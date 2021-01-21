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Абхазия

20.08.2008 file - A Russian tank passes by a huge portrait of Russian prime minister Vladimir Putin as it passes through Tskhinvali, South Ossetia, Georgia 20 August 2008 as part of a convoy. Russia has rejected a draft UN Security Council resolution on Georgia, saying it contradicted the terms of last week's ceasefire deal. EPA/MAXIM SHIPENKOV /dpa (zu dpa Russland reagiert mit Militärmanöver auf Gewalt in Ukraine vom 24.04.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ЕСПЧ частично удовлетворил иск Грузии к РФ из-за войны 2008 года 21.01.2021

Европейский суд по правам человека счел, что Россия несет ответственность за события, произошедшие в ходе конфликта с Грузией после 12 августа 2008 года.
28.5.2014 *** 2440443 05/30/2014 Panorama of central Sukhumi and the sea shore. Mihail Mokrushin/RIA Novosti

В Абхазии опасаются вспышки пандемии после открытия границы с РФ 02.08.2020

В Абхазии вспышка коронавируса среди местного населения, а после открытия границы больницы могут "захлебнуться". Минздрав непризнанной республики провел экстренное совещание.
14.07.2015 epa04846467 Barded wire of the border between the Georgian breakaway region of South Ossetia and Georgia in the village of Khurvaleti, some 60 kms from Tbilisi, Georgia, 14 July 2015. According to media reports, protesters came out in protest against what they called 'creeping annexation' after Russia border guards allegedly altered border markings, encroaching on Georgian territory. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE |

США обеспокоены обустройством границы между Грузией и Южной Осетией 23.04.2020

Установка пограничных знаков на разделительной линии между Южной Осетией и Грузией вызвало недовольство у США. Вашингтон считает, что такие действия лишь усугубляют напряженность, заявил постпред США в ОБСЕ.

12.03.2017 SUKHUM, ABKHAZIA - MARCH 12, 2017: The Abkhazian national flag seen at the city administration building during the 2017 Abkhazian parliamentary election. Valery Sharifulin/TASS |

Глава Абхазии обжалует решение ЦИК о повторных выборах 12.01.2020

На встрече с Раулем Хаджимбой лидеры абхазской оппозиции потребовали от него сложить полномочия.

SUKHUM, ABKHAZIA - AUGUST 26, 2019: Abkhazia s presidential candidate and incumbent president Raul Khajimba during a press briefing at the Abkhazian presidential office. The second round of the 2019 Abkhazian presidential election is scheduled for September 8. Valery Matytsin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0B7F88

В Абхазии активисты штурмуют здание администрации главы региона 09.01.2020

На площади перед зданием администрации президента в Сухуми собрались сотни людей. Они требуют перевыборов главы самопровозглашенной Республики Абхазия.
September 8, 2019*** New Georgian Prime Minister Giorgi Gakharia speaks at the Parliament in Tbilisi as he faces a confidence vote, on September 8, 2019. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)

Премьер-министром Грузии стал бывший менеджер Lufthansa Гахария 08.09.2019

Парламент Грузии поддержал кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьер-министра. Оппозиция в голосовании не участвовала.
Nemtsova Interview mit Kacha Kaladze, Bürgermeister von Tiflis, ehemaliger Fußballspieler.

Мэр Тбилиси назвал слова Путина об истории Грузии "неверной информацией" 14.07.2019

Мэр Тбилиси призывает объяснить будущему поколению, "что и как было в реальности" в исторических отношениях грузин, осетин и абхазов. По словам Кахи Каладзе, Путин уже не в первый раз излагает неверные факты.
epa02888160 The downtown of the Georgian capital with old temple of Narikala is seen during sunrise in Tbilisi, Georgia, 30 August 2011. The downtown is located on the elevated cliff that overlooks the Mtkvari (Kura) river. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE |

Патриархия Грузии обвинила Путина в искажении истории 12.07.2019

Во времена СССР сначала была образована республика Абхазия, в которую вошла Грузия, заявил президент РФ. Такая интерпретация способствует углублению нынешних конфликтов, считают в патриархии Грузии.

Протесты в Грузии: кто и почему выступает против РФ? (01.07.2019) 01.07.2019

В Грузии вторую неделю не стихают протесты. Больше всего людей волнует тема российского влияния в стране. На демонстрации побывал корреспондент DW.

Российские туристы не боятся отдыхать в Грузии (28.06.2019) 28.06.2019

В Тбилиси не прекращаются протесты, направленные как против властей Грузии, так и против Кремля. Однако российских туристов это не пугает. Покидать Грузию они не спешат.
BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 20: President of Georgia Salome Zurabishvili (L) greets children waving Germany and Georgia flags as she welcomed by German President Frank Walter Steinmeier (2nd L) with an official welcoming ceremony at Bellueve Palace in Berlin, Germany on February 20, 2019. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Президент Грузии просит у Берлина помощи в конфликте с Россией 20.02.2019

Саломе Зурабишвили попросила ФРГ и ЕС объяснить Москве, что оккупация Абхазии и Южной Осетии неприемлема. Президент Германии Штайнмайер, со своей стороны, призвал Тбилиси не останавливаться при проведении реформ.
14.06.2018+++ Mamuka Bakhtadze, acting Finance Minister and Prime Minister nominee, speaks to the media in Tbilisi, Georgia, June 14, 2018. REUTERS/David Mdzinarishvili

Грузия заявила о поддержке демократических сил в Венесуэле 04.02.2019

Премьер-министр Грузии Бахтадзе назвал правительство Николаса Мадуро нелегитимным. Он отметил, что на позицию Грузии повлияло признание Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии.
Georgian police investigators and ambulance cars are seen in front of the Leogrand hotel in Georgia's Black Sea resort city of Batumi on November 24, 2017. At least 12 people died and a dozen were injured on November as a fire ripped through an upmarket hotel in Georgia's Black Sea resort city of Batumi. / AFP PHOTO / Seyran BAROYAN (Photo credit should read SEYRAN BAROYAN/AFP/Getty Images)

ЕС выделил 27 млн евро на борьбу с финпреступностью в Грузии 29.12.2018

Действие программы по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями SAFE должно распространяться не только на территорию Грузии, но и на Абхазию и Южную Осетию.
16.12.2018, Georgien, Telawi: Salome Surabischwili, neue Präsidentin von Georgien, spricht bei ihrer Amtseinführung. Surabischwili ist die erste weibliche Präsidentin des Landes. Foto: Irakli Gedenidze/Pool Reuters/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии 16.12.2018

После принятия присяги новым президентом вступила в силу измененная конституция Грузии. Выступая после инаугурации, Саломе Зурабишвили призвала РФ соблюдать международное право.
Nemtsova Interview mit dem Präsidentschaftskandidat Grigol Waschadse Drehort: Tiflis, Georgien Schlagwörter: Nemtsova Interview, Tiflis Georgien, Grigol Waschadse

Кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе: Я не агент КГБ 07.11.2018

Григол Вашадзе, кандидат в президенты Грузии от партии Михаила Саакашвили, вышедший во второй тур выборов, отвечает на вопросы "Немцова. Интервью".
23.03.2017 +++ NATO Deputy General Secretary Rose Gottemoeller speaks during a press conference at a two-day seminar on NATO Allied Command Transformation in Hotel Marriott in Budapest, Hungary, Thursday, March 23, 2017. (Szilard Koszticsak/MTI via AP) |

НАТО отмечает прогресс Грузии на пути в альянс 21.09.2018

В ходе визита в Тбилиси замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер призвала РФ вывести войска из Абхазии и Южной Осетии. Гетемюллер встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
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