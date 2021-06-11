Агентство национальной безопасности (АНБ)

Агентство национальной безопасности является одной из спецслужб США и занимается электронной разведкой в составе министества обороны. АНБ считается крупнейшей спецслужбой Соединенный Штатов.

Точные данные о численности сотрудников и размере бюджета АНБ составляют государственную тайну. Агентство оказалось в центре крупного скандала в 2013 году, когда один из ее сотрудников Эдвард Сноуден передал СМИ секретную информацию АНБ. Из этих данных стало известно о масштабной программе слежки, которая распространялась по всему миру.