Связанная с ФРГ компания помогает России обходить санкции

Фирма Heinrich Tapp Rus сотрудничает с российскими компаниями, попавшими под санкции за поддержку военной промышленности РФ, выяснили журналисты Reuters.

Связанная с Германией логистическая фирма Heinrich Tapp Rus (HT Rus) помогает российским компаниям, попавшим под международные санкции за поддержку военной промышленности РФ, обходить ограничения. Об этом во вторник, 16 июля, говорится в расследовании журналистов Reuters , изучивших налоговые документы за 2023 и 2024 годы, а также корпоративные реестры в России и Германии.

"Новая реальность - новые возможности"

Компанию HT RUS учредили по меньшей мере двое бывших сотрудников московского офиса немецкой компании Hellmann Worldwide Logistics, которая до полномасштабного вторжения РФ в Украину поставляла в РФ западное оборудование, а после начала войны ушла из России.

На сайте HT Rus, как отмечают журналисты, открыто говорится, что компания предлагает российским предприятиям услуги "параллельного импорта" - доставку подсанкционных товаров через третьи страны. В своих маркетинговых материалах HT Rus использовала девиз: "Новая реальность – новые возможности".

Среди клиентов - Aurus, КамАЗ и Тюменский аккумуляторный завод

За 2023 год выручка HT Rus составила около 17,5 миллиона долларов, говорится в публикации. Среди клиентов компании - российский автобренд Aurus, на лимузинах которого ездит президент РФ Владимир Путин; дочерние предприятия "КамАЗа" - производителя российских военных грузовиков, а также Тюменский аккумуляторный завод, поставляющий аккумуляторы для производителей оружия. Все три компании находятся под санкциями США или Евросоюза.

При этом журналистам не удалось установить, предоставляла ли HT Rus указанным компаниям услуги, связанные именно с параллельным импортом, поскольку налоговые документы этих фирм не раскрывают характер сотрудничества с HT Rus.

Еще один клиент HT Rus - производитель оптоэлектронной техники АО "Протон". В мае генеральному директору этой компании Вячеславу Меньшову была вручена медаль в качестве признания его "помощи" в полномасштабной войне РФ против Украины.

HT Rus принадлежит немецкой фирме

По данным корпоративных отчетов, HT Rus полностью принадлежит фирме HT East Management, зарегистрированной в немецком городе Дюссельдорф. Крупнейший акционер фирмы - немецкий бизнесмен Александр Ределер. Он заявил журналистам, что не знает подробностей деятельности HT Rus и не имеет на нее "никакого влияния".

В свою очередь управляющий директор HT Rus Руслан Шакиров заявил, что контактировал непосредственно с Ределером, и материнская компания "полностью информирована о деятельности ее "дочки", участвует в ней и дает соответствующие указания".