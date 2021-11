Lichinga é uma cidade moçambicana, capital da província do Niassa, e está situada no norte de Moçambique.

Lichinga é um município, com um governo local eleito, e também um distrito situado no noroeste de Moçambique, na província do Niassa. O nome Lichinga deriva de N'tchinga, denominação original da zona em que atualmente se encontra localizada a cidade.