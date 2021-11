Manica é uma província no centro de Moçambique. A província é limitada a norte pela província de Tete, a sul pelas províncias de Inhambane e Gaza, a leste pela província de Sofala e a oeste pelo Zimbabué.

A província de Manica encontra-se numa das zonas mais elevadas de Moçambique, sendo nela que nascem muitos dos rios que descem para leste em direção ao Índico. A capital provincial é Chimoio. A província está dividida em 12 distritos e possui, desde 2013, 5 municípios. Também existe uma cidade com o nome de Manica, a sede do distrito com o mesmo nome e também desde 1998 um município com um governo local eleito. A povoação foi elevada a cidade em 5 de dezembro de 1972.