Аналитический центр Юрия Левады, "Левада-центр"

Опрос "Левады": каждый пятый россиянин считает пытки допустимыми

11 процентов россиян уверены что пытки допустимы, когда это может спасти жизни невиновных, еще 9 полагают, что их можно применять к совершившим тяжкие преступления, говорится в опросе "Левада-центра".