Германия глазами россиян. Какая она теперь?

Несмотря на усилия кремлевской пропаганды, отношение россиян к Германии остается лучше, чем к другим западным странам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в России "Левада-центром".

Из всех европейских стран НАТО Германия оказывает наибольшую финансовую и военную помощь Украине в отражении полномасштабной российской агрессии, начатой в феврале 2022 года. Тем не менее, несмотря на все усилия кремлевской пропаганды, жители России не считают, что от Германии исходит большая угроза их стране.

На первом месте по этому показателю - США. 83% россиян считают, что от Соединенных Штатов исходит наибольшая угроза. На втором месте - Великобритания (46%), на третьем - Франция (26%), и только на четвертом - Германия (20%), которая, как считают россияне, представляет собой не намного большую угрозу, чем Польша (18%).

Таковы одни из результатов репрезентативного опроса об отношении россиян к Германии, который проводил в России московский "Левада-центр" по заказу Немецкого Сахаровского общества (Deutsche Sacharow Gesellschaft).

Три периода в отношении россиян к ФРГ

Представляя в Берлине это социологическое исследование, научный руководитель "Левада-центра" Лев Гудков выделил три периода отношения россиян к Германии. Первый - от горбачевской перестройки до 2013 года. В те годы Германию рассматривали как чуть ли не образец европейской развитости, демократичности, а также как страну, которая сумела преодолеть свое нацистское прошлое.

Лев Гудков в Берлине во время представления результатов опроса Фото: Nikita Jolkver/DW

И это, подчеркнул Гудков, несмотря на то что уже в середине десятых годов - после вступления стран Балтии в Евросоюз и в НАТО - в России активизировалась антизападная пропаганда. "Очень долгое время, - отметил он, - Германия оставалась незатронутой общим тоном, общим давлением антизападной риторики и общей враждебности".

С конца 2013 года, после Майдана и аннексии Крыма, начался второй этап, на протяжении которого вследствие резкого усиления пропаганды в РФ стало нарастать напряженное, холодное отношение к Германии. А начиная с 2022 года, Германию стали рассматривать и как к страну, занявшую враждебную позицию по отношению к России.

Жители РФ хотят улучшения отношений с ФРГ

Правда, и сейчас только 12% опрошенных называют отношения с Германией враждебными, 32% - напряженными, и 38% - холодными. "В массовом сознании, - указывает Гудков, - преобладает мнение, что особой угрозы Германия для России не представляет".

Главным врагом остаются США, и война в Украине воспринимается как война с "коллективным" Западом, спровоцированная Соединенными Штатами, а Украина, утверждает пропаганда, не самостоятельный субъект, а зависимый и манипулируемый США.

Кремль уверяет, что Россия воюет в Украине с "коллективным" Западом Фото: Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

"Отчасти, - продолжал Гудков, - такое отношение переносится и на Германию, которая рассматривается как идущая в русле американской политики, не полностью суверенная страна, зависимая и всего лишь выполняющая указания "вашингтонского обкома".

Примечательны в этой связи ответы на вопрос "Левады-центра", хотят ли россияне иметь дружественные отношения с Германией. Подавляющее большинство ответило положительно - 79%. Правда, 40% считают это, скорее, маловероятным, а 39% - вполне реальным.

Откуда россияне черпают информацию о Германии

Что касается в целом интереса россиян к Германии, то он и раньше был небольшим, а теперь стал еще слабее, чем в первое десятилетие правления Путина: происходящим в ФРГ интересуются от силы 7-8% опрошенных.

В 2008 году, когда "Левада-центр" проводил в России аналогичное исследование, 58% опрошенных говорили, что отечественные СМИ, скорее, положительно освещают события в Германии. Теперь так считают 18%, а 49% ответили, что в российских медиа преобладают критические комментарии.

Источники информации о Германии по сравнению с 2008 годом существенно изменились. Тогда для 80% опрошенных главным было телевидение, 33% черпали сведения из разговоров с другими людьми, 28% - из газет, 12% - из интернета.

Сейчас газеты стали, скорее, маргинальным источником информации (6%), роль собеседников сократилась до 22%, личные впечатления от поездок в Германию назвали и тогда, и сейчас по 5% респондентов, а главными источниками информации стали телевидение (49%) и интернет, значение которого (51%) теперь даже больше, чем у ТВ.

Гудков: "Интернет - не альтернатива телевидению"

"Но интернет - не альтернатива телевидению, современной пропаганде, - пояснил Гудков. - Кремль научился работать в интернете, в социальных сетях, вкладывает туда очень большие средства, создает новые каналы. Разница между аудиториями интернета и телевидения, конечно, есть, но она не принципиальная".

Раньше казалось, что социальные сети, интернет - это пространство свободы, но, констатировал социолог, это оказалось одной из иллюзий.

Говоря же об эффективности государственной пропаганды в России, он отметил, что она не генерирует новых идей и новых представлений. "Пропаганда поднимает те пласты массового сознания, которые сложились еще в сталинское время, даже еще до Второй мировой войны, - заявил Гудков. - Это стереотипы закрытого, изолированного общества, относящегося с подозрением, с враждебностью к другому миру".