Zidane: A segunda vida do "bem amado"

Tem tanto de surpreendente como de desejado, o regresso de Zinedine Zidane ao comando técnico do Real Madrid. O francês de Marselha, nove meses depois de ter conquistado a terceira Liga dos Campeões consecutiva com os "merengues” e de ter saído por considerar que, depois de ganhar tudo, lhe faltariam outros estímulos, reentra pela porta grande do Santiago Bernabéu, rotulado de "salvador” da pátria "blanca”, e com plenos poderes concedidos pelo presidente Florentino Pérez.

Depois de "Zizou”, nem Julén Lopetegui nem Santiago Solari conseguiram dar ao Real Madrid o percurso vitorioso que o seu antecessor havia trilhado. A equipa está fora da discussão da liga espanhola, eliminada da Copa del Rey e da Liga dos Campeões. E foi sobretudo a humilhação frente aos holandeses do Ajax (derrota, em pleno Santiago Bernabéu, por 4-1), que fez soar o alarme junto dos "diretivos” madridistas, sempre muito exigentes e pouco recetivos a momentos como o da passada semana.

A cartada escondida de Pérez

Carta "blanca": só assim, com plenos poderes, "Zizou" aceitou regressar

No horizonte desenhou-se um plano que incluía José Mourinho e Mauricio Pochettino (embora o português com poucas "defesas” internas, e o argentino "preso” ao excelente trabalho no Tottenham) mas olhava também para uma alternativa de longo prazo, com alguém da mística, conhecedor da formação do clube, de espírito ganhador e preparado para um desafio de longo prazo. Zidane foi o "alvo” de Florentino, e aceitou de imediato um regresso no dia seguinte, permitindo-lhe preparar atempadamente a temporada de 2019/2020. Mas, evidentemente, um regresso com riscos…

Florentino Pérez garantiu, de imediato, um dos pedidos do francês de origem argelina: ter autonomia completa no que diz respeito à definição do "plantel” com que vai trabalhar. Este conceito abarca dispensa e contratação de jogadores, recurso à "cantera” de Valdebebas e medidas internas de gestão do departamento de futebol profissional do clube. Só com esta condição previamente aceite é que Zidane admitiria negociar um retorno a Santiago Bernabéu. Legitimado pelo principal dirigente do clube, o técnico (que foi campeão do mundo pela França em 1998 e vice-campeão em 2006) ganha uma almofada de conforto e tranquilidade para um trabalho "à la longue”, como o comprova a excecionalmente longa duração do contrato firmado: três épocas e meia, terminando apenas a 30 de junho de 2022.

Carreira de sonho

Uma carreira de sucessos, com direito a livro e a documentário

Senhor de um passado glorioso, Zidane tem, à beira de completar 47 anos, mais um enorme desafio pela frente. Com uma carreira de 18 anos como futebolista profissional, jogou pelo Cannes (61 encontros), pelo Bordeaux (139) e pela Juventus (151), mas foi pelo Real Madrid que atuou mais vezes (153), e foi na "casa blanca” que terminou a carreira, em 2006, após cinco anos de glórias.

O "internacional” francês (vestiu em 108 ocasiões a camisola do seu país, tendo a última correspondido à expulsão na final do Mundial de 2006, na Alemanha, frente à Itália), enquanto treinador, passou por todos os escalões do Real Madrid: foi adjunto do italiano Carlo Ancelotti em 2013/2014, tendo depois, durante dois anos, orientado o Real Madrid Castilla, a segunda equipa do clube, que milita no terceiro escalão do futebol espanhol. Agora, e depois de um quase um ano de paragem que se seguiu a todas as conquistas em Madrid, volta "a casa”. Ele próprio o reconhece: quando recebeu o telefonema de Florentino Pérez, não hesitou em aceitar. Afinal, ele próprio sabe que os "bem amados” têm sempre uma segunda vida…