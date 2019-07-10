 Аист Александр растит троих птенцов (фото) | Кадр дня | DW | 22.05.2020

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Кадр за кадром

Аист Александр растит троих птенцов (фото)

За жизнью этой семьи пристально наблюдают немецкие орнитологи. На примере папы Александра, в частности, можно проследить изменения в поведении птиц из-за глобального потепления.

Белый аист с птенцами в гнезде

Гамбург • В этом году Гамбург готовится побить рекорды предыдущих лет: сейчас на территории города гнездятся и выращивают птенцов 33 пары аистов. Семейство Александра (на фото) облюбовало один из окраинных райнов города. Немецкое природоохранное общество NABU внимательно следит за его судьбой: на спине Александра закреплен специальный датчик, сообщающий обо всех его перемещениях.

Белый аист с птенцами в гнезде

Известно, что зимовал он под Мадридом, на мусорной свалке, а в начале марта вернулся в Германию. Вслед за ним в Гамбург прилетела и его партнерша. Результат их счастливой семейной жизни налицо: трое птенцов уже прилично окрепли. Аисты вынашивают яйца больше месяца. Потом семь недель уходит на то, чтобы птенцы выросли, всему научились, повзрослели и смогли жить самостоятельно.

На примере Александра (и его гнездочадцев) ученые отслеживают изменения в поведении аистов в связи с глобальным потеплением и другими факторами. Если раньше эти птицы улетали зимовать в Африку или в Южную Азию, то в наши дни их вполне устраивает европейский климат - например, в Испании или Португалии, сообщает NABU.

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  • Рюген

    Немецкие аисты

    Ежегодно во время сезонной миграции над Германией пролетает около 200 тысяч аистов. Некоторые из них остаются здесь и устраивают гнезда. Этот кадр сделан во время заката на острове Рюген (Rügen) в Мекленбурге-Передней Померании.

  • Треплин

    Немецкие аисты

    Среди федеральных земель Германии по количеству белых аистов, выводящих потомство, первое место занимает Бранденбург. Здесь насчитывается около 1300 их пар. Этот кадр сделан в Треплине (Treplin).

  • Грос-Герау

    Немецкие аисты

    Район Грос-Герау (Groß-Gerau) в федеральной земле Гессен. Здесь находится самая большая колония белых аистов в Германии - около 180 пар.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Черных аистов в Германии намного меньше - около 700 пар. Они стараются избегать людей, селятся в глухих и старых лесах возле водоемов. Эта фотография сделана в парке дикой природы Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Лебус (Lebus)

    Немецкие аисты

    В начале 1970-х годов в Германии они были на грани исчезновения. Тогда их насчитывалось здесь меньше полусотни пар. В последние четверть века число черных аистов здесь хотя медленно, но все же растет. На фото - черный аист в Бранденбурге.

  • Фото: Hans-Jürgen Kelm / Niedersächsische Landesforsten

    Немецкие аисты

    В Европе больше всего черных аистов выводит потомство в Польше и Беларуси - примерно по одной тысяче пар. Эта фотография была сделана в 2010 году в Баварии, где тогда насчитывалось уже 105 пар. В начале прошлого века они были здесь почти полностью истреблены. Черные аисты в народных поверьях и легендах - антиподы аистов белых, символизируют горе и предвещают несчастье.

  • Лебус

    Немецкие аисты

    Белый аист на поле с овцами около бранденбургского города Лебус (Lebus) недалеко от границы с Польшей.

  • Лайферде

    Немецкие аисты

    Белые аисты Фридолин и Фридерике в нижнесаксонской коммуне Лайферде (Leiferde) в 2016 году.

  • Шлепциг

    Немецкие аисты

    Шлепциг (Schlepzig) в Шпревальде, Бранденбург.

  • Фройденталь

    Немецкие аисты

    Такой специальный знак и соответствующая надпись под ним призывают водителей сбавить скорость на шоссе в баден-вюртембергском Фройдентале (Freudental) в месяцы, когда аисты занимаются поисками пищи для своих птенцов.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Бибесхайм-на-Рейне (Biebesheim am Rhein) в федеральной земле Гессен. Входит в состав района Грос-Герау.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Еще один снимок из рейнского Бибесхайма.

  • Исни-им-Алльгой

    Немецкие аисты

    Дымоход на ратуше в городе Исни-им-Алльгой (Isny), Баден-Вюртемберг.

  • Дрезден

    Немецкие аисты

    Дрезден (Dresden), Саксония.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Птенец аиста в парке диких животных Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Овшлаг

    Немецкие аисты

    Этого аиста вскормили вручную в 2004 году в Швеции и назвали Карлсоном. Позже он обосновался в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн на подворье в районе Овшлаг (Owschlag).

  • Кирххайм

    Немецкие аисты

    Списанный старый кран понравился аистам в баварском Кирххайме (Kirchheim). Судя по фотографии, не только им одним.

  • Бальге

    Немецкие аисты

    За этих аистов можно не беспокоиться, хотя их гнездо находится на улице с названием "Около стрельбища". Бальге (Balge), Нижняя Саксония.

  • default

    Немецкие аисты

    Аист на крыше в окрестностях города Кандерн (Kandern) в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг.

  • Шёнебек

    Немецкие аисты

    Гнездо аистов около города Шёнебек (Schönebeck) на Эльбе, Саксония-Анхальт.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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