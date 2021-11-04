Аналитический центр Юрия Левады, "Левада-центр"

Hоссийская негосударственная социологическая исследовательская организация.
Автономная некоммерческая организация Аналитический центр Юрия Левады (АНО Левада-Центр) - российская негосударственная исследовательская организация. Центр регулярно проводит собственные социологические исследования, большая часть которых публикуется на этом сайте. Центр также осуществляет исследования под заказ, применяя различные опросные методики. "Левада-центр" является одной из крупнейших исследовательских компаний в стране.
Неудачную попытку госпереворота 30 лет назад принято считать финальной точкой в распаде СССР. Сегодня 43 процента россиян, согласно опросу "Левада-центра", называют события 1991 года "трагическими". Музейный куратор Анна Наринская, фотограф Виктория Ивлева и журналист Татьяна Малкина рассказывают, какими они запомнили те три дня августовского путча.