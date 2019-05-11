 Австрия первой в ЕС запретила спорный гербицид | Новости из Германии о Европе | DW | 02.07.2019

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Европа

Австрия первой в ЕС запретила спорный гербицид

Единоличное решение Вены по запрету глифосата может противоречить законодательству ЕС. У Еврокомиссии теперь есть три месяца, чтобы оспорить постановление.

Поля, обрабатываемые глифосатом

Поля, обрабатываемые глифосатом

Австрия стала первой страной в ЕС, запретившей применение в сельском хозяйстве глифосата - гербицида, который, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может способствовать появлению рака у человека.

В поддержку запрета во вторник, 2 июля, проголосовало большинство членов Национального совета - палаты представителей австрийского парламента. Тем самым они одобрили инициативу, вынесенную на рассмотрение Социал-демократической партией Австрии.

Как отмечает агентство dpa, единоличное решение Вены в данном вопросе может противоречить законодательству ЕС. На уровне Евросоюза использование гербицида разрешено до конца 2022 года.

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Страны-члены ЕС могут лишь в исключительных случаях вводить запреты на одобренные в европейском сообществе химически активные вещества. У Еврокомиссии теперь есть три месяца, чтобы оспорить решение.

Между тем в поддержку постановления австрийского Нацсовета уже высказались члены организации Greenpeace, назвав его "исторической вехой".

Глифосат применяется повсеместно, в том числе в России 

Глифосат остается одним из самых распространенных в мире гербицидов. Он широко используется, в том числе и в России, где этот химикат как средство борьбы с сорняками продается под марками "Раундап", "Глифор", "Торнадо", "Ураган".

В Германии глифосат применяют примерно на 40 процентах всех сельскохозяйственных территорий.

В октябре 2018 года суд в Калифорнии обязал американскую компанию Monsanto выплатить 78 млн долларов истцу с онкологией. Присяжные сочли, что гербицид глифосат "в значительной степени" содействовал развитию заболевания у 46-летнего мужчины. Ранее он работал смотрителем школьной территории и использовал средство в течение нескольких лет.

По мнению присяжных, компания не предупреждала покупателей своей продукции о том, что гербициды могут вызывать рак.

Американская компания Monsanto - один из лидеров на мировом рынке продаж генномодифицированных семян и гербицидов. С июня 2018 года она принадлежит немецкому концерну Bayer.

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    Автор: Хелле Джеппесен, Павел Лось


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