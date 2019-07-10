Аист Александр растит троих птенцов (фото)

Гамбург • В этом году Гамбург готовится побить рекорды предыдущих лет: сейчас на территории города гнездятся и выращивают птенцов 33 пары аистов. Семейство Александра (на фото) облюбовало один из окраинных райнов города. Немецкое природоохранное общество NABU внимательно следит за его судьбой: на спине Александра закреплен специальный датчик, сообщающий обо всех его перемещениях.
Известно, что зимовал он под Мадридом, на мусорной свалке, а в начале марта вернулся в Германию. Вслед за ним в Гамбург прилетела и его партнерша. Результат их счастливой семейной жизни налицо: трое птенцов уже прилично окрепли. Аисты вынашивают яйца больше месяца. Потом семь недель уходит на то, чтобы птенцы выросли, всему научились, повзрослели и смогли жить самостоятельно.
На примере Александра (и его гнездочадцев) ученые отслеживают изменения в поведении аистов в связи с глобальным потеплением и другими факторами. Если раньше эти птицы улетали зимовать в Африку или в Южную Азию, то в наши дни их вполне устраивает европейский климат - например, в Испании или Португалии, сообщает NABU.
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Немецкие аисты
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Немецкие аисты
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Немецкие аисты
Белый аист на поле с овцами около бранденбургского города Лебус (Lebus) недалеко от границы с Польшей.
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Белые аисты Фридолин и Фридерике в нижнесаксонской коммуне Лайферде (Leiferde) в 2016 году.
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Немецкие аисты
Шлепциг (Schlepzig) в Шпревальде, Бранденбург.
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Немецкие аисты
Такой специальный знак и соответствующая надпись под ним призывают водителей сбавить скорость на шоссе в баден-вюртембергском Фройдентале (Freudental) в месяцы, когда аисты занимаются поисками пищи для своих птенцов.
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Немецкие аисты
Бибесхайм-на-Рейне (Biebesheim am Rhein) в федеральной земле Гессен. Входит в состав района Грос-Герау.
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Немецкие аисты
Еще один снимок из рейнского Бибесхайма.
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Немецкие аисты
Дымоход на ратуше в городе Исни-им-Алльгой (Isny), Баден-Вюртемберг.
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Немецкие аисты
Дрезден (Dresden), Саксония.
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Немецкие аисты
Птенец аиста в парке диких животных Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.
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Немецкие аисты
Этого аиста вскормили вручную в 2004 году в Швеции и назвали Карлсоном. Позже он обосновался в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн на подворье в районе Овшлаг (Owschlag).
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Немецкие аисты
Списанный старый кран понравился аистам в баварском Кирххайме (Kirchheim). Судя по фотографии, не только им одним.
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Немецкие аисты
За этих аистов можно не беспокоиться, хотя их гнездо находится на улице с названием "Около стрельбища". Бальге (Balge), Нижняя Саксония.
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Немецкие аисты
Аист на крыше в окрестностях города Кандерн (Kandern) в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг.
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Немецкие аисты
Гнездо аистов около города Шёнебек (Schönebeck) на Эльбе, Саксония-Анхальт.
Автор: Максим Нелюбин