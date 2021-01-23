Акция 23 января в Москве: ОМОН бил дубинками, в силовиков летели снежки

Десятки тысяч протестующих и более тысячи задержанных - таковы итоги прошедшей 23 января в Москве акции против лишения свободы Алексея Навального. Она продолжалась более восьми часов. По данным "белого счетчика", 15 тысяч находились на митинге в пике, а всего в нем приняли участие до 20 тысяч человек. Еще более впечатляющие цифры привели агентство Reuters, которое оценило численность участников в 40 тысяч человек, и штаб Навального - 50 тысяч.

Акцию хорошо подготовили

Алексей Навальный и его соратники, очевидно, еще до возвращения политика в Россию предполагали, что здесь его арестуют. Поэтому заранее подготовились к протестам. Во время суда по аресту Навального в Химках 18 января он записал видео, в котором призвал россиян не бояться выходить на улицу. На следующий день на канале политика вышел ролик, предположительно, о "дворце Путина", который предваряло время и место предстоящих митингов: 23 января, центральные улицы городов.

Задержания начались еще до начала акции на Пушкинской

Каждый следующий день на канале штаба Навального выходили ролики с участием российских знаменитостей в поддержку Алексея: там выступили Андрей Макаревич, писатель Дмитрий Глуховский, Noize Mc и десятки других. Как результат: протестовать на улицы столицы вышли десятки тысяч москвичей.

Полиция выявляла несовершеннолетних

Официальное начало акции было объявлено на 14 часов. Но первые задержания начались еще за пару часов до этого. "Не стоим, работаем", - звучало из раций, и сотрудники ОМОНа и полицейские в полном обмундировании задерживали молодых людей. Логику, по которой происходили первые задержания, понять было трудно. То ли за плакат, то ли за скандирование. Позже это и вовсе потеряет смысл - задерживали просто всех без разбора.

Перед началом митинга женщины-полицейские подходили к молодым людям, которым на вид было меньше 18 лет, и интересовались их возрастом. Тем, кто говорил, что совершеннолетний, верили на слово, но просили покинуть площадь - ведь "мероприятие не согласовано". На глазах корреспондента DW провели беседу и увели с площади двух мальчиков 10 и 12 лет. "Что нам за это будет?", - спрашивали они. "Мы поговорим с мамой", - отвечали полицейские.

Тем не менее детей на акции почти не было. Большинству протестующих, если судить по внешнему виду, в среднем было около 30 лет. Все предыдущие дни российские политики и чиновники обвиняли соратников Навального в том, что те склоняют детей к участию в несанкционированных акциях. В конце дня детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что на акции в Москве задержали 70 подростков.

"Это невозможно терпеть" - участники митинга о том, почему вышли на улицу

Многие из участников митинга, с кем поговорила DW, отмечали, что выходят не столько в поддержку политических идей Алексея Навального, сколько против большой несправедливости в связи с его отравлением и арестом.

Московская полиция действовала крайне жестко

"Это хороший момент, когда можно проявить общую накопленную злость и недовольство, связанные в целом с политической ситуацией в стране. Хотя, конечно, Навальный образно собирает эту общенациональную фрустрацию", - сказала DW 22-летняя Мария.

30-летний юрист Павел поругался с родителями из-за того, что пошел на митинг. "Я им объяснял, что мне пофиг на Навального. Но то, с какими нарушениями все происходит, как ему устраивают самосуд в отделе полиции. Это невозможно терпеть", - сказал он DW.

Другой участник митинга, 26-летний Адам из Москвы, последние два года вообще не ходил на протесты: "Я тогда решил, что ничего уже не поменяешь. Но после отравления Навального я понял, что сидеть дальше и ждать у моря погоды бесполезно. Поэтому я и мои друзья хотим внести свою лепту в то, чтобы установить наконец демократический режим в России. Так дальше жить нельзя: сегодня Алексей Навальный, завтра любой из нас".

Некоторые участники, вдохновившись фильмом-расследованием Алексея Навального "Дворец для Путина" (73 млн просмотров на момент публикации этого текста), принесли на митинг выкрашенные золотой краской туалетные ершики. 38-летняя IT-специалист Олеся несла его гордо, как плакат. "Ершик, который стоит две средних зарплаты в России - это уникальнейший символ коррупции в нашей стране, когда больше половины населения борется с нищетой. Такой вот символ - ужасный и прекрасный одновременно", - объяснила она.

Среди протестующих оказались и провокаторы

Пушкинскую площадь жестко зачистили

К официальному началу митинга Пушкинская площадь была полностью забита людьми. Когда полицейские резко врывались в толпу, чтобы задержать кого-нибудь из участников, начиналась давка. Связаться в соцсетях тоже почти невозможно - сигнал явно глушили.

Все началось с традиционных политических лозунгов: "Свободу Навальному", "Путин - вор" и "ОМОН, пошел вон". На плакатах также были требования отпустить оппозиционного политика и размышления о произволе власти. Кроме сторонников Навального на площади оказались и провокаторы. Один из них забрался на фонарный столб с плакатом, на котором были оскорбления в адрес Навального. Вскоре участники митинга стащили его оттуда за ноги. Полиция провокатора задержала.

У некоторых демонстрантов была разбита голова

Более или менее спокойная часть митинга на Пушкинской закончилась через полтора часа. Потом бойцы ОМОНа и полицейские стали жестко оттеснять протестующих по разным концам площади. Кого-то при этом аккуратно задерживали, кого-то били дубинкой, а третьих били и задерживали. Несколько человек сидели на земле с окровавленной от удара дубинкой головой - у кого-то нашелся бинт, головы срочно перевязывали.

Силовиков забросали снежками

Выдавленных с Пушкинской площади людей оказалось очень много. В какой-то момент они перестали переходить дорогу на зеленый свет светофора и просто заняли проезжую часть Страстного бульвара. По нему они двинулись на восток - в надежде через Петровку попасть к Кремлю, но Петровку предусмотрительно перекрыла полиция.

Шествие по Страстному замыкали отряды полиции. В них со стороны протестующих летели снежки, а иногда столкновения переходили и в более острую фазу. В один из таких моментов силовик даже потерял свой шлем. Молодые участники митинга стали играть им в футбол.

Силовики преградили путь шествию

На Трубной площади шествие заблокировала цепочка правоохранителей. Тех, кто не желал останавливаться - задерживали, но надолго силовиков не хватило. Из-за того, что протестующих было много, они просто перебежали дорогу к Цветному бульвару, где вновь могли свободно перемещаться.

На Трубной митингующие вновь показали, что просто так "сдаваться" не хотят. Они убегали от пытавшихся их задержать силовиков, кидали в них снежки и выкрикивали оскорбления. В ходе попытки очередного задержания еще один силовик лишился своей каски и, может, получил удар по голове - во всяком случае он лежал, схватившись за нее.

Задержания продолжаются

Шествие по Цветному бульвару закончилось для всех по-разному. Около сотни протестующих оказались в кольце ОМОНа. Те, кто избежал этой участи, разделились на две группы: одна отправилась домой, а другая - к СИЗО "Матросская тишина", в котором содержится Алексей Навальный.

К следственному изолятору, по разным данным, пришли около двухсот человек. Их задерживали даже жестче, чем протестующих в других местах. Некоторые СМИ сообщали, что их перед задержанием ставили на колени. К моменту публикации репортажа задержания продолжались. По данным "ОВД-Инфо", в Москве было задержано 1099 человек.

Координатор сети штабов Алексея Навального Леонид Волков уже анонсировал новые протестные митинги в следующие выходные.

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