Акция 23 января в Москве: ОМОН бил дубинками, в силовиков летели снежки

В Москве прошел самый многочисленный несогласованный митинг со времен протестов на Болотной. На акцию в поддержку Алексея Навального вышли десятки тысяч человек. Репортаж DW с митинга.
Десятки тысяч протестующих и более тысячи задержанных - таковы итоги прошедшей 23 января в Москве акции против лишения свободы Алексея Навального. Она продолжалась более восьми часов. По данным "белого счетчика", 15 тысяч находились на митинге в пике, а всего в нем приняли участие до 20 тысяч человек. Еще более впечатляющие цифры привели агентство Reuters, которое оценило численность участников в 40 тысяч человек, и штаб Навального - 50 тысяч.
Алексей Навальный и его соратники, очевидно, еще до возвращения политика в Россию предполагали, что здесь его арестуют. Поэтому заранее подготовились к протестам. Во время суда по аресту Навального в Химках 18 января он записал видео, в котором призвал россиян не бояться выходить на улицу. На следующий день на канале политика вышел ролик, предположительно, о "дворце Путина", который предваряло время и место предстоящих митингов: 23 января, центральные улицы городов.
Каждый следующий день на канале штаба Навального выходили ролики с участием российских знаменитостей в поддержку Алексея: там выступили Андрей Макаревич, писатель Дмитрий Глуховский, Noize Mc и десятки других. Как результат: протестовать на улицы столицы вышли десятки тысяч москвичей.
Официальное начало акции было объявлено на 14 часов. Но первые задержания начались еще за пару часов до этого. "Не стоим, работаем", - звучало из раций, и сотрудники ОМОНа и полицейские в полном обмундировании задерживали молодых людей. Логику, по которой происходили первые задержания, понять было трудно. То ли за плакат, то ли за скандирование. Позже это и вовсе потеряет смысл - задерживали просто всех без разбора.
Перед началом митинга женщины-полицейские подходили к молодым людям, которым на вид было меньше 18 лет, и интересовались их возрастом. Тем, кто говорил, что совершеннолетний, верили на слово, но просили покинуть площадь - ведь "мероприятие не согласовано". На глазах корреспондента DW провели беседу и увели с площади двух мальчиков 10 и 12 лет. "Что нам за это будет?", - спрашивали они. "Мы поговорим с мамой", - отвечали полицейские.
Тем не менее детей на акции почти не было. Большинству протестующих, если судить по внешнему виду, в среднем было около 30 лет. Все предыдущие дни российские политики и чиновники обвиняли соратников Навального в том, что те склоняют детей к участию в несанкционированных акциях. В конце дня детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что на акции в Москве задержали 70 подростков.
Многие из участников митинга, с кем поговорила DW, отмечали, что выходят не столько в поддержку политических идей Алексея Навального, сколько против большой несправедливости в связи с его отравлением и арестом.
"Это хороший момент, когда можно проявить общую накопленную злость и недовольство, связанные в целом с политической ситуацией в стране. Хотя, конечно, Навальный образно собирает эту общенациональную фрустрацию", - сказала DW 22-летняя Мария.
30-летний юрист Павел поругался с родителями из-за того, что пошел на митинг. "Я им объяснял, что мне пофиг на Навального. Но то, с какими нарушениями все происходит, как ему устраивают самосуд в отделе полиции. Это невозможно терпеть", - сказал он DW.
Другой участник митинга, 26-летний Адам из Москвы, последние два года вообще не ходил на протесты: "Я тогда решил, что ничего уже не поменяешь. Но после отравления Навального я понял, что сидеть дальше и ждать у моря погоды бесполезно. Поэтому я и мои друзья хотим внести свою лепту в то, чтобы установить наконец демократический режим в России. Так дальше жить нельзя: сегодня Алексей Навальный, завтра любой из нас".
Некоторые участники, вдохновившись фильмом-расследованием Алексея Навального "Дворец для Путина" (73 млн просмотров на момент публикации этого текста), принесли на митинг выкрашенные золотой краской туалетные ершики. 38-летняя IT-специалист Олеся несла его гордо, как плакат. "Ершик, который стоит две средних зарплаты в России - это уникальнейший символ коррупции в нашей стране, когда больше половины населения борется с нищетой. Такой вот символ - ужасный и прекрасный одновременно", - объяснила она.
Пушкинскую площадь жестко зачистили
К официальному началу митинга Пушкинская площадь была полностью забита людьми. Когда полицейские резко врывались в толпу, чтобы задержать кого-нибудь из участников, начиналась давка. Связаться в соцсетях тоже почти невозможно - сигнал явно глушили.
Все началось с традиционных политических лозунгов: "Свободу Навальному", "Путин - вор" и "ОМОН, пошел вон". На плакатах также были требования отпустить оппозиционного политика и размышления о произволе власти. Кроме сторонников Навального на площади оказались и провокаторы. Один из них забрался на фонарный столб с плакатом, на котором были оскорбления в адрес Навального. Вскоре участники митинга стащили его оттуда за ноги. Полиция провокатора задержала.
Более или менее спокойная часть митинга на Пушкинской закончилась через полтора часа. Потом бойцы ОМОНа и полицейские стали жестко оттеснять протестующих по разным концам площади. Кого-то при этом аккуратно задерживали, кого-то били дубинкой, а третьих били и задерживали. Несколько человек сидели на земле с окровавленной от удара дубинкой головой - у кого-то нашелся бинт, головы срочно перевязывали.
Выдавленных с Пушкинской площади людей оказалось очень много. В какой-то момент они перестали переходить дорогу на зеленый свет светофора и просто заняли проезжую часть Страстного бульвара. По нему они двинулись на восток - в надежде через Петровку попасть к Кремлю, но Петровку предусмотрительно перекрыла полиция.
Шествие по Страстному замыкали отряды полиции. В них со стороны протестующих летели снежки, а иногда столкновения переходили и в более острую фазу. В один из таких моментов силовик даже потерял свой шлем. Молодые участники митинга стали играть им в футбол.
На Трубной площади шествие заблокировала цепочка правоохранителей. Тех, кто не желал останавливаться - задерживали, но надолго силовиков не хватило. Из-за того, что протестующих было много, они просто перебежали дорогу к Цветному бульвару, где вновь могли свободно перемещаться.
На Трубной митингующие вновь показали, что просто так "сдаваться" не хотят. Они убегали от пытавшихся их задержать силовиков, кидали в них снежки и выкрикивали оскорбления. В ходе попытки очередного задержания еще один силовик лишился своей каски и, может, получил удар по голове - во всяком случае он лежал, схватившись за нее.
Шествие по Цветному бульвару закончилось для всех по-разному. Около сотни протестующих оказались в кольце ОМОНа. Те, кто избежал этой участи, разделились на две группы: одна отправилась домой, а другая - к СИЗО "Матросская тишина", в котором содержится Алексей Навальный.
К следственному изолятору, по разным данным, пришли около двухсот человек. Их задерживали даже жестче, чем протестующих в других местах. Некоторые СМИ сообщали, что их перед задержанием ставили на колени. К моменту публикации репортажа задержания продолжались. По данным "ОВД-Инфо", в Москве было задержано 1099 человек.
Координатор сети штабов Алексея Навального Леонид Волков уже анонсировал новые протестные митинги в следующие выходные.
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