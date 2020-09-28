 Азербайджан признал, что сбил в Армении военный вертолет РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 09.11.2020

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Европа

Азербайджан признал, что сбил в Армении военный вертолет РФ

В Баку заявили, что азербайджанские военные сбили Ми-24 России по ошибке. Армения предложила России помощь в выяснении обстоятельств инцидента, в результате которого погибли два российских военнослужащих.

Обломок сбитого над Арменией российского вертолета Ми-24

Обломок сбитого над Арменией российского вертолета Ми-24

Официальный Баку признал, что азербайджанские военные по ошибке сбили над территорией Армении российский военный вертолет Ми-24. "По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября с.г. в 18.30 на Нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД Азербайджана, обнародованном вечером в понедельник, 9 ноября.

По данным ведомства, вертолет пролетал в непосредственной близости к границе между Азербайджаном и Арменией, в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения ПВО. Этими факторами, а также тем, что вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в этом районе, азербайджанский МИД объяснил то, что "в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности" дежурный боевой расчет открыл огонь на поражение".

Азербайджанская сторона принесла извинения России, выразила соболезнования семьям погибших членов экипажа, пожелав выздоровления пострадавшим, и заявила, что готова выплатить компенсацию.

Армения предложила России помощь в расследовании инцидента

Ранее в тот же день российское Минобороны сообщило, что в результате обстрела вертолета Ми-24 из переносного ЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий недалеко от границы с Азербайджаном погибли два военнослужащих РФ, еще один получил ранения средней тяжести.

Армения предложила помочь России в выяснении обстоятельств крушения вертолета. "Мы готовы оказать любое содействие для выяснения всех обстоятельств произошедшего с упавшим Ми-24", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря армянского министерства обороны Шушан Степанян.

В конце сентября Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью вернуть под свой контроль Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами. С тех пор в результате боевых действий были убиты и ранены много людей, в том числе мирных жителей.

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    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже несколько десятилетий. Согласно международному праву, этот регион относится к Азербайджану, однако де-факто находится под контролем армянских сепаратистов. С 1994 года здесь поддерживалось хрупкое перемирие. На фото изображен портрет одного из павших в ходе карабахского конфликта, размещенный в школе азербайджанского города Барда.

  • Флаги Азербайджана и Турции рядом на стенде, размещенном в одной из школ азербайджанского города Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Внешнее вмешательство

    В авторитарном Азербайджане господствуют пропаганда и военная риторика. Поддержку в виде поставок оружия и выражения солидарности правительство в Баку получает от "братского государства" - Турции. В свою очередь, Россия считается покровителем армянского правительства в Ереване. Наблюдатели опасаются, что Турция и Россия могут попытаться активно вмешаться в конфликт.

  • Пожилой мужчина в подвале в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Спасение в подвалах

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  • Обитатели бункера в Степанакерте

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    Бомбы и коронавирус

    Жизнь в бункере для многих обитателей Степанакерта превратилась в обыденность. Там тесно и мало свежего воздуха. Бункеры защищают людей от бомбардировок, но служат прекрасным местом для распространения коронавируса, предупреждают врачи. При этом точное число заражений остается неизвестным. Сообщается, что большинство людей, оставшихся в городе, были инфицированы SARS-CoV-2.

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    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Временное убежище вместо школьных классов

    Многим жителям Азербайджана также пришлось спасаться от войны. Некоторые жители города Тертер, расположенного прямо у линии фронта, нашли пристанище в соседнем городе Барда, который находится примерно в 20 км от Нагорного Карабаха. Многие школы там с конца сентября используются в качестве временных убежищ. Однако о том, что их обитатели находятся в безопасности, говорить не приходится.

  • Разрушенные здания и сгоревший автомобиль на улице в азербайджанском городе Барда

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Линия фронта становится все ближе

    Во время бомбардировки азербайджанского города Барда было разрушено несколько зданий. Некоторые автомобили сгорели дотла. Власти Азербайджана сообщили тогда о 21 погибшем и десятках раненых. В свою очередь, правительство Армении заявило, что не причастно к налету. В ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал "воздаяние на поле боя" и "месть".

  • Разрушения в городе Шуше

    Нагорный Карабах: До мира еще далеко

    Тщетная надежда на мир

    Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Азербайджан требует от Армении полного вывода войск из региона. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян официально обратился за помощью к Москве. В ответ МИД РФ заявил, что "Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении".

    Автор: Юлия Хан, Елена Гункель


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