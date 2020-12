Internacional

União Europeia discute resposta urgente à nova variante de coronavírus

Países da União Europeia (UE) reúnem-se hoje, ao mais alto nível, para coordenar respostas à nova variante do SARS-CoV-2 descoberta no Reino Unido, numa reunião de emergência convocada pela presidência alemã do Conselho.

Vários países decidiram suspender as ligações aéreas com o Reino Unido

A informação foi avançada no domingo pelo porta-voz da atual presidência alemã da UE, Sebastian Fischer, que numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter indicou que a Alemanha "convidou os Estados-membros para uma reunião urgente" do Mecanismo Integrado da UE de Resposta Política a Situações de Crise (IPCR). A reunião é realizada por videoconferência, dada a pandemia, tendo como único ponto da agenda a "coordenação das respostas da UE à recém identificada variante da Covid-19 no Reino Unido", segundo Sebastian Fischer. O IPCR foi ativado pela primeira vez no âmbito da pandemia de Covid-19 em janeiro deste ano, ainda na então presidência croata da União, para os países partilharem informações entre si, e tem-se mantido ativo também na liderança alemã da UE dada a situação epidemiológica na Europa. A ativação deste mecanismo é o quadro da UE para a coordenação de crises transfronteiriças ao mais alto nível político, apoiando a tomada rápida e coordenada de decisões em situações de crise graves e complexas. Suspensão de viagens para o Reino Unido Da reunião de hoje de manhã deverá resultar uma abordagem coordenada à nova variante, numa altura em que os Estados-membros equacionam medidas como a suspensão de viagens com o Reino Unido ou a introdução da obrigatoriedade de realização de testes para quem chega do país. Reino Unido endurece medidas para tentar conter mutação do vírus Ainda assim, foram já alguns países que anunciaram medidas, entre os quais Portugal, que decretou, a partir de hoje, restrições à entrada de passageiros de voos provenientes do Reino Unido, permitindo apenas a entrada de cidadãos nacionais ou legalmente residentes no país. Outros Estados-membros como Alemanha, Holanda, Bélgica, Itália, Áustria, França e Bulgária também adotaram medidas restritivas, como suspensão de viagens aéreas ou ferroviárias. OMS apela à Europa para "reforçar controlos" As autoridades britânicas alertaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a descoberta da nova variante do SARS-CoV-2, que é mais facilmente transmissível, embora não haja provas de que seja mais letal ou que possa ter impacto na eficácia das vacinas desenvolvidas. A OMS já apelou aos seus membros na Europa para "reforçarem os controlos" por causa da variante do novo coronavírus no Reino Unido. Segundo a OMS, fora do território britânico foi reportado um número reduzido de casos, nove na Dinamarca, assim como um caso na Holanda e na Austrália. Além disso, a OMS recomendou aos seus membros para que "aumentem as suas capacidades de sequenciação" do vírus, antes de saberem mais sobre os riscos colocados por esta variante.



