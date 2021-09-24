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По данным комиссара ООН, в результате войны в Сирии, начавшейся более десяти лет назад, погибли минимум 350 209 человек. "Несправедливость каждой из этих смертей должна заставить нас действовать", - уверена Бачелет.
Российские правозащитники подготовили доклад, касающийся военной операции России в Сирии. Они рассказали о поддержке РФ Асада, бомбах и химатаках. С начала войны в этой стране прошло 10 лет.
Вместе со стратегически важным городом под контроль Дамаска перешли и участки обеих автомагистралей в Идлибе. Взятию Серакиба предшествовала длительная бомбардировка города при поддержке ВКС России.
Российские журналисты-расследователи пишут, что боевики застрелили сотрудников Центра специального назначения ФСБ в районе Алеппо.
Абу Хасан аль-Мухаджир убит в ходе операции с участием курдов и США, заявил представитель "Демократических сил Сирии". Ранее Вашингтон сообщил о гибели лидера "Исламского государства" аль-Багдади.
Хан-Шейхун находился под контролем боевиков пять лет. Этот город в провинции Идлиб стоит на дороге, связывающей Дамаск и Алеппо.
Десятки тысяч людей бежали из сирийских провинций Идлиб и Алеппо, спасаясь от войны. В результате авианалетов во вторник, 7 мая, погибли 13 мирных жителей.
ЧВК Vegacy Strategic Services Ltd тренирует в Сирии группировку палестинцев Liwa al-Quds, говорится в расследовании Citeam. Эта группировка несколько лет сотрудничает с российскими военнослужащими.
Израильская авиация атаковала цели рядом с Алеппо, сообщают сирийские власти. Оппозиция утверждает, что разгромлены иранские склады с оружием. Израиль пока молчит.
Организация по запрещению химического оружия получила информацию о возможной химатаке в Алеппо в конце ноября 2018 года. В начале декабря ОЗХО отправила в республику первую группу экспертов.
В Госдепе США подчеркнули, что сирийские экстремисты не совершали атаку с применением хлора в Алеппо, как утверждает Москва. В Вашингтоне считают, что РФ распространяет дезинформацию, чтобы сорвать перемирие в Идлибе.
Обвинив боевиков "Джебхат ан-Нусры" в использовании химоружия, Россия разбомбила их позиции в буферной зоне в Идлибе. У 107 жителей Алеппо наблюдаются симптомы удушья.
По сообщениям государственных СМИ, Алеппо обстреляли снарядами с хлором. У пострадавших наблюдаются симптомы удушья. За двое суток в Сирии погибли более 100 человек.
Сторонники протурецкой "Файлак аль-Шам" заявили, что не намерены покидать юг и запад провинции Алеппо. О выводе повстанцев ранее договорились Москва и Анкара.
В результате израильского авиаудара по позиции правительственной армии Сирии в провинции Алеппо, по данным Бейрута, был нанесен лишь материальный ущерб.
Военные базы в различных районах Сирии подверглись ракетным ударам. Погибли и ранены десятки человек. Сирийские СМИ сообщают, что за нападениями могут стоять вооруженные силы Израиля.
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