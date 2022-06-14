 В тени войны: немецкий писатель отчитывает Германию | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.06.2022

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Культура и стиль жизни

В тени войны: немецкий писатель отчитывает Германию

Немец Кристоф Брумме уже давно живет в Полтаве. В своей новой книге он описывает военные будни украинцев и резко критикует дискуссию в Германии по поводу обещанной поддержки Украины.

Разрушенные жилые дома на востоке Украины

Полтава - город на северо-востоке Украины, примерно в 350 километрах от Киева. Здесь уже долгие годы живет немецкий публицист и писатель Кристоф Брумме (Christoph Brumme) и пишет для издания Neue Zürcher Zeitung. В Восточной Европе родившемуся в ГДР автору многое близко и понятно - в юности он неоднократно ездил на велосипеде из Берлина через Польшу и Украину на Волгу, преодолев в общей сложности 30 тысяч километров. Свои впечатления от увиденного он изложил в книге "На синем слоне - 8353 километра на велосипеде из Берлина на Волгу и обратно" ("Auf einem blauen Elefanten - 8353 Kilometer mit dem Fahrrad von Berlin an die Wolga und zurück"), которая вышла в 2009 году. В своем сборнике репортажей "Maidan Molotow" (2015) он анализировал ситуацию в современной Украине, в частности, события на Майдане. А в своей новой публикации "В тени войны", изданной в немецком Штутгарте в июне 2022 года, Брумме описывает жизнь украинцев в военном режиме - трезво, честно и недвусмысленно.

Украинский юмор как стратегия выживания

Думается, что в войну страх - постоянный спутник. Так и есть, но Брумме показывает и другую сторону: перевешивающее страх стремление украинцев к свободе, их необычайную готовность помогать друг другу, надежды и юмор. "Военная операция и мир" - новое название романа Льва Толстого без упоминания запрещенного теперь в России слова "война". Это один из примеров популярных шуток.

Кристоф Брумме

Кристоф Брумме

"Юмор является частью стратегии выживания, это одна из главных национальных черт украинцев. Они подшучивают на самими собой, над своим правительством, над ЕС", - поясняет Кристоф Брумме в интервью DW. По его мнению, таким образом украинцы выражают свою независимость - они свободны критиковать власти в отличие от России.

Еще одна шутка, которая приводится в книге: "Знаете что? Я теперь боюсь говорить на улице по-русски. - Почему? Боитесь, что вас побьют националисты? - Боюсь, что придет Путин, чтобы меня защитить".

Поддержка Украины и критика в адрес Германии

Но, как утверждает автор, украинцам не до смеха, когда речь заходит о военной помощи со стороны Германии. "В последние месяцы имидж Германии значительно ухудшился. Украинцы чувствуют себя преданными, - делится наблюдениями Брумме. - В тяжелой ситуации становится ясно, кто помогает, а кто, как прежде, надеется, тайно или явно, что сможет и дальше вести дела с Россией, принеся украинцев в жертву".

Обложка книги В тени войны

Обложка книги "В тени войны"

С началом российской военной агрессии в Украине федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил в бунгдестаге о поворотном моменте в истории континента, однако большой решительности не было проявлено. Писатель критикует медлительность немцев с поставками оружия и всеобъемлющим энергетическим бойкотом России. Проведенный в апреле институтом Infratest dimap опрос показал, что число жителей Германии, поддерживающих поставку тяжелого вооружения, лишь не намного перевешивает. "Немецкое общество обманывает себя, - считает Брумме. - Надежда на то, что с Путиным можно разрешить конфликты и достичь договоренностей, которых он будет придерживаться, уже сродни бреду". Многочисленные дипломатические попытки остановить войну за столом переговоров ни к чему не привели. Не смогли остановить Путина и существующие международные договоры, как Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях безопасности Украины, уважении ее суверенитета и существующих границ, который был подписан и Россией.

В таком отношении немцев Брумме отчасти винит и СМИ, которые, по его мнению, долгие годы почти игнорировали проблемы в Украине. Один из примеров - то, что немецкие медиа регулярно говорили о том, что в Донбассе на протяжении восьми лет воевали пророссийские сепаратисты. "Тот, кто хоть немного разбирается в ситуации, знает, что это российский проект под российским руководством, на российские деньги с использованием российских технологий", - подчеркивает автор. При таком подходе СМИ постепенно формировалось общественное мнение, которое сегодня сказывается на политических решениях, стоящих Украине множества жертв, уверен он.

Пропаганда сделала свое дело

"Русская душа состояла из мании величия, ненависти к себе и чувства неполноценности в сравнении с Западом", - пишет Брумме, ссылаясь на пропагандистские передачи на российском телевидении. Кто смотрит в Германии российское телевидение, кто понимает, что говорят российские политики? - задается он вопросом. Запад, по мнению Брумме, не заметил, как жестоко разжигалась эта война, в Германии ее исторический масштаб по незнанию не воспринимается должным образом.

Автор сомневается в скором окончании войны. Пропаганда сделала свое. По результатам опроса центра "Левада", проведенного в мае, 77 процентов россиян поддерживают действия российских военных в Украине. "Большинство русских хотят этой войны, и чем дольше она будет длиться, тем больше, тем фанатичнее. (Временное) поражение России только бесконечно усилило бы там жажду реванша. Конец войны может прийти только с концом российского государства в его нынешнем виде", - прогнозирует немецкий писатель. Россия сейчас фактически борется за свое существование, заключает он.

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    Автор: Михаил Бушуев


Контекст

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