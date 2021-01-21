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Европейский суд по правам человека счел, что Россия несет ответственность за события, произошедшие в ходе конфликта с Грузией после 12 августа 2008 года.
В Абхазии вспышка коронавируса среди местного населения, а после открытия границы больницы могут "захлебнуться". Минздрав непризнанной республики провел экстренное совещание.
Установка пограничных знаков на разделительной линии между Южной Осетией и Грузией вызвало недовольство у США. Вашингтон считает, что такие действия лишь усугубляют напряженность, заявил постпред США в ОБСЕ.
На встрече с Раулем Хаджимбой лидеры абхазской оппозиции потребовали от него сложить полномочия.
На площади перед зданием администрации президента в Сухуми собрались сотни людей. Они требуют перевыборов главы самопровозглашенной Республики Абхазия.
Парламент Грузии поддержал кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьер-министра. Оппозиция в голосовании не участвовала.
Мэр Тбилиси призывает объяснить будущему поколению, "что и как было в реальности" в исторических отношениях грузин, осетин и абхазов. По словам Кахи Каладзе, Путин уже не в первый раз излагает неверные факты.
Во времена СССР сначала была образована республика Абхазия, в которую вошла Грузия, заявил президент РФ. Такая интерпретация способствует углублению нынешних конфликтов, считают в патриархии Грузии.
В Грузии вторую неделю не стихают протесты. Больше всего людей волнует тема российского влияния в стране. На демонстрации побывал корреспондент DW.
В Тбилиси не прекращаются протесты, направленные как против властей Грузии, так и против Кремля. Однако российских туристов это не пугает. Покидать Грузию они не спешат.
Саломе Зурабишвили попросила ФРГ и ЕС объяснить Москве, что оккупация Абхазии и Южной Осетии неприемлема. Президент Германии Штайнмайер, со своей стороны, призвал Тбилиси не останавливаться при проведении реформ.
Премьер-министр Грузии Бахтадзе назвал правительство Николаса Мадуро нелегитимным. Он отметил, что на позицию Грузии повлияло признание Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии.
Действие программы по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями SAFE должно распространяться не только на территорию Грузии, но и на Абхазию и Южную Осетию.
После принятия присяги новым президентом вступила в силу измененная конституция Грузии. Выступая после инаугурации, Саломе Зурабишвили призвала РФ соблюдать международное право.
Григол Вашадзе, кандидат в президенты Грузии от партии Михаила Саакашвили, вышедший во второй тур выборов, отвечает на вопросы "Немцова. Интервью".
В ходе визита в Тбилиси замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер призвала РФ вывести войска из Абхазии и Южной Осетии. Гетемюллер встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
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