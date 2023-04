Tropas do Sudão do Sul se juntam às forças do leste da RDC

Os soldados do Sudão do Sul fazem parte da força militar da Comunidade da África Oriental (EAC), composta por sete nações e criada em junho passado para estabilizar o conflito no leste da República Democrática do Congo (RDC).

É uma região em grande parte flagelada por dezenas de grupos armados - um legado das guerras regionais que irromperam nos anos 90 e 2000.

Na província do Kivu do Norte, os rebeldes do M23 capturaram faixas de território e avançaram várias dezenas de quilómetros da sua capital, Goma, desde que voltou a emergir, no final de 2021.

A força da EAC - composta por tropas quenianas, burundianas e ugandesas, bem como sul-sudanesas - deverá supervisionar uma retirada planeada dos rebeldes M23.

Tropas do Sul do Sudão a chegar em Goma este domingo (02.04) Foto: Glody Murhabazi/AFP

"Bem-vindos"

"Bem-vindo a Goma", disse um oficial da força EAC, dirigindo-se aos recém-chegados do Sudão do Sul. "Encontram-se agora num ambiente operacional diferente - precisam estar prontos".

Ainda não está claro qual será o tamanho do contingente sul-sudanês, nem onde será destacado. Em dezembro, o Sudão do Sul disse que enviaria 750 tropas para a RDC.

Nesta foto, tirada em janeiro de 2023, os soldados M23 deixam o acampamento de Rumangabo Foto: Guerchom Ndebo/AFP

M23

O M23 ganhou primeiro destaque internacional em 2012, quando capturou Goma, antes de ser expulso. Mas o grupo liderado por Tutsis ressurgiu em finais de 2021, argumentando que o Governo tinha ignorado uma promessa de integrar os seus combatentes no exército.

Ganhou então uma série de batalhas contra o exército congolês e capturou grandes partes de Kivu do Norte, desencadeando uma crise humanitária, à medida que centenas de milhares fugiam do seu avanço.

Várias iniciativas regionais destinadas a resolver o conflito fracassaram. Um cessar-fogo angolano mediado deveria ter entrado em vigor a 7 de março, por exemplo, mas entrou em colapso quase imediatamente.

30 de março deveria marcar o fim da retirada de "todos os grupos armados", de acordo com um calendário adoptado em meados de fevereiro pela EAC.

Em dezembro, o Sul do Sudão disse que enviaria mais de 700 tropas para a RDC Foto: Glody Murhabazi/AFP

"Prazo não foi cumprido"

Entretanto, o prazo não foi cumprido. O comandante da força EAC disse aos repórteres na sexta-feira que a retirada prevista da M23 seria "sequenciada".

Embora inicialmente tenham sido recebidos com entusiasmo, muitos congoleses são cada vez mais críticos da força da EAC, devido à esperança frustrada de que as tropas regionais levassem a luta directamente para a M23.

O porta-voz do também recém destacado contingente ugandês disse hoje que as tropas serão uma "força neutra" e que "não combateriam o M23".

Os membros dp M23 devem retirar-se das áreas ocupadas pelos militares ugandeses ao abrigo do plano, disse ele.

O grupo rebelde permanece no controlo de áreas substanciais do Kivu Norte, e cercou quase completamente Goma, que tem o Ruanda a leste e o Lago Kivu a sul.