпиаде в Токио ограничено десятью.
Google-Logo, Google Europa Zentrale, Docklands, Dublin, Irland. | Verwendung weltweit

Google впервые подала иск против Роскомнадзора 24.05.2021

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Google LLC. к Роскомнадзору и назначил предварительное заседание на 14 июля.

FILE PHOTO: Silhouette of a mobile user seen next to a screen projection of the Apple logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple подала иск против Федеральной антимонопольной службы России 10.05.2021

Иск Apple против ФАС связан с оспариванием штрафа в размере 12 млн долларов. Предварительное судебное заседание назначено на 21 июня.

Athleten zeigen die olympischen Uniformen für russische Sportler. Russland präsentierte seine olympische Bekleidung für die Spiele in Tokio, auf dem keine Symbole des Landes abgebildet sein sollen. Russische Athleten werden bei den Olympischen Spielen in Tokio als Neutrale antreten, nachdem der Court of Arbitration for Sport im vergangenen Dezember Russland wegen staatlich unterstützten Dopings die Verwendung seines Namens, seiner Flagge und seiner Hymne bei allen Weltmeisterschaften für die nächsten zwei Jahre verboten hat. +++ dpa-Bildfunk +++

На Олимпиаде в Токио вместо гимна РФ сыграют Чайковского 22.04.2021

МОК разрешил России использовать для музыкального сопровождения мероприятий в Токио фрагмент из концерта Чайковского. Ранее арбитраж отказался утвердить песню "Катюша" в качестве замены российского гимна.
Schatten zweier Marathonläufer aus der Vogelperspektive | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

CAS дисквалифицировал российских легкоатлетов 08.04.2021

Спортивный арбитражный суд продолжает выносить решения по дисквалификации уличенных в допинге спортсменов. Даже если они завершили карьеру - как Андрей Сильнов и Наталья Антюх.
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