Veículos militares e navio de guerra da África do Sul chegam a Cabo Delgado

Segundo a reportagem do jornal Mail & Guardian publicada esta segunda-feira (02.08), o SAS Makhanda integra-se ao "pequeno contingente marítimo" das forças de intervenção da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

Fontes ouvidas pelo jornal disseram que a embarcação de ataque tem provavelmente um grupo de reação marítima a bordo para atuar contra quaisquer embarcações suspeitas envolvidas em contrabando ou no reforço dos insurrectos na área. Abaixo a foto da embarcação que chegou a Pemba, publicada na conta da especialista em contraterrorismo Jasmine Opperman no Twitter.

Vídeos circulam pelas redes sociais com imagens do primeiro contingente de veículos blindados da 43 SA Brigade, com sede a norte de Pretória, que ingressaram em território moçambicano pelo posto fronteiriço de Ressano Garcia, ao amanhecer de sábado.

O comboio continha o primeiro dos veículos do batalhão de infantaria mecanizado da África do Sul e foi escoltado pela polícia moçambicana na sua viagem de cerca de 2 500 km até Pemba.

Foça Aérea sul-africana

A reportagem do Mail & Guardian também lembra que dois dos aviões de carga Hércules C130 da Força Aérea Sul-africana voaram a Pemba partindo da Base da Força Aérea Waterkloof, em Pretória, nas últimas duas semanas, transportando soldados, equipamento, munições e um contingente das Forças Especiais.

Uma aeronave ligeira Cessna Caravan da Força Aérea chegou a Pemba na semana passada e a sua tripulação instalou uma base no aeroporto internacional de Pemba.

A Caravana será presumivelmente utilizada para o reconhecimento aéreo tanto da linha costeira como do interior quando as forças terrestres iniciarem operações para expulsar os insurrectos de Cabo Delgado.