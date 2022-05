Sete novas portagens em funcionamento em Moçambique

As portagens estão ao longo das estradas principais 1, 7 e 13 nas províncias de Gaza e Inhambane, no sul de Moçambique, Manica, no centro, e Niassa, no norte do país, referiu o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos na sua página na rede social Facebook.

As taxas para a travessia variam entre 50 meticais (0,73 cêntimos de euro) e 1000 meticais, consoante a classe (ligeiros ou pesados), havendo também a aplicação de taxas mensais para transporte de passageiros e veículos de moradores.

As taxas mensais são de 300 meticais (quatro euros) para veículos de classe 1 e 500 meticais (sete euros) para os de classe 2, referiu a entidade.

Na província de Inhambane foram construídas três portagens, em Niassa duas, na província de Gaza uma e em Manica há também uma nova praça de cobrança.

A construção das referidas infraestruturas custou 238 milhões de meticais (3,5 milhões de euros), no total.

Em ocasiões anteriores, diversas organizações têm criticado a implementação de portagens sem vias alternativas às existentes (muito degradadas), enquanto o Governo moçambicano tem justificado o aumento do número de portagens com o imperativo de arrecadar recursos financeiros para a manutenção e modernização das vias.