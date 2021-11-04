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Аналитический центр Юрия Левады, "Левада-центр"

Hоссийская негосударственная социологическая исследовательская организация.

Автономная некоммерческая организация Аналитический центр Юрия Левады (АНО Левада-Центр) - российская негосударственная исследовательская организация. Центр регулярно проводит собственные социологические исследования, большая часть которых публикуется на этом сайте. Центр также осуществляет исследования под заказ, применяя различные опросные методики. "Левада-центр" является одной из крупнейших исследовательских компаний в стране.

A setting sun lights up the Kremlin in Moscow, Russia on 04 January 2010. Temperature in Moscow on 04 January dropped to minus 20 degrees Celsius. EPA/YURI KOCHETKOV +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Почти три четверти россиян не будут праздновать День народного единства 04.11.2021

Менее 20 процентов россиян намерены отметить День народного единства или годовщину Октябрьской революции, выяснил "Левада-центр". Чаще всего желание отпраздновать выражали опрошенные старше 55 лет.
10.06.2018 Kundgebung für die Freilassung der politischen Häftlinge: Plakat mit Schriftzug: Putins Russland – Land der Rechtlosigkeit und Folter (Moskau, Russland)

Опрос "Левады": каждый пятый россиянин считает пытки допустимыми 29.10.2021

11 процентов россиян уверены что пытки допустимы, когда это может спасти жизни невиновных, еще 9 полагают, что их можно применять к совершившим тяжкие преступления, говорится в опросе "Левада-центра".
18.02.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 18, 2020: Pictured in this photo illustration are copies of the Constitution of the Russian Federation at the Russian State Library. The constitutional amendment group meets on February 20 to settle a date for the national vote day. On January 23, the Russian State Duma unanimously approved a draft law on constitutional amendments, proposed by the Russian President. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

Более половины россиян не чувствуют себя под защитой закона 20.10.2021

Согласно опросу "Левада-центра", 58% россиян не чувствуют себя защищенными законом. Мнения о том, насколько в России можно жить, не нарушая закона, разделились поровну.
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Из России за последние 20 лет эмигрировали до 5 млн человек 07.10.2021

С 2000 по 2021 год Россию покинули до 5 млн граждан, говорится в новом исследовании. В последние годы темпы эмиграции ускорились.
Protesters clash with riot police during a rally in support of jailed opposition leader Alexei Navalny in downtown Moscow on January 23, 2021. - Navalny, 44, was detained last Sunday upon returning to Moscow after five months in Germany recovering from a near-fatal poisoning with a nerve agent and later jailed for 30 days while awaiting trial for violating a suspended sentence he was handed in 2014. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Полицейское насилие на митингах: отношение к нему россиян 16.09.2021

Комитет против пыток предоставил DW результаты исследования "Левада-Центра" о том, как россияне воспринимают насилие со стороны силовиков в ходе акций протеста.
Website des analytischen Levada-Center auf dem Bildschirm *** DW Galina Petrovskaya 08.08.2014

Большинство россиян считает, что Россия находится в изоляции 08.09.2021

Мнение о том, что РФ находится в международной изоляции, разделают 57 процентов россиян, следует из опроса "Левада-центра". Почти половина полагает, что к Западу следует относиться как к союзнику.

"Они были внутренне очень старыми" - женщины-очевидцы о путче ГКЧП (19.08.2021) 19.08.2021

Неудачную попытку госпереворота 30 лет назад принято считать финальной точкой в распаде СССР. Сегодня 43 процента россиян, согласно опросу "Левада-центра", называют события 1991 года "трагическими". Музейный куратор Анна Наринская, фотограф Виктория Ивлева и журналист Татьяна Малкина рассказывают, какими они запомнили те три дня августовского путча.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Опрос: у большинства россиян не меняется отношение к НПО и СМИ, попавшим в список "иноагентов" 02.08.2021

Для 40 процентов опрошенных "Левада-центром" жителей России закон об иностранных агентах - это способ преследовать независимые общественные организации.
Ein Schild mit der Aufschrift Passport Control, darüber in kyrillischer Schrift, aufgenommen am Mitwoch (04.07.2007) im Moskauer Flughafen. Foto: Peter Kneffel +++(c) dpa - Report+++ pixel

Более 30 млн россиян хотят эмигрировать 18.07.2021

Каждый пятый житель РФ хотел бы переехать за границу, выяснил "Левада-центр". Страна за 10 лет уже потеряла 1 процент экономически активного населения, отмечает профессор Сергей Гуриев.
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

В России снижается одобрение деятельности Алексея Навального 09.07.2021

Согласно опросу "Левада-центра", большинство россиян не одобряют деятельность оппозиционного политика Навального. Но только треть опрошенных согласна с признанием его структур "экстремистскими".
Karikatur Sergey Elkin - Sanktionen gegen Russland

Глава "Левада-центра": Общее отношение россиян к санкциям - Запад против нас 08.06.2021

Как российское общество относится к западным санкциям против РФ, от чего зависит это отношение, и можно ли данную модель перенести на Беларусь, DW объяснил директор "Левада-центра" Денис Волков.
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Что думает интеллектуальная элита России об изменении климата? 20.05.2021

"Левада-центр" провел глубинные интервью с российскими экспертами и руководителями. Центр либеральной современности в Берлине хотел выяснить, как в РФ относятся к зеленой экономике.

Sergey Elkin hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Die Popularität der russischen Regierungspartei Vereintes Russland sinkt im Vorfeld der Duma-Wahl Jahr/Ort: Moskau, 18.05.2021

Рейтинг "Единой России": слалом навстречу выборам в Думу 18.05.2021

Доля москвичей, готовых проголосовать за "Единую Россию" на выборах в Госдуму, составила всего 15 процентов. Это показал опрос "Левада-центра". Куда движется партия власти, иллюстрирует Сергей Елкин.
Activists hold posters reading Freedom for Navalny! during the opposition rally in support of jailed opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia, Wednesday, April 21, 2021. Police across Russia have arrested more than 180 people in connection with demonstrations in support of imprisoned opposition leader Alexei Navalny, according to a human rights group. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

В восприятии россиян митинги за Навального чуть уступили речи Путина 03.05.2021

Протестные акции в поддержку Навального назвали запоминающимся событием апреля 10 процентов опрошенных. Послание Владимира Путина к Федеральному собранию РФ получило на 7 процентных пунктов больше.
MOSCOW REGION, RUSSIA - MARCH 9, 2021: Singer Manizha (Manizha Sangin) performs at Crocus City Hall, a concert hall in Krasnogorsk, Moscow Region. Manizha will represent Russia at the 2021 Eurovision song contest with the song Russian Woman in Rotterdam. Manizha Sangin is an ambassador for the Podari Zhizn [Gift of Life] charitable organisation and goodwill ambassador for the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), a UN refugee agency. Valery Sharifulin/TASS

Опрос: половине россиян - все равно, что Manizha будет представлять РФ на "Евровидении" 09.04.2021

Как следует из опроса "Левада-центра", решение отправить Manizha на "Евровидение" наиболее положительно воспринимает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 20, 2021: Opposition activist Alexei Navalny attends the announcement of the verdict in the defamation case at an offsite hearing of Russia s Magistrates court at Moscow s Babushkinsky District Court. The court has found Navalny guilty of defaming WWII veteran Ignat Artyomenko and has ordered to pay a 850,000 ruble $ 11,477 fine. Video screen grab. Press Office of Moscow s Babushkinsky District Court/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F761C

Опрос: почти треть россиян сочла несправедливым приговор Навальному 05.04.2021

Около 30 процентов участников опроса "Левада-центра" считают "скорее несправедливым" решение суда по делу Навального об "Ив Роше". Чаще всего такого мнения придерживалась молодежь в Москве и крупных городах.

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