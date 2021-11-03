Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Агентство Reuters

FILE PHOTO: Sudan's Prime Minister Abdalla Hamdok and German Chancellor Angela Merkel (not pictured) address the media at the Chancellery in Berlin, Germany, February 14, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo

СМИ: Cмещенный премьер Судана согласился возглавить новое правительство 03.11.2021

Отстраненный от власти премьер-министр Судана Абдалла Хамдук может вернуться на свой пост, передает телеканал Al Arabiya. Между тем агентство Reuters сообщает о продолжении переговоров Хамдука с военными.
These stunning scenes show methane bubble frozen in the ice of Sayram Lake in the Bortala Prefecture near the Tian Shan Mountains, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, 17 January 2021.

Более 100 стран поддержали инициативу по сокращению выбросов метана 02.11.2021

Проект сокращения к 2030 году выбросов метана на 30 процентов по сравнению с показателем 2020 года поддержала в том числе Бразилия, пишет Reuters со ссылкой на представителя США.
FILE PHOTO: American Airlines flight 718, the first U.S. Boeing 737 MAX commercial flight since regulators lifted a 20-month grounding in November, lands at LaGuardia airport in New York, U.S. December 29, 2020. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Американские авиакомпании добиваются более частых перелетов над Россией 29.10.2021

Объединение крупнейших авиаперевозчиков США просит Госдеп обеспечить увеличение числа их полетов над Россией. Другие маршруты неэффективны, цитирует Reuters письмо Airlines for America.
Man typing at his laptop computer at night model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY ABRF00527

Reuters: Хакеры получили доступ к данным о санкционной политике США по РФ 08.10.2021

Атаковавшие SolarWinds киберпреступники завладели информацией о деятельности американской контрразведки в отношении РФ и борьбе США с COVID-19, утверждают собеседники агентства.
KABUL, AFGHANISTAN - AUGUST 29: Smoke rises after an explosion in Kabul, Afghanistan on August 29, 2021. Haroon Sabawoon / Anadolu Agency

США нанесли военный удар по цели в Кабуле 29.08.2021

Целью удара США в Кабуле были боевики афганского отделения "Исламского государства", сообщает Reuters. Представитель Пентагона подтвердил атаку на автомобиль с беспилотника.
6438649 14.01.2021 Russia's pipe-laying ship Fortuna is seen in the port ahead of the resumption of Nord Stream 2 gas pipeline construction, in Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Media, citing authorities in Denmark, reported that laying work is scheduled to begin in Danish waters in mid-January 2021. Dmitrij Leltschuk / Sputnik

Сделка США и ФРГ по "Северному потоку - 2" ожидается в ближайшие дни 20.07.2021

Источники агентства Reuters утверждают, что договоренности США и ФРГ по "Северному потоку - 2" будут предусматривать большой вклад в повышение энергобезопасности Украины.
CHUVASHIA, RUSSIA - MAY 27, 2021: An ampoule with the Gam-COVID-Vac (Sputnik V) vaccine against COVID-19 used by a medical team of the Vurnary Central District Hospital in a mobile health unit deployed in the village of Kyumel-Yamashi. Semyon Antonov/TASS

Эксперты: Россия сама затрудняет регистрацию "Спутника" в Европе 13.07.2021

У регулятора нет оснований сомневаться в эффективности российской вакцины, но ее разработчики не предоставляют важную документацию об испытаниях препарата, сообщили агентству Reuters источники.
ILLUSTRATION - Auf dem Bildschirm eines Laptops ist am 19.05.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) der Binärcode zu sehen. BASF, VW, Bayer und die Allianz wollen im Kampf gegen Cyber-Kriminalität ihre Kräfte bündeln. Dafür haben die vier Konzerne eine gemeinsame Gesellschaft mit den Namen Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation (DSCO) in Berlin gegründet. (zu dpa: Konzern-Allianz gegen Cyber-Kriminalität vom 19.05.2017) Foto: Oliver Berg/dpa

Хакеры из REvil объявили о готовности обсуждать сумму выкупа 06.07.2021

Журналисты Reuters сообщили, что им удалось связаться с хакерами, взломавшими программу компании Kaseya, и узнать об их готовности "договариваться".
6438631 14.01.2021 Russia's pipe-laying ship Fortuna is seen in the port ahead of the resumption of Nord Stream 2 gas pipeline construction, in Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Media, citing authorities in Denmark, reported that laying work is scheduled to begin in Danish waters in mid-January 2021. Dmitrij Leltschuk / Sputnik

"Северный поток - 2": давление на Байдена может усилиться 03.07.2021

Усиление давления на Байдена Reuters увязывает с одобрением поправки, призванной предотвратить отмену санкций против "Северного потока - 2".
Joe Biden startet Moon Shot Mission gegen Krebs Jan. 15, 2016 - Philadelphia, PA, USA - Vice president Joe Biden launches his Moon Shot mission to cure cancer with a tour of the University of Pennsylvania s Abramson Cancer Center and a roundtable conversation with researchers there on Friday, Jan. 15, 2016. At the roundtable discussion, Biden, right, takes a moment to reflect as he listens to Penn President Amy Gutmann and leading cancer researchers. Philadelphia USA - ZUMAm67_

Ректор Пенсильванского университета может стать послом США в ФРГ 30.06.2021

По данным источников Reuters и Der Spiegel, президент Джозеф Байден предложит назначить Эми Гутманн послом США в Берлине.
The Ryanair plane with registration number SP-RSM, carrying opposition figure Raman Pratasevich which was traveling from Athens to Vilnius and was diverted to Minsk after a bomb threat, lands at the International Airport outside Vilnius, Lithuania, Sunday, May 23, 2021. The presidential press service said President Alexander Lukashenko personally ordered that a MiG-29 fighter jet accompany the Ryanair plane carrying opposition figure Raman Pratasevich and traveling from Athens, Greece, to Vilnius, Lithuania to the airport in the capital Minsk. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

ЕС готовит санкции против Минска в ответ на инцидент с Ryanair 01.06.2021

По сведениям агентства Reuters, все страны ЕС согласны с введением санкций после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Они могут коснуться госавиакомпании, представителей правительства, армии и авиации.
US Secretary of State Antony Blinken speaks during a joint press conference with Danish Foreign Minister Jeppe Kofod, following their meeting at the Danish Ministry of Foreign Affairs, Eigtveds Pakhus, in Copenhagen, Denmark, Monday, May 17, 2021. Blinken is seeing Danish leaders as well as top officials from Greenland and the Faeroe Islands in Copenhagen on Monday before he heads to Iceland for an Arctic Council meeting that will be marked by his first face-to-face talks with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at a time of significantly heightened tensions between Washington and Moscow. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

Блинкен посетит Израиль и Западный берег реки Иордан в конце мая 22.05.2021

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток состоится 24-27 мая, пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
WASHINGTON, DC - APRIL 14: U.S. President Joe Biden removes his mask to speak from the Treaty Room in the White House about the withdrawal of U.S. troops from Afghanistan on April 14, 2021 in Washington, DC. President Biden announced his plans to pull all remaining U.S. troops out of Afghanistan by September 11, 2021 in a final step towards ending America’s longest war. (Photo by Andrew Harnik-Pool/Getty Images)

СМИ сообщили о планах Байдена признать геноцид армян 22.04.2021

По информации The Wall Street Journal и Reuters, Джо Байден 24 апреля заявит об официальном признании геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах.
24.02.2021 *** (c) Korrespondent in Bosnien, Dragan Maksimovic. Die Impfung in Bosnien Stichwort: Impfung, Bosnien, Maksimovic

FT: В ЕС проверят, не нарушены ли при испытаниях "Спутника V" этические нормы 07.04.2021

Европейский регулятор проверит клинические испытания "Спутника V" на соответствие этическим и научным стандартам. По версии Reuters, ряд участников тестирований мог принимать в них участие под давлением руководства.

Satellite image shows Iran's Natanz Nuclear Facility in Isfahan, Iran, October 21, 2020. Picture taken October 21, 2020 in this image supplied by Maxar Technologies. ©2020 MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST CREDIT ©2020 MAXAR TECHNOLOGIES. THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED.

Reuters: Иран начал обогащение урана в усовершенствованных центрифугах 17.03.2021

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ, Тегеран применил усовершенствованные центрифуги на подземном заводе в Натанзе.

Oktober / November 2020 DW-Doku über chinesische Seidenstraße auf dem Balkan. Werbung für Huawei in Zentrum von Belgrad, Serbien.

США уведомили поставщиков Huawei об отзыве лицензий 12.03.2021

Министерство торговли скорректировало свою лицензионную политику в отношении Huawei, чтобы "защищать нацбезопасность" США. С ограничениями, по данным Reuters, в частности, столкнулась корпорация Intel.

Показать еще