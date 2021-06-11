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Агентство национальной безопасности (АНБ)

Агентство национальной безопасности является одной из спецслужб США и занимается электронной разведкой в составе министества обороны. АНБ считается крупнейшей спецслужбой Соединенный Штатов.

Точные данные о численности сотрудников и размере бюджета АНБ составляют государственную тайну. Агентство оказалось в центре крупного скандала в 2013 году, когда один из ее сотрудников Эдвард Сноуден передал СМИ секретную информацию АНБ. Из этих данных стало известно о масштабной программе слежки, которая распространялась по всему миру.

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Меркель и Байден встретятся в США 15 июля 11.06.2021

Канцлер ФРГ обсудит с президентом США борьбу с COVID-19, защиту климата и международную безопасность. Встреча Меркель и Байдена пройдет на фоне скандала со шпионажем АНБ за политиками Европы.
Screenshot BND Instagram Liebesgrüße , Instagram Post BND 2021 Quelle: BND / Instagram

Я тоже здесь. Только никому не говори! Зачем спецслужбам соцсети? 06.06.2021

Для чего спецслужбы заводят официальные аккаунты в соцсетях? Что в них пишут и для кого? Как расценивают это эксперты, и что с этим делать обычным интернет-пользователям?
ILLUSTRATION - Durch eine Lupe ist am 16.01.2014 in Berlin das Logo des US-Geheimdienstes National Security Agency (NSA) auf einem Monitor zu sehen. Foto: Nicolas Armer/dpa (zu dpa-Meldung Expertengruppe: NSA-Aktionen gegen Ausländer sind rechtmäßig vom 02.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Дания шпионила за Меркель. К сожалению, это нормально 01.06.2021

Дания помогала США следить за немецкими политиками. Тот, кто этому удивляется, наивен. Есть свидетели, которые давно об этом рассказывали, напоминает Марсель Фюрстенау.
French President Emmanuel Macron is seen on a video screen during a joint press conference with German Chancellor Angela Merkel, right, as part of a virtual Plenary Session of the Franco-German Council of Ministers in Berlin, Germany, Monday, May 31, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool)

Меркель и Макрон призвали Данию и США объяснить шпионский скандал 31.05.2021

Слежка за союзниками недопустима, заявил президент Франции. Канцлер ФРГ успокоена объяснениями Минобороны Дании. Берлин и Париж ждут открытости в деле о причастности разведки Дании к шпионажу АНБ США.

Как США шпионили за Меркель и политиками в ФРГ благодаря сотрудничеству с военной разведкой Дании (31.05.2021) 31.05.2021

О том, что американское АНБ прослушивало разговоры канцлера ФРГ и других немецких политиков, сообщал еще Эдвард Сноуден. Теперь стало известно, что США перехватывали сообщения и звонки благодаря интернет-кабелям в Дании.
Bildnummer: 59982417 Datum: 03.07.2013 Copyright: imago/Christian Ohde Internetkabel an einem Modem und USA-Fahne, Symbolfoto Abhörskandal Prism Symbolfoto Abhörskandal USA xcb x0x 2013 quer Symbolfoto Symbolfotos Symbolbild Symbolbilder Computerkabel Internetkabel Kabel Stecker Netzwerkkabel Computer Internet Web online Computerprogramm Computerprogramme ausspähen Cyberattacke Cyberattacken Prism NSA Spähprogramm Spähprogramme Abhörprogramm Abhörprogramme Spionage spionieren Daten Datensammlung Spionageprogramm Spionageprogramme Fahne Fahnen Flagge Flaggen USA US-Fahne USA-Fahne Vereinigte Staaten von Amerika Kontrolle kontrollieren Späh-Skandal Spähaktion Spähaktionen Modem 59982417 Date 03 07 2013 Copyright Imago Christian Ohde Internet cable to a Modem and USA Flag Symbolic image Wiretapping scandal Prism Symbolic image Wiretapping scandal USA x0x 2013 horizontal Symbolic image Icon photos Symbol image Symbol Pictures Computer cables Internet cable Cable Plug Network cable Computer Internet Web Online Computer program Computer programs Spying Prism NSA Espionage Spy Data Data collection Flag Flags Flag Flags USA U.S. Flag USA Flag United States from America Control control Scandal Modem

Берлин удивлен сообщениями о роли Дании в скандале со шпионажем США 31.05.2021

Германия хочет на международном уровне прояснить причастность разведки Дании к шпионажу АНБ США за ведущими европейскими политиками, заявил представитель правительства ФРГ.
German Chancellor Angela Merkel makes a phone call as the walks through the chancellery to welcome Czech President Milos Zeman for a meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Friday, Sept. 21, 2018. (AP Photo/Markus Schreiber) |

Расследование: военная разведка Дании позволяла АНБ прослушивать Меркель 31.05.2021

Как следует из расследования датских журналистов, американское АНБ перехватывало сообщения и звонки Меркель, Штайнмайера и Штайнбрюка с помощью датских интернет-кабелей.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann steht am 01.07.2013 in Hannover neben einem Serverschrank mit Netzwerkkabeln. (zu dpa Niedersachsen fürchtet sich vor Hacker-Angriffen vom 07.08.2017) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Спецслужбы США подозревают россиян в кибератаке Sunburst 05.01.2021

Эксперты ФБР, АНБ и других спецслужб предполагают, что ответственность за мощную хакерскую атаку под названием Sunburst лежит на россиянах. Ее целью был сбор разведданных, сказано в совместном заявлении.
Die am 07. Dezember 2020 von der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke herausgegebene Aufnahme zeigt Sevim Dagdelen (l) und Gregor Gysi, beide Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, zusammen mit dem US-Whistleblower Edward Snowden. Snowden hatte 2013 Dokumente zu Ausspäh-Aktivitäten des US-Abhördienstes NSA und seines britischen Gegenparts GCHQ an Journalisten gegeben. Auf der Flucht über Hongkong wollte er nach eigenen Angaben nach Ecuador, strandete aber in Moskau am Flughafen, nachdem die US-Regierung seinen Reisepass annulliert hatte. Snowden bekam Asyl in Russland.

Политики из германской Левой партии встретились со Сноуденом в Москве 07.12.2020

"Разоблачители, подобные Сноудену, - не преступники, а великие герои", - заявили члены Левой партии Грегор Гизи и Севим Дагделен после встречи с Эдвардом Сноуденом в Москве.
November 4, 2019*** Edward Snowden and James Ball deliver a speech during the annual Web Summit technology conference in Lisbon, Portugal on November 4, 2019. (Photo by Rita Franca/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эдвард Сноуден намерен получить российское гражданство 02.11.2020

Документы, необходимые для получения гражданства, будут собраны в ближайшее время, завил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена. Недавно бывший сотрудник АНБ получил в РФ бессрочный вид на жительство.

November 4, 2019*** Edward Snowden and James Ball deliver a speech during the annual Web Summit technology conference in Lisbon, Portugal on November 4, 2019. (Photo by Rita Franca/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Сноуден получил бессрочный вид на жительство в РФ 22.10.2020

Предоставление Эдварду Сноудену постоянного вида на жительства стало возможным после изменения миграционного законодательства РФ, сообщил адвокат Анатолий Кучерена.
FILE - An undated handout image by the National Security Agency (NSA) shows the NSA logo in front of the National Security Agency's headquarters in Fort Meade, Maryland, USA. EPA/NATIONAL SECURITY AGENCY / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY (zu dpa Oppositionsklage auf Einsicht in NSA-Spionageziele auf dem Weg vom 08.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Суд в США признал массовую слежку АНБ за гражданами незаконной 03.09.2020

Суд в Калифорнии счел, что разработанная АНБ программа слежения нарушает законы и, возможно, Конституцию страны. Чиновники, защищавшие программу, лгали о ее решающей роли в борьбе с терроризмом.
Cyberattacks research. Undated file photo of a laptop screen showing a computer virus warning. Chief executives should be held personally responsible for cyberattacks, with many users believing they should also be compensated for such breaches, new research suggests. Issue date: Monday June 8, 2020. A survey by data protection firm Veritas Technologies found that more than a third (35%) of UK consumers would see a business leader as personally responsible if a cyber breach of that business occurs. See PA story TECHNOLOGY Ransomware. Photo credit should read: Peter Byrne/PA Wire URN:54058693 |

Спецслужбы США раскрыли шпионскую программу Drovorub 14.08.2020

Российские хакеры, связанные с ГРУ, по данным спецслужб США, разработали шпионскую программу, проникающую в компьютеры с Linux. АНБ и ФБР предупреждают об опасности.

Ein Binaercode wird auf den Bilschirm eines Laptops angezeigt. Im Hintergrund sind die Server in einem Rechenzentrum zu erkennen. Berlin, 12.01.2018. Berlin Deutschland *** A binary code is displayed on the screen of a laptop In the background are the servers in a data center to identify Berlin 12 01 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

Спецслужба США назвала уязвимость, используемую российскими хакерами 29.05.2020

Военные хакеры из России использовали открытую в 2019 году уязвимость в почтовом агенте Unix-подобных систем для масштабных кибератак, заявили в Агентстве национальной безопасности.
Former U.S. National Security Agency contractor Edward Snowden gives an exclusive interview to Kyodo News in Moscow on May 29, 2017. Snowden warned that Japan may be moving closer to sweeping surveillance of ordinary citizens as the government eyes a legal change to enhance police powers in the name of counterterrorism. (Kyodo) |

Сноуден намерен продлить вид на жительство в РФ 07.02.2020

Адвокат Эдварда Сноудена готовит документы для продления ВНЖ, истекающего в апреле. По словам Кучерены, разоблачитель в порядке, он работает и проживает с женой.
SAN FRANCISCO, CA - OCTOBER 14: Edward Snowden speaks remotely WIRED25 Festival: WIRED Celebrates 25th Anniversary ? Day 2 on October 14, 2018 in San Francisco, California. (Photo by Phillip Faraone/Getty Images for WIRED25 )

Почему Эдвард Сноуден боится выходить из дома в Москве 23.09.2019

В немецких магазинах появилась книга Эдварда Сноудена "Личное дело". Какие новые тайны открывает в ней бывший сотрудник американских спецслужб, получивший убежище в России?
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