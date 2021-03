Tanzânia: Magufuli "em forma e a trabalhar arduamente"

Magufuli não é visto em público desde 27 de fevereiro e não se tem manifestado desde que surgiram rumores nos meios de comunicação social de que estava gravemente doente com Covid-19.

"Quero assegurar aos tanzanianos que o vosso Presidente está em forma e está a trabalhar arduamente, como de costume", disse o primeiro-ministro Kassim Majaliwa esta sexta-feira (12.03) numa mesquita na região sul de Njombe, num vídeo colocado online.

"Até falei com ele esta manhã sobre a minha viagem a Njombe e ele disse-me para vos saudar por ele. Falei-lhe por telefone em Dar es Salaam enquanto estive em Dodoma", a capital administrativa do país, acrescentou o chefe do Governo.

Magufuli durante uma das suas últimas aparições públicas, em fevereiro

A declaração de Majaliwa é a primeira a contradizer diretamente os rumores de que Magufuli está doente. Na quinta-feira, o ministro tanzaniano dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos ameaçou processar qualquer pessoa que transmita rumores "disparatados" sobre a saúde do Presidente, mas não respondeu a perguntas sobre o seu estado.

Oposição questiona

O principal partido da oposição, Chadema, esta sexta-feira, apelou novamente a uma explicação sobre onde se encontra o Presidente.

"Somos forçados a perguntar isto desde que o Presidente apareceu em público há cerca de duas semanas e nenhuma declaração oficial foi emitida após notícias dos meios de comunicação social de que ele terá sido hospitalizado. Temos o direito de saber isto", disse o secretário-geral do Chadema, John Mnyika, numa conferência de imprensa.

O candidato da oposição nas eleições presidenciais do ano passado, Tundu Lissu, escreveu no início desta semana no Twitter que "o bem-estar do Presidente é uma questão de grande preocupação pública".

Tundu Lissu, líder opositor

Segundo o opositor, as suas fontes indicam que o Presidente Magufuli terá sido transportado para a Índia por razões de saúde, enquanto um jornal do Quénia disse que o chefe de Estado tanzaniano foi hospitalizado em Nairobi. Entretanto, nenhuma das informações foram confirmadas oficialmente.

Postura do PR

John Magufuli tem vindo a afirmar desde meados no ano passado que a Tanzânia está "livre" de Covid-19, em virtude das orações dos tanzanianos.

O chefe de Estado acabou por infletir o tom desta crença em fevereiro, encorajando, ainda que sem convicção, o uso de máscaras, quando o país era já incapaz de esconder uma onda de mortes, oficialmente atribuída à pneumonia, mas que terá como explicação uma forte vaga de contágios com a nova variante sul-africana do vírus.

Duas figuras proeminentes do país morreram entretanto por complicações associadas à pandemia, o primeiro vice-presidente do arquipélago semi-autónomo de Zanzibar, Seif Sharif Hamad, cujo partido confirmou que havia contraído Covid-19, e o diretor-geral da Administração Pública, John Kijazi.