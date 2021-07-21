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Антисанкции

Штрафные меры России в ответ на санкции, введенные рядом стран в связи с действиями Кремля в отношении Украины.

Антисанкциями в России называют запрет на ввоз в страну сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели или позже присоединились к санкциям против российских юридических и физических лиц, ответственных за аннексию украинского Крыма и войну на востоке Украины. Российские власти вводили штрафные меры в три этапа. В 2014 году под запрет попали товары из Евросоюза, Норвегии, США, Канады и Австралии. В 2015 году эмбарго было введено против Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, и в 2016 году – в отношении Украины.

Gebündelte Hundertdollarscheine, Geldstapel, Computergrafik | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Во сколько России обходится поддержка Беларуси 21.07.2021

Ни одну страну в мире Москва не поддерживает так долго и щедро, как Беларусь, утверждают опрошенные DW эксперты. Они оценили, во сколько российскому бюджету это обходится.
Copyright: Sergey Elkin. Thema: Lukaschenko kündigt Grenzschließung an. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Alexander Lukaschenko, Weißrussland, Belarus, Grenzschließung Bildbeschreibung: Karikatur - eine Grenzschranke teilt den Kopf von Alexander Lukaschenko, eine Überschrift aus einer Mischung von Russisch und Belarussisch Die Grenze ist zu

Кому навредят контрсанкции Минска, или Месть Лукашенко за ЧМ по хоккею 05.05.2021

Аналитики считают, что от белорусских санкций в отношении Nivea, Škoda и Liqui Moly пострадают не столько эти компании, сколько сами белорусы, дистрибьюторы товаров и даже производители в России.
November 2015 Haus der Regierung in Minsk, Weißrussland; Copyright: DW/E. Daneyko

Беларусь ввела санкции против западных компаний 23.04.2021

Под штрафные меры подпали товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf. Так Минск отреагировал на санкции, введенные Западом за нарушения прав человека в Беларуси.

6423060 19.12.2020 A customer shops at the Remi store in Vladivostok, Russia. Russian Prime Minister Mikhail Mishustin on December 15 signed several decrees aimed at stabilizing the domestic food market amid surging prices. Earlier in the day, the government signed price stabilization agreements for sunflower oil and sugar. Vitaliy Ankov / Sputnik

Немецкий эксперт: Цены на продукты в России будут сдерживать до выборов 24.03.2021

Почему подъем российского сельского хозяйства привел к продовольственной инфляции? Какую роль сыграли экспорт, мировые цены, контрсанкции РФ и курс рубля? Интервью DW с Линде Гётц.

Putin, Verbotene Lebensmittel in Russland, Sanktionen in Russland, Karikatur, Sergey Elkin

Невкусно, или Почему импортозамещение продуктов удалось лишь частично? 07.12.2020

Эмбарго на продукты питания из стран ЕС, по данным российских экспертов, не достигло цели. "Запрещенка" попадает в Россию в обход санкций. Сергей Елкин еще об одной причине неудачи импортозамещения.
An employee operates a bulldozer while destroying illegally imported food falling under restrictions in Belgorod region, Russia, August 6, 2015 in this handout photo provided by Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance in Belgorod. Russian government plans for mass destruction of banned Western food imports have provoked outrage in a country where poverty rates are soaring and memories remain of famine during Soviet times. REUTERS/Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance in Belgorod region/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.

Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2021 года 21.11.2020

Кремль объясняет "продуктовые контрсанкции" защитой национальных интересов РФ. С июля 2015 года Россельхознадзор уничтожил 36,17 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции.
Russian opposition politician Alexei Navalny speaks during an interview with prominent Russian YouTube blogger Yury Dud, in Berlin, Germany, in this still image taken from a handout video released October 6, 2020. YouTube - vDud/Handout/Reuters TV via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST ON SCREEN COURTESY YOUTUBE - VDUD.

Отравление Навального: В ФРГ назвали неуместными контрсанкции РФ 13.11.2020

Россия должна расследовать отравление гражданина РФ Алексея Навального ядом семейства "Новичок", случившееся на ее территории, подчеркнул представитель правительства ФРГ.

Stichwort: Elkin, Karikatur, Sanktionen gegen Russland, EU, Russland, Sanktionen, Nawalny Bildbeschreibung: Karikatur - russischer Außenminister Sergej Lawrow und Vizechef der Präsidialverwaltung Sergej Kirijenko halten einen Riesenspiegel. Lawrow sagt: Wir werden mit Spiegelsanktionen antworten!

Комментарий: Контрсанкции за Навального, или Перевернутый мир Кремля 12.11.2020

Объявляя о зеркальных санкциях в отношении Германии и Франции из-за отравления Навального, власти РФ показывают, что живут в Зазеркалье, где все перевернуто с ног на голову, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Oppositionist Alexei Navalny. He is at the Charite Hospital in Berlin. Telephoto 25.082020. (filmed 08/22/2020). | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Отравление Навального: Россия ввела ответные санкции против граждан ФРГ и Франции 12.11.2020

Москва вводит контрсанкции против сотрудников аппаратов руководства ФРГ и Франции, сообщил глава МИД РФ Лавров. Из-за отравления Навального ЕС ввел санкции против шести физических и одного юрлица в России.
17.11.2016 2975665 11/17/2016 A dog handler at the Mamonovo-2-Grzechotki border checkpoint on the Russian-Polish border. Igor Zarembo/Sputnik |

Закрытый Калининград: из-за коронавируса российский эксклав оказался в изоляции 16.03.2020

Литва и Польша, от которых существенно зависит жизнь калининградцев, ввели запрет на въезд для иностранцев. Сколько будут действовать ограничения, зависит от эпидемиологической обстановки.
Russian policemen detain a protestor in central Moscow on January 19, 2020. - More than a thousand opposition activists of various stripes marched in central Moscow after President Vladimir Putin he proposed re-drafting the constitution and unleashed a political upheaval. Protesters -- mostly young anti-fascist activists -- chanted Revolution and No to dictatorship and some carried copies of the constitution. The annual march was called to commemorate the memory of lawyer Stanislav Markelov and journalist Anastasia Baburova were gunned down in Moscow in 2009 by ultranationalists. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

В "Индексе демократии" Россия разделила место с Конго 22.01.2020

Россия заняла 134-е место в рейтинге. По мнению авторов исследования, ситуация в РФ с демократией существенно не улучшится в ближайшие годы.
18.12.2019+++ German Chancellor Angela Merkel attends a session of lower house of parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany, December 18, 2019. REUTERS/Annegret Hilse

Ангела Меркель против контрсанкций из-за "Северного потока-2" 18.12.2019

Правительство ФРГ против запланированных США санкций, но не будет принимать ответные меры, сказала канцлер ФРГ. Ангела Меркель считает, что единственной возможностью является диалог с США.

Почему немецкие лоббисты выступают за контрсанкции против США (12.12.2019) 12.12.2019

США ввели санкции в отношении компаний, предоставляющих суда для строительства российских газопроводов, экспортирующих топливо. Немецкие же лоббисты крайне жестко отреагировали на штрафные меры, направленные против проекта "Северный поток - 2".
Karikatur Sergey Elkin - Sanktionen gegen Russland

По кому бьют контрсанкции 29.10.2019

Контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции Запада, бьют по потребителям: потери составляют 445 млрд рублей в год. Карикатурист Сергей Елкин о незавидном положении россиян.
29.08.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 29, 2019: A customer at a Pyaterochka grocery store. Artyom Geodakyan/TASS Foto: Artyom Geodakyan/TASS/dpa |

Из-за контрсанкций потребители в России ежегодно теряют 445 млрд рублей 29.10.2019

За пять лет России удалось добиться успехов в импортозамещении лишь в производстве помидоров, свинины и птицы. В остальном потребители в РФ несут потери, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экономистов.
Sergey Elkin, Karikatur, Russland, USA, US-Sanktionen Bildbeschreibung: Karikatur - Dmitri Peskow (Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin) kommt als Ober in einem Restaurant zu Wladimir Putim, der an einem Tisch sitzt und bestellen will. Peskow: Neue US-Sanktionen sind eingetroffen, Putin: Gut! Die alten sind nicht mehr so frisch.

Комментарий: Спецрежим для друзей Путина 17.10.2019

В России складывается новый класс - "подсанкционники". Это могут быть физические лица, частные или государственные компании. Кто заплатит за их льготы? - задается вопросом Иван Преображенский.
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