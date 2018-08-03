 Агентство по труду сообщило о размерах зарплат в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 03.08.2018

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Германия

Агентство по труду сообщило о размерах зарплат в Германии

Средняя зарплата в восточных землях составляет 2600 евро до вычета налогов и сборов, в западных - 3339 евро. Больше всех зарабатывают жители Гамбурга, Баден-Вюртемберга и Гессена.

Евро и кошелек

По информации Федерального агентства по труду, уровень заработных плат в различных регионах Германии значительно различается. Сотрудники в восточных землях ФРГ зарабатывают существенно меньше, чем их западные коллеги, сообщает в пятницу, 3 августа, dpa со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные, предоставленные агентством в ответ на запрос депутатов Левой партии.

Контекст

По данным на 31 декабря 2017 года, средний уровень заработных плат в восточных землях, включая Берлин, составляет 2600 евро, в западных - 3339 евро. Наиболее низкая средняя зарплата зафиксирована в саксонском округе Гёрлиц - 2183 евро брутто, то есть до вычета налогов и сборов, наиболее высокая - 4635 евро - в баварском Ингольштадте.

На последнем месте Мекленбург - Передняя Померания, на первом - Гамбург

Если сравнивать соответствующие показатели федеральных земель, на первом месте находится Гамбург (3619 евро), за ним следуют Баден-Вюртемберг (3546 евро) и Гессен (3494 евро). Последние три позиции в этом списке занимают Саксония (2479 евро), Тюрингия (2459 евро) и Мекленбург - Передняя Померания (2391 евро).

Средний уровень месячной зарплаты в Германии составляет 3209 евро, указывает далее dpa. Годом ранее этот же показатель был несколько ниже - 3133 евро.

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    Средняя зарплата квалифицированных специалистов в Германии - около 58 тысяч евро брутто в год. Самые высокие доходы у жителей федеральной земли Гессен - более 63 тысяч до вычета налогов. Наиболее низкие зарплаты на востоке страны: в Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.

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    За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.

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    Автор: Ксения Сафронова


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