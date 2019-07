Zuma nega acusações de corrupção  

"Desigualdades Globais": pobreza ao lado de riqueza vistas de drones

Johannesburgo, África do Sul - Makause

No bairro informal de Makause residem cerca de 15.000 pessoas. Fica em Primrose, Germiston no East Rand (Ekurhuleni Metropolitan Municipality) na área metropolitana de Johanesburgo, maior cidade da África do Sul. A África do Sul é um dos países do mundo com maior fosso entre ricos e pobres, legado do regime segregacionista. Mais de 25 anos depois do fim do apartheid, ainda se vê a divisão do ar.