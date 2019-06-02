Андреа Налес во главе СДПГ: крушение надежд

У Андреа Налес были большие планы по реформированию немецких социал-демократов. Но рейтинги партии продолжали падать, что вынудило Налес подать в отставку.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в последние годы ставит один негативный рекорд за другим. На выборах в Европарламент 26 мая 2019 годасоциал-демократы получили всего 15,5% голосов. На проходящих одновременно с европейским голосованием региональных выборах в ландтаг Бремена СДПГ впервые за 73 года потерпела поражение. Результаты социал-демократов на местных выборах в Баварии и Гессене осенью прошлого года были также однозначно плохими (в Баварии - 9,7%, пятью годами ранее - 20,6%; в Гессене - 19,8%, в 2013 году - 30,7%).
Сейчас СДПГ установила новый рекорд со знаком "минус". Только 20 месяцев продержалась на посту руководителя фракции в бундестаге и 13 месяцев в качестве председателя СДПГ первая женщина, ставшая главой немецких социал-демократов. Андреа Налес (Andrea Nahles) возглавляла партию лишь чуть дольше своего предшественника Мартина Шульца (Martin Schulz), который был председателем СДПГ 11 месяцев.
Промедление и нерешительность - не про Налес
Масштаб решения подходит 48-летней Налес, промедление и нерешительность - это в целом не про нее. "Если мне бросают вызов, я иду с открытым забралом", - сказала Налес в телеинтервью после выборов в Европарламент. Однако сильный встречный ветер подул в первую очередь со стороны фракции в бундестаге. И хотя Налес пыталась спасти свое положение, многие депутаты стали опасаться за кресла, если СДПГ продолжит стремительное падение.
Утром в воскресенье, 2 июня, Налес озвучила свое решение. "Обсуждения внутри фракции и многочисленные партийные отзывы дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет", - написала она в письме к коллегам по партии.
За Налес никогда не было стыдно
Налес была первой женщиной в истории немецких социал-демократов, достигшей партийной вершины. 27 сентября 2017 года ее выбрали председателем парламентской фракции, а полгода спустя, 22 апреля 2018 года, Налес возглавила и всю партию. Именно в это полугодие СДПГ вновь вошла в правящую коалицию - вместе с блоком консервативных партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС).
Это полностью противоречило тому, о чем заявляло руководство СДПГ сразу после выборов в бундестаг. В сентябре 2017 года сама Налес заявила: "СДПГ отправили в оппозицию. Точка!" В качестве главы парламентской оппозиции Налес намеревалась действовать против консерваторов из ХДС/ХСС. "С завтрашнего дня они начнут получать в морду", - сказала, смеясь, руководительница СДПГ. И хотя позднее она извинилась за свои слова, подобная выходка вполне в ее духе: импульсивная, наглая и мальчишеская. И иногда неловкая, да.
Резких моментов в ее политической карьере было с избытком. Однажды в бундестаге во время произнесения речи Налес начала петь. В другой раз она публично выругалась, используя неподобающие для такого высокопоставленного политика слова. Депутат от СДПГ из Баварии Флориан Пост (Florian Post) говорит, что на председателя партии часто сердились, но за Налес "никогда не было стыдно".
Андреа Налес - дочь каменщика
Андреа Налеа родилась и выросла в районе Вульканайфель, к югу от Бонна. Люди там сердечные, но не отличаются дипломатичностью и в выражениях не стесняются. В 1989 году Налес сказала, что хочет стать либо канцлером, либо домохозяйкой, то есть либо сделать политическую карьеру, либо остаться в своей деревне.
Ее отец был каменщиком - с больными коленями, плечами, спиной. Это отразилось на Андреа, которая с ранних лет была политически ориентирована на левый фланг. В своей родной деревне, жители которой традиционно голосовали за христианских демократов, Налес в 18 лет смело основала местную ячейку СДПГ.
Политическая деятельность занимала у нее все больше времени, а на учебу его катастрофически не хватало. Для написания магистерской дипломной работы ей понадобилось 20 семестров, а докторская диссертация так и осталась неоконченной.
Вместо этого Налес сделала карьеру в политике. В 25 лет она возглавила "Союз молодых социалистов в СДПГ", в 28 получила депутатский мандат в бундестаге.
СДПГ и Налес: слишком добрые и слишком павшие духом
В качестве руководителя СДПГ Налес хотела одновременно и реформировать партию, и вновь привести ее к успеху, выведя из глубокого кризиса самоидентификации. Однако реальность оказалась другой. В 2018 году рейтинги партии согласно опросам продолжили падать. Возможно, потому что, вопреки желанию Налес, социал-демократам не удалось сформулировать четкую и последовательную позицию по ряду вопросов.
Слишком добрые и слишком павшие духом - такими сейчас выглядят и СДПГ, и ее уходящая в отставку руководительница. То, что партия под ее началом отмежевалась от вызывавшей споры системы по выплате социального пособия Hartz-IV и начала продвигать социальную повестку, Налес не помогло. "Я думаю, что у нас есть что предложить, но, честно говоря, этого никто не заметил", - сказала она после выборов в Европарламент и местных выборов в Бремене.
Налес ушла в отставку и этот ее шаг может изменить всю политическую ситуацию в Германии.
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