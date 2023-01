Sismo de magnitude 5,3 registado em Cabo Verde

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) detetou esta madrugada um sismo com magnitude 5,3 na escala de Richter com epicentro próximo das ilhas cabo-verdianas de Santo Antão e de São Vicente.

De acordo com informação do USGS consultada esta quinta-feira (26.01) pela agência Lusa, o epicentro do sismo foi registado a uma profundidade de 10 mil metros, a 75 quilómetros de distância de Porto Novo, na ilha de Santo Antão, e 75,2 quilómetros do Mindelo, São Vicente, tendo ocorrido às 03:16 locais.

O sismo foi sentido em várias ilhas de Cabo Verde, além de Santo Antão e São Vicente, conforme relatos de vários populares na comunicação social cabo-verdiana ao início da manhã.

Há relatos ainda da ocorrência de pequenas derrocadas de pedras, mas sem danos materiais ou vítimas confirmadas até ao momento.

Todas as ilhas do arquipélago são de origem vulcânica, pelo que os sismos são sentidos com alguma frequência.