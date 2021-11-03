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Отстраненный от власти премьер-министр Судана Абдалла Хамдук может вернуться на свой пост, передает телеканал Al Arabiya. Между тем агентство Reuters сообщает о продолжении переговоров Хамдука с военными.
Проект сокращения к 2030 году выбросов метана на 30 процентов по сравнению с показателем 2020 года поддержала в том числе Бразилия, пишет Reuters со ссылкой на представителя США.
Объединение крупнейших авиаперевозчиков США просит Госдеп обеспечить увеличение числа их полетов над Россией. Другие маршруты неэффективны, цитирует Reuters письмо Airlines for America.
Атаковавшие SolarWinds киберпреступники завладели информацией о деятельности американской контрразведки в отношении РФ и борьбе США с COVID-19, утверждают собеседники агентства.
Целью удара США в Кабуле были боевики афганского отделения "Исламского государства", сообщает Reuters. Представитель Пентагона подтвердил атаку на автомобиль с беспилотника.
Источники агентства Reuters утверждают, что договоренности США и ФРГ по "Северному потоку - 2" будут предусматривать большой вклад в повышение энергобезопасности Украины.
У регулятора нет оснований сомневаться в эффективности российской вакцины, но ее разработчики не предоставляют важную документацию об испытаниях препарата, сообщили агентству Reuters источники.
Журналисты Reuters сообщили, что им удалось связаться с хакерами, взломавшими программу компании Kaseya, и узнать об их готовности "договариваться".
Усиление давления на Байдена Reuters увязывает с одобрением поправки, призванной предотвратить отмену санкций против "Северного потока - 2".
По данным источников Reuters и Der Spiegel, президент Джозеф Байден предложит назначить Эми Гутманн послом США в Берлине.
По сведениям агентства Reuters, все страны ЕС согласны с введением санкций после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Они могут коснуться госавиакомпании, представителей правительства, армии и авиации.
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток состоится 24-27 мая, пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
По информации The Wall Street Journal и Reuters, Джо Байден 24 апреля заявит об официальном признании геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах.
Европейский регулятор проверит клинические испытания "Спутника V" на соответствие этическим и научным стандартам. По версии Reuters, ряд участников тестирований мог принимать в них участие под давлением руководства.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ, Тегеран применил усовершенствованные центрифуги на подземном заводе в Натанзе.
Министерство торговли скорректировало свою лицензионную политику в отношении Huawei, чтобы "защищать нацбезопасность" США. С ограничениями, по данным Reuters, в частности, столкнулась корпорация Intel.
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