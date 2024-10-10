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КультураГлобальные темы

Нобелевку по литературе присудили кореянке Хан Ган

Вера Фридрих
10 октября 2024 г.

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе 2024 года южнокорейской писательнице Хан Ган.

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Южнокорейская писательница Хан Ган
Южнокорейская писательница Хан Ган стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе 2024 годаФото: Yonhap/picture alliance

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году стала писательница из Южной Кореи Хан Ган. Решение членов Шведской академии было обнародовано в четверг, 10 октября. Жюри особо отметило ее "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни".

Хан Ган родилась в Кванджу в 1970 году. Она лауреатка Международной Букеровской премии 2016 года за роман "Вегетарианка". И эта книга, и роман Хан Ган "Человеческие поступки" переведены в том числе и на русский язык.

Роман "Вегетарианка" - тревожная книга о болезненных метаморфозах души. Ёнхе мучают ночные кошмары. Чтобы очистить сознание, она полностью отказывается от мяса. Перемена запускает цепочку странных событий. Эта книга - не просто о вегетарианстве, она - о борьбе женщины, которая хочет освободиться от насилия и снаружи, и внутри. Роман "Человеческие поступки" - это история 15-летнего мальчика, погибшего в разгар студенческих волнений. Его смерть оставила неизгладимый след в судьбах близких. Эта книга - способ задокументировать последствия той катастрофы: от проблем с транспортировкой мертвого тела - до попытки заглушить боль и гнев.

Лауреаты Нобелевки по литературе прошлых лет 

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2023 году стал норвежский писатель и драматург Юн Фоссе. Жюри отметило его прозу и новаторские пьесы, которые "высказывают невыразимое". Творчество уроженца Хёугесунна огромно и охватывает самые разные жанры, а его романы написаны с присущим Фоссу минимализмом, указали в Шведской академии.

В 2022 году премия досталась француженке Анни Эрно, годом ранее - уроженцу Танзании прозаику Абдулразаку Гурне, в 2020-м - поэтессе Луизе Глюк из США. В 2019 году награду вручали сразу двум лауреатам: премию за 2018-й получила польская писательница Ольга Токарчук, а за 2019-й - австриец Петер Хандке. Это было связано с тем, что в 2018 году награду не присуждали из-за #MeToo-скандала в Шведской академии. 

В 2017 году лауреатом стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. В 2016 году награду получил американский музыкант Боб Дилан, годом ранее - белорусская писательница Светлана Алексиевич

Светлана Алексиевич
Светлана АлексиевичФото: Eastnews/Imago Images

С 1901 по 2022 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 119 человек, в том числе - 17 женщин. Размер денежной премии в 2024 году составляет 11 миллионов шведских крон (в пересчете - около 970 тыс. евро).

Нобелевская неделя - 2024

В понедельник, 7 октября, оглашением имен лауреатов премии в области физиологии и медицины открылась так называемая "нобелевская неделя". Награда была присуждена Виктору Эмбросу и Гэри Равкуну за "открытие микроРНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов".

Во вторник были названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Ими стали Джон Хопфилд из США и Джеффри Хинтон из Канады - за "фундаментальные открытия и изобретения, лежащие в основе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей". 

Нобелевской премии по химии за 2024 год удостоены Дэвид Бейкер из США, а также британцы Демис Хассабис и Джон Джампер. Премия присуждена за изучение структур протеинов, о чем стало известно в среду, 9 октября. 

В пятницу, 11 октября, в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира, а 14 октября в Стокгольме объявят лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции в 1968 году. 

Нобелевские премии вручают с 1901 года 

Пять Нобелевских премий (по физиологии и медицине, физике, химии, литературе и премия мира) были учреждены по завещанию Альфреда Нобеля, и их вручают с 1901 года. С 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия памяти Нобеля, которую неофициально называют Нобелевской премией по экономике. Нобелевскую премию мира присуждают в столице Норвегии Осло, все остальные - в шведской столице Стокгольме.

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