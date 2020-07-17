Александр Солженицын – писатель, публицист, общественный деятель.

Александр Солженицын (1918-2008) - писатель, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года, был выслан из СССР и лишен советского гражданства. Жил в США, Швейцарии, России. Среди самых известных его произведений "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор", "Архипелаг ГУЛАГ", "В круге первом", "Раковый корпус", а также манифест "Как нам обустроить Россию".