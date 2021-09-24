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Алеппо

27.8.2013 - U.S. military forces are ready to strike Syria if President Barack Obama gives the order, Defense Secretary Chuck Hagel said Tuesday. 'We are ready to go,' Hagel said. The announcement comes following Secretary of State John Kerry's statement Tuesday that President Bashar al-Assad and his forces had deployed chemical weapons in an attack that killed hundreds last week. PICTURED: Aug. 21, 2013 - Ghouta, Syria - Corpses are buried in mass graves after 1,300 people were killed by nerve gas in the Damascus suburb of Ghouta, in August 21, 2013 |

ООН: В ходе войны в Сирии погибли свыше 350 000 человек 24.09.2021

По данным комиссара ООН, в результате войны в Сирии, начавшейся более десяти лет назад, погибли минимум 350 209 человек. "Несправедливость каждой из этих смертей должна заставить нас действовать", - уверена Бачелет.
24.10.2019 *** Russian forces patrol in the city of Amuda, north Syria, Thursday, Oct. 24, 2019. Syrian forces, Russian military advisers and military police are being deployed in a zone 30 kilometers (19 miles) deep along much of the northeastern border, under an agreement reached Tuesday by Russia and Turkey. (AP Photo/Baderkhan Ahmad) |.

10 страшных лет: что узнали правозащитники об операции РФ в Сирии 02.04.2021

Российские правозащитники подготовили доклад, касающийся военной операции России в Сирии. Они рассказали о поддержке РФ Асада, бомбах и химатаках. С начала войны в этой стране прошло 10 лет.
ARCHIV 21.12.2019 *** People gather in the the market in the city of Saraqeb in the Idlib countryside after an air strike by Syrian aircraft on Saturday, Dec. 21, 2019. Airstrikes on a rebel-held town killed several people and wounded more than a dozen in the northwestern province of Idlib, the last remaining rebel stronghold in the war-torn country, opposition activists said. The attack came amid a government offensive in the region. (AP Photo/ Ghaith al-Sayed) |

Сирийская армия захватила в Идлибе город Серакиб 08.02.2020

Вместе со стратегически важным городом под контроль Дамаска перешли и участки обеих автомагистралей в Идлибе. Взятию Серакиба предшествовала длительная бомбардировка города при поддержке ВКС России.
(191021) -- ALEPPO, Oct. 21, 2019 () -- Syrian soldiers are seen in the city of Manbij in the northeastern countryside of Aleppo province, northern Syria, on Oct. 21, 2019. (Photo by Ammar Safarjalani/) |

СМИ: В Сирии погибли четверо сотрудников ФСБ России 03.02.2020

Российские журналисты-расследователи пишут, что боевики застрелили сотрудников Центра специального назначения ФСБ в районе Алеппо.
Syrians gather at the still flaming spot where Abu Hassan al-Muhajir, the Islamic State group's spokesman was reportedly killed in a raid in the northern Syrian village of Ayn al Bayda near Jarablus on October 27, 2019. - The right-hand of Baghdadi and the spokesman for IS, was targeted in a coordinated operation between the Syrian Democratic Forces (SDF) intelligence and the US army, SDF chief Mazloum Abdi said on Twitter. (Photo by Aaref WATAD / AFP)

Курды сообщили о гибели помощника главаря ИГ в Сирии 28.10.2019

Абу Хасан аль-Мухаджир убит в ходе операции с участием курдов и США, заявил представитель "Демократических сил Сирии". Ранее Вашингтон сообщил о гибели лидера "Исламского государства" аль-Багдади.
19.08.2019 Smoke billows above buildings during a reported air strike by pro-regime forces near the town of Hish in Syria's Idlib province on August 19, 2019. - A Turkish military convoy crossed into northwest Syria today, heading towards a key town where regime forces are waging fierce battles with jihadists and rebels. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

В Сирии джихадисты покидают стратегический город Хан-Шейхун 20.08.2019

Хан-Шейхун находился под контролем боевиков пять лет. Этот город в провинции Идлиб стоит на дороге, связывающей Дамаск и Алеппо.
14.04.2019, Syrien, Kafr Hamrah: Ein Mann steht zwischen zerstörten Gebäuden in der Ortschaft Kafr Hamrah nahe Aleppo. Der syrische Aufstand begann am 15. März 2011 mit friedlichen Protesten gegen die Regierung. Deren Sicherheitskräfte gingen mit Gewalt gegen Demonstrationen vor, woraus sich ein Bürgerkrieg entwickelte. Mittlerweile sind in dem Konflikt nach UN-Schätzungen mehr als 400 000 Menschen getötet worden. Foto: Hafzi Mohamed/BERNAMA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ООН сообщает о 150 тысячах беженцев в Сирии за неделю 08.05.2019

Десятки тысяч людей бежали из сирийских провинций Идлиб и Алеппо, спасаясь от войны. В результате авианалетов во вторник, 7 мая, погибли 13 мирных жителей.
ARCHIV - Russian soldiers are seen at sunset before finishing the Russian troops' withdrawal at a checkpoint near the city of Gori, Georgia, 22 August 2008. Russian combat forces began a slow withdrawal from Georgia on 22 August but were still operating road checkpoints deep in the country despite a pledge to leave by the end of the day. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE (zu dpa 003 vom 06.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Сирии действует ЧВК с российско-украинскими корнями 28.03.2019

ЧВК Vegacy Strategic Services Ltd тренирует в Сирии группировку палестинцев Liwa al-Quds, говорится в расследовании Citeam. Эта группировка несколько лет сотрудничает с российскими военнослужащими.
Um die Zitadelle von Aleppo sind viele Gebäude, aufgenommen am 24.06.2017, teilweise oder vollständig zerstört worden. Ein halbes Jahr nach dem Ende der Belagerung von Ost-Aleppo kehren nach UN-Angaben immer mehr Menschen in die vom Krieg teilweise völlig zerstörten Stadtviertel der syrischen Metropole zurück. Mehr als 200 000 Menschen hätten sich bereits registriert und lebten wieder im ehemals von Rebellen kontrollierten Osten der Stadt, sagte der Regionalleiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Foto: Simon Kremer/dpa | Verwendung weltweit

Дамаск заявил об израильском ударе по пригороду Алеппо 28.03.2019

Израильская авиация атаковала цели рядом с Алеппо, сообщают сирийские власти. Оппозиция утверждает, что разгромлены иранские склады с оружием. Израиль пока молчит.
In this photo released by the Syrian official news agency SANA, shows a man receiving oxygen through respirators following a suspected chemical attack on his town of al-Khalidiya, in Aleppo, Syria, Saturday, Nov. 24, 2018. Some 50 civilians were being treated following a suspected poison gas attack by Syrian rebel groups on the government-held Aleppo city in the country's north, according to Syrian state media. (SANA via AP) |

Эксперты ОЗХО изучат в Алеппо информацию о возможной химатаке 08.01.2019

Организация по запрещению химического оружия получила информацию о возможной химатаке в Алеппо в конце ноября 2018 года. В начале декабря ОЗХО отправила в республику первую группу экспертов.
A woman lies on a stretcher inside a hospital after what the Syrian state media said was a suspected toxic gas attack in Aleppo, Syria November 24, 2018. Picture taken November 24, 2018. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE

США обвинили Россию и Сирию во лжи о химатаке боевиков в Алеппо 07.12.2018

В Госдепе США подчеркнули, что сирийские экстремисты не совершали атаку с применением хлора в Алеппо, как утверждает Москва. В Вашингтоне считают, что РФ распространяет дезинформацию, чтобы сорвать перемирие в Идлибе.
In this photo released by the Syrian official news agency SANA, shows a man receiving oxygen through respirators following a suspected chemical attack on his town of al-Khalidiya, in Aleppo, Syria, Saturday, Nov. 24, 2018. Some 50 civilians were being treated following a suspected poison gas attack by Syrian rebel groups on the government-held Aleppo city in the country's north, according to Syrian state media. (SANA via AP) |

Россия разбомбила в Сирии позиции боевиков за применение хлора 25.11.2018

Обвинив боевиков "Джебхат ан-Нусры" в использовании химоружия, Россия разбомбила их позиции в буферной зоне в Идлибе. У 107 жителей Алеппо наблюдаются симптомы удушья.
24.11.2018 In this photo released by the Syrian official news agency SANA, shows a man receiving treatment at a hospital following a suspected chemical attack on his town of al-Khalidiya, in Aleppo, Syria, Saturday, Nov. 24, 2018. At least 41 civilians were being treated following a suspected poison gas attack by Syrian rebel groups on government-held Aleppo city in the country's north, according to Syrian state media. (SANA via AP)

СМИ Сирии сообщили об использовании боевиками химического оружия 24.11.2018

По сообщениям государственных СМИ, Алеппо обстреляли снарядами с хлором. У пострадавших наблюдаются симптомы удушья. За двое суток в Сирии погибли более 100 человек.
08.09.2018 +++ Smoke billows following Syrian government forces' bombardment around the town of Khan Sheikhun on the southern edges of the rebel-held Idlib province on September 8, 2018. - Russian air strikes on Syria's last major rebel bastion today were the most violent in a month since Damascus and its ally Moscow started threatening it with an imminent attack around a month ago, a monitor said. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

Повстанцы опровергли отвод своих сил на северо-западе Сирии 30.09.2018

Сторонники протурецкой "Файлак аль-Шам" заявили, что не намерены покидать юг и запад провинции Алеппо. О выводе повстанцев ранее договорились Москва и Анкара.
A checkpoint held by Syrian forces loyal to President Bashar al-Assad is pictured in Aleppo, Syria February 10, 2018. REUTERS/Omar Sanadiki

Сирия сообщила об ударе израильских ВВС по провинции Алеппо 16.07.2018

В результате израильского авиаудара по позиции правительственной армии Сирии в провинции Алеппо, по данным Бейрута, был нанесен лишь материальный ущерб.
Nicht verifizierbar: Screenshot Twitter Explosion Syrien Hama Quelle: https://twitter.com/wikileaks/status/990732987972182016 30.04.2018 01:58

В Сирии обстреляли базы правительственных войск 30.04.2018

Военные базы в различных районах Сирии подверглись ракетным ударам. Погибли и ранены десятки человек. Сирийские СМИ сообщают, что за нападениями могут стоять вооруженные силы Израиля.

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