Антисанкции

Штрафные меры России в ответ на санкции, введенные рядом стран в связи с действиями Кремля в отношении Украины.

Антисанкциями в России называют запрет на ввоз в страну сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели или позже присоединились к санкциям против российских юридических и физических лиц, ответственных за аннексию украинского Крыма и войну на востоке Украины. Российские власти вводили штрафные меры в три этапа. В 2014 году под запрет попали товары из Евросоюза, Норвегии, США, Канады и Австралии. В 2015 году эмбарго было введено против Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, и в 2016 году – в отношении Украины.