Аист Александр растит троих птенцов (фото)

Гамбург • В этом году Гамбург готовится побить рекорды предыдущих лет: сейчас на территории города гнездятся и выращивают птенцов 33 пары аистов. Семейство Александра (на фото) облюбовало один из окраинных райнов города. Немецкое природоохранное общество NABU внимательно следит за его судьбой: на спине Александра закреплен специальный датчик, сообщающий обо всех его перемещениях.

Известно, что зимовал он под Мадридом, на мусорной свалке, а в начале марта вернулся в Германию. Вслед за ним в Гамбург прилетела и его партнерша. Результат их счастливой семейной жизни налицо: трое птенцов уже прилично окрепли. Аисты вынашивают яйца больше месяца. Потом семь недель уходит на то, чтобы птенцы выросли, всему научились, повзрослели и смогли жить самостоятельно.

На примере Александра (и его гнездочадцев) ученые отслеживают изменения в поведении аистов в связи с глобальным потеплением и другими факторами. Если раньше эти птицы улетали зимовать в Африку или в Южную Азию, то в наши дни их вполне устраивает европейский климат - например, в Испании или Португалии, сообщает NABU.

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