 Активист ″Артподготовки″ узнал напавшего на него человека | Новости из Германии о России | DW | 01.11.2018

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Россия

Активист "Артподготовки" узнал напавшего на него человека

Владимир Иванютенко направил в полицию ходатайство с просьбой провести опознание Валерия Амельченко. По информации "Новой газеты", Амельченко участвовал в нападениях и операциях по поручению лиц из структур Пригожина.

Задержание активиста Артподготовки в Москве, ноябрь 2017

Задержание активиста "Артподготовки" в Москве, ноябрь 2017

Петербургский активист оппозиционного движения "Артподготовка" Владимир Иванютенко, которому в декабре 2017 года нанесли несколько ножевых ранений неподалеку от его дома, подал ходатайство в полицию с просьбой провести опознание Валерия Амельченко. Этот человек - герой расследования "Новой газеты", рассказавшего о работе в структурах близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, сообщила "Новая газета" в четверг, 1 ноября.

Как пишет издание, Иванютенко по фотографиям узнал в Амельченко напавшего на него человека и в своем ходатайстве в полицию, которое имеется в распоряжении "Новой", сообщил, что может опознать Амельченко "по выраженным чертам лица, росту, телосложению и голосу". В ходатайстве отмечается, что установить местонахождение Амельченко не составляет труда, поскольку его домашний адрес известен, а сам он в конце октября 2018 года лично пришел в отдел полиции и попросил прекратить его розыск, объявленный после публикаций СМИ.

Контекст

"Новая газета" рассказала о нападениях, которые совершались по заказу людей Пригожина. Источник издания после этого, сообщив о слежке, пропал. (22.10.2018)

Спецслужбы решили поиграть в революцию и заработать себе новые звездочки на погоны, комментирует массовые задержания, прошедшие на выходных по всей России, политолог Иван Преображенский. (06.11.2017)

В эфире радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Владимир Иванютенко сообщил, что впервые признал в Амельченко нападавшего в июне - тогда журналист Денис Коротков показал ему фотографии нескольких людей, среди которых активист узнал нападавшего. Окончательно в своей правоте Иванютенко убедился после того, как вышло расследование "Новой газеты". По словам активиста, следователь "со скрипом" принял заявление с требованием задержать Амельченко.

Работа на структуры Пригожина

22 октября "Новая газета" опубликовала расследование о целом ряде преступлений, совершенных, предположительно, по заказу людей из окружения Евгения Пригожина. Источник издания - 61-летний Валерий Амельченко - утверждал, что участвовал в нападениях на оппозиционеров, а также в убийствах и отравлениях в разных странах по поручению "кураторов" из структур Пригожина. Евгений Пригожин, предположительно, имеет отношение к "фабрике троллей", а также спонсирует ЧВК Вагнера, которая отправляет наемников в Донбасс и Сирию. Этот бизнесмен находится под санкциями США.

В связи с публикацией материала "Новой газеты", Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального принял решение обратиться в ФСБ и Следственный комитет России (СКР) с просьбой провести расследование содержащихся в этой публикации сведений.

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    Автор: Марина Барановская


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