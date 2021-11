Londres é a capital da Inglaterra e do Reino Unido e uma das cidades mais influentes do mundo do ponto de vista político, sociocultural, económico e financeiro.

Londres é a cidade mais populosa da Grã-Bretanha é uma das cidades mais populosas da Europa. É uma importante metrópole mundial e um dos maiores e mais influentes centros financeiros do mundo. O centro de Londres é a sede da maioria das 100 maiores empresas do Reino Unido (o índice FTSE 100). Londres possui forte influência nas áreas da política, finanças, economia, educação, cultura, média e moda. É também um importante destino turístico mundial. Entre os seus monumentos mais reconhecidos figuram o Big Ben, Abadia de Westminster, Tower Bridge, Catedral de São Paulo, London Eye e Palácio de Buckingham.