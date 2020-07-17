Александр Солженицын – писатель, публицист, общественный деятель.
Александр Солженицын (1918-2008) - писатель, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года, был выслан из СССР и лишен советского гражданства. Жил в США, Швейцарии, России. Среди самых известных его произведений "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор", "Архипелаг ГУЛАГ", "В круге первом", "Раковый корпус", а также манифест "Как нам обустроить Россию".
В Твери суд обязал художника устранить граффити-портрет писателя Александра Солженицына на стене жилого дома. Рисунок закрасили и разразился скандал. При содействии властей граффити восстановили в другом месте.
Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало сняты с выборов. Их штабы объединяют усилия со Светланой Тихановской, которая стала кандидатом в президенты РБ.
11 декабря в Москве состоялась траурная церемония прощания главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой. Правозащитница, широко известная не только в России, умерла на 92-м году жизни.