Андреа Налес во главе СДПГ: крушение надежд

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в последние годы ставит один негативный рекорд за другим. На выборах в Европарламент 26 мая 2019 годасоциал-демократы получили всего 15,5% голосов. На проходящих одновременно с европейским голосованием региональных выборах в ландтаг Бремена СДПГ впервые за 73 года потерпела поражение. Результаты социал-демократов на местных выборах в Баварии и Гессене осенью прошлого года были также однозначно плохими (в Баварии - 9,7%, пятью годами ранее - 20,6%; в Гессене - 19,8%, в 2013 году - 30,7%).

Сейчас СДПГ установила новый рекорд со знаком "минус". Только 20 месяцев продержалась на посту руководителя фракции в бундестаге и 13 месяцев в качестве председателя СДПГ первая женщина, ставшая главой немецких социал-демократов. Андреа Налес (Andrea Nahles) возглавляла партию лишь чуть дольше своего предшественника Мартина Шульца (Martin Schulz), который был председателем СДПГ 11 месяцев.

Промедление и нерешительность - не про Налес

Масштаб решения подходит 48-летней Налес, промедление и нерешительность - это в целом не про нее. "Если мне бросают вызов, я иду с открытым забралом", - сказала Налес в телеинтервью после выборов в Европарламент. Однако сильный встречный ветер подул в первую очередь со стороны фракции в бундестаге. И хотя Налес пыталась спасти свое положение, многие депутаты стали опасаться за кресла, если СДПГ продолжит стремительное падение.

Утром в воскресенье, 2 июня, Налес озвучила свое решение. "Обсуждения внутри фракции и многочисленные партийные отзывы дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет", - написала она в письме к коллегам по партии.

За Налес никогда не было стыдно

Налес была первой женщиной в истории немецких социал-демократов, достигшей партийной вершины. 27 сентября 2017 года ее выбрали председателем парламентской фракции, а полгода спустя, 22 апреля 2018 года, Налес возглавила и всю партию. Именно в это полугодие СДПГ вновь вошла в правящую коалицию - вместе с блоком консервативных партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС).

Андреа Налес и Ангела Меркель (июнь 2018 г.)

Это полностью противоречило тому, о чем заявляло руководство СДПГ сразу после выборов в бундестаг. В сентябре 2017 года сама Налес заявила: "СДПГ отправили в оппозицию. Точка!" В качестве главы парламентской оппозиции Налес намеревалась действовать против консерваторов из ХДС/ХСС. "С завтрашнего дня они начнут получать в морду", - сказала, смеясь, руководительница СДПГ. И хотя позднее она извинилась за свои слова, подобная выходка вполне в ее духе: импульсивная, наглая и мальчишеская. И иногда неловкая, да.

Резких моментов в ее политической карьере было с избытком. Однажды в бундестаге во время произнесения речи Налес начала петь. В другой раз она публично выругалась, используя неподобающие для такого высокопоставленного политика слова. Депутат от СДПГ из Баварии Флориан Пост (Florian Post) говорит, что на председателя партии часто сердились, но за Налес "никогда не было стыдно".

Андреа Налес - дочь каменщика

Андреа Налеа родилась и выросла в районе Вульканайфель, к югу от Бонна. Люди там сердечные, но не отличаются дипломатичностью и в выражениях не стесняются. В 1989 году Налес сказала, что хочет стать либо канцлером, либо домохозяйкой, то есть либо сделать политическую карьеру, либо остаться в своей деревне.

Ее отец был каменщиком - с больными коленями, плечами, спиной. Это отразилось на Андреа, которая с ранних лет была политически ориентирована на левый фланг. В своей родной деревне, жители которой традиционно голосовали за христианских демократов, Налес в 18 лет смело основала местную ячейку СДПГ.

Политическая деятельность занимала у нее все больше времени, а на учебу его катастрофически не хватало. Для написания магистерской дипломной работы ей понадобилось 20 семестров, а докторская диссертация так и осталась неоконченной.

Вместо этого Налес сделала карьеру в политике. В 25 лет она возглавила "Союз молодых социалистов в СДПГ", в 28 получила депутатский мандат в бундестаге.

СДПГ и Налес: слишком добрые и слишком павшие духом

В качестве руководителя СДПГ Налес хотела одновременно и реформировать партию, и вновь привести ее к успеху, выведя из глубокого кризиса самоидентификации. Однако реальность оказалась другой. В 2018 году рейтинги партии согласно опросам продолжили падать. Возможно, потому что, вопреки желанию Налес, социал-демократам не удалось сформулировать четкую и последовательную позицию по ряду вопросов.

Слишком добрые и слишком павшие духом - такими сейчас выглядят и СДПГ, и ее уходящая в отставку руководительница. То, что партия под ее началом отмежевалась от вызывавшей споры системы по выплате социального пособия Hartz-IV и начала продвигать социальную повестку, Налес не помогло. "Я думаю, что у нас есть что предложить, но, честно говоря, этого никто не заметил", - сказала она после выборов в Европарламент и местных выборов в Бремене.

Налес ушла в отставку и этот ее шаг может изменить всю политическую ситуацию в Германии.

_____________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Ангела Меркель Ангела Меркель (Angela Merkel) - политический долгожитель: дочь пастора из бывшей ГДР возглавляет правительство Германии уже более 12 лет, заступив на пост канцлера в четвертый раз. Многолетний бессменный глава ХДС знаменита своим прагматизмом: один из примеров - отказ от ядерной энергетики. И даже решение открыть границы для беженцев в итоге лишь ненадолго сказалось на рейтинге Меркель.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Франк-Вальтер Штайнмайер Для большинства жителей Германии президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) много лет является лицом немецкой дипломатии и символом стабильности. К примеру, в бытность министром иностранных дел он заслужил всеобщее уважение благодаря своим настойчивым попыткам наладить отношения между Москвой и Киевом после эскалации конфликта в 2014 году.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хайко Мас Министр иностранных дел в новом правительстве Меркель, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) в прежнем кабинете был министром юстиции. Он слывет стойким противником нарушения прав и свобод человека. "Я - за справедливость. Это дело всей моей политической жизни, мое кредо", - подчеркивает Мас. Он не относится к тем, кто выступают со скороспелыми заявлениями, но свою позицию отстаивает твердо.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Вольфганг Шойбле Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), который с 2009 по 2018 годы был министром финансов ФРГ, является председателем бундестага нового созыва. Шойбле - настоящий политический старожил. В 1984 году он уже возглавлял ведомство федерального канцлера при Гельмуте Коле. В 1990 году на Шойбле было совершено покушение, с тех пор он прикован к инвалидной коляске.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хорст Зеехофер Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), в прошлом премьер-министр Баварии, известен своими громкими заявлениями. В ноябре 2015 года он подверг резкой критике политику Меркель в отношении беженцев. Еще одна щекотливая тема - отношения лидера Христианско-социального союза (ХСС) с Владимиром Путиным: в 2017 году Зеехофер дважды встречался с российским лидером в Москве.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Сара Вагенкнехт За диалог с Москвой выступает и глава Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Лидер "левых" не раз требовала распустить НАТО и заменить альянс системой европейской коллективной безопасности с участием РФ, а также заявляла о неэффективности санкций, введенных против Москвы. Кроме того, "левые" также призывают прекратить зарубежные миссии бундесвера.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Кристиан Линднер На выборах в бундестаг Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% и вернулась в федеральный парламент. Это, прежде всего, заслуга лидера либералов Кристиана Линднера (Christan Lindner), реформировавшего партию. В 2017 году Линднер оказался в центре внимания после высказываний о Крыме: 38-летний политик призвал "заморозить" этот вопрос на время и сотрудничать с РФ там, где это возможно.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Джем Оздемир В свою очередь сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) придерживается противоположного мнения. Немецкий политик с турецкими корнями призвал ужесточить санкции против России в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины и назвал неуместными разговоры об их ослаблении.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Фрауке Петри По итогам выборов 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в бундестаг. Однако ее сопредседатель Фрауке Петри (Frauke Petry), известная своей жесткой позицией в отношении беженцев, сенсационно объявила, что покидает АдГ из-за ее радикализации. Позже она подтвердила регистрацию домена dieblauen.de ("голубые"), заявив, что речь идет о новой инициативе.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Александер Гауланд Национал-консервативное крыло АдГ представляет зампредседателя партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), также известный своими провокационными высказываниями. Его мнение, что "Крым - исконно российская территория", популярно в российских СМИ. В то же время заявление Гауланда о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в обеих мировых войнах, в РФ мало кто заметил. Автор: Александра Елкина

