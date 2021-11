A província do Niassa é uma subdivisão de Moçambique, situada no extremo noroeste do país. Tem capital na cidade de Lichinga.

A província do Niassa é a maior província de Moçambique em termos de área - tem 122.827 quilómetros quadrados. A província está dividida em 16 distritos e possui, desde 2013, cinco municípios: Cuamba, Lichinga, Mandimba, Marrupa e Metangula. A província tem fronteira a norte com a Tanzânia, a sul com as províncias de Nampula e Zambézia, com a província de Cabo Delgado a este e a oeste com o Malawi, com o qual também divide o Lago Niassa, um dos Grandes Lagos Africanos.