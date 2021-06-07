Я тоже здесь. Только никому не говори! Зачем спецслужбам соцсети?

Второго шанса произвести первое впечатление не будет. Это известное правило действует не только для тех, кто идет на свидание, но и для спецслужб, которые открывают свои официальные аккаунты в социальных сетях: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Но для чего они это делают? Разве дело в шпионаже?

Что пишут спецслужбы в соцсетях

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) - немецкая внешняя разведка в начале июня обзавелась собственным официальным аккаунтом в Instagram, поприветствовав всех своих подписчиков таким постом: "Из центра Берлина с любовью", перефразировав название одного из фильмов о Джеймс Бонде. А известное в кругах программистов выражение "Hello, World" - было первой новостью, которую опубликовали в 2016 году в своем Twitter сотрудники британского Центра правительственной связи.

Логотип немецкой внешней разведки

Федеральное ведомство по охране конституции - немецкая внутренняя разведка в 2018 году опубликовало в качестве своего первого твита сатирическое изображение, на котором один шпион спрашивает другого: "Ты тоже здесь? Да, только никому не говори". А американское Агентство национальной безопасности (АНБ), в своем первом твите, появившемся еще в 2014 году, "ни подтверждало и ни опровергало того, что это его первый твит".

Для чего спецслужбам официальные аккаунты в соцсетях

Что же кроется за желанием спецслужб открыто проявлять себя в соцсетях? "Наша цель - позиционировать BND в качестве привлекательного современного работодателя и пробудить интерес к нашей деятельности у талантливых представителей молодого поколения", - так описывает BND свои действия в соцсетях в беседе с DW. Эта спецслужба уже имеет свой канал в YouTube, ведет Instagram, а с весны 2021 года - массивную рекламную кампанию в Twitter, приглашая на работу в BND IT-специалистов.

В свою очередь американская спецслужба АНБ желает показать в социальных сетях свою человеческую сторону. Поэтому публикует в Twitter и Instagram серию постов под названием: "Люди из АНБ", в которой представляет своих сотрудников. При этом порой это вызывает дискуссии, связанные, например, с полом, национальностью и сексуальной ориентацией.

Ничего подобного не наблюдается у немецкой внешней разведки. "Мы не будем вести в Instagram никакие политические дискуссии", - говорит шеф BND Бруно Каль (Bruno Kahl). - Наш аккаунт - канал работодателя". Другими словам спецслужба хочет найти персонал, а не вести дискуссии.

Пост ко Дню домашних животных

Пытаясь найти подход к своим подписчикам в соцсетях, спецслужбы используют самые разные средства: от постов с животными до описания секретных операций. Так, отвечающая за охрану президента США служба Secret Service приветствует своих подписчиков ко "Дню домашних животных" фотографиями собак.

Но не всегда в аккаунтах спецслужб появляются такие безобидные вещи. Например, американская АНБ к пятилетию операции по устранению Усамы бен Ладена (Operation Neptune Spear) выложила в соцсетях оригинальные документы о том, как это происходило.

Немецкая служба BND не одобряет такой подход: "Разведка не может публично говорить о проводимых операциях, секретных результатах и методах". Поэтому тот, кто надеется выведать в соцсетях секреты немецкой разведки, будет, скорее всего, разочарован. Но то, чего нет в официальных аккаунтах, можно найти на личных страницах. Так, историк Бодо Хехельхаммер (Bodo Hechelhammer), который занимается исследованием деятельности BND, в своем личном аккаунте в Twitter постоянно постит истории о немецкой внешней разведке.

Зачем спецслужбам реклама в соцсетях

В аккаунтах спецслужб в соцсетях всегда можно найти что-то интересное. Там есть даже математические задачи, кроссворды и другие интеллектуальные задания. Таким образом они копируют тактику крупных концернов, набирающих новый персонал. Кто успешно справится с заданием, тот может получить приглашение на собеседование.

Даниэла Рихтерова

"То, что мы сейчас наблюдаем - реклама спецслужб в соцсетях", - говорит Кристофер Эндрю, профессор из Кембриджа, изучающий деятельность спецслужб. Совместно с Даниэлой Рихтеровой из Лондонского университета Брунеля ученый хочет издать книгу с результатами своих исследований, посвященных деятельности спецслужб в соцсетях. "Спецслужбы желают объяснить свою миссию, легитимизировать свое существование и показать собственные успехи", - так комментирует Рихтерова их активность в соцсетях.

Впрочем, насколько они в этом успешны - большой вопрос. Даниэла Рихтерова приводит в пример спецслужбы Словакии, которые за первые полгода присутствия в соцсетях увеличили число желающих устроиться на работу на 77 процентов. Между тем, если американские ФБР и АНБ имеют более 3 миллионов подписчиков в Twitter, то немецкое ведомство по охране конституции - всего 28 тыс. подписчиков, а на его канале в YouTube - только 1130.

К тому же не всегда аккаунты спецслужб в соцсетях вызывают позитивный отклик. В том числе и в среде IT-специалистов они становятся объектами насмешек и издевок.

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