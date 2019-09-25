 Ангела Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг в ООН | Новости из Германии о Германии | DW | 25.09.2019

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Германия

Ангела Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг в ООН

В своем выступлении перед ООН Грета Тунберг не упомянула возможности, которые предоставляют технологии и инновации в сфере защиты климата, заявила канцлер ФРГ.

Выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель на саммите ООН по климату

Выступление Ангелы Меркель на саммите ООН по климату

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) возразила в ответ на заявление экологической активистки Греты Тунберг, сделанное на саммите ООН по климату. В выступлении 16-летней шведки в Нью-Йорке недоставало упоминания тех шансов, которые открывают современные технологии и инновации в сфере защиты климата, заявила глава немецкого правительства журналистам во вторник, 24 сентября, указав, в частности, на альтернативную энергетику.

При этом Меркель утвердительно ответила на вопрос, задела ли ее лично критика Тунберг. "Любой внимательный человек слушает, и его трогает услышанное", - заявила она.

Контекст

Новые технологии для защиты климата: возобновляемая энергетика производит "зеленый водород", чтобы он заменял дизель на транспорте, природный газ в отоплении и уголь в металлургии. (22.08.2019)

Столица Германии стала центром глобальной стачки, организованной молодежным экологическим движением Fridays for future. Одно из главных требований - быстрый отказ от угольных электростанций. (20.09.2019)

Между тем немецкие "зеленые" раскритиковали высказывания Меркель о выступлении Греты Тунберг. "Обвинять юную активистку в том, что она недооценивает инновационный потенциал, более чем бесцеремонно, когда большая коалиция (ФРГ - Ред.) сама в корне душит технологические шансы экологической трансформации", - заявила депутат бундестага от партии "зеленых" Лиза Бадум (Lisa Badum), указав на принятый несколько дней назад климатический пакет.

Выступление Греты Тунберг в Нью-Йорке

Выступая в Нью-Йорке на саммите ООН по климату 23 сентября, активистка обвинила мировых лидеров: "Вы украли мои мечты и детство своей пустой болтовней". Помимо Меркель, на выступлении школьницы присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон и многочисленные главы других государств и правительств. Свое эмоциональное обращение девушка зачитывала по бумажке.

В тот же день Меркель и Тунберг встретились в рамках саммита для беседы, ее содержание немецкий канцлер разглашать отказалась.

16-летняя Грета Тунберг уже более года организует акции протеста (Fridays for Future), добиваясь более эффективной защиты климата. Ее еженедельная школьная забастовка переросла в международное экологическое движение, к которому присоединились сотни тысяч людей по всему миру. В понедельник, 16 сентября, она была удостоена высшей награды правозащитной организации Amnesty International - звания "Посла совести".

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    Автор: Марина Барановская


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