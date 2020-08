Resposta aos ataques em Cabo Delgado "passa por políticas públicas", defende investigador

"Terrorismo em África" é o primeiro livro moçambicano que aborda o terrorismo em Moçambique. De autoria do docente e investigador Rufino Sitoe, a obra é lançada esta quinta-feira (27.08) em Maputo e pretende contribuir para o entendimento do que está a acontecer em Cabo Delgado desde finais de 2017 - quando ataques têm sido perpetrados por grupos armados, deixando 1.060 mortos e afetando 250 mil pessoas, segundo as Nações Unidas.

O especialista em resolução de conflitos e políticas públicas defende no livro que a resposta a este fenómeno "incipiente” de terrorismo no norte do país passa precisamente pela formulação de políticas públicas. Rufino Sitoe entende que a descoberta do gás em Cabo Delgado pode contribuir para o aumento das desigualdades e do sentimento de exclusão nos distritos, um fator que é facilmente instrumentalizado por parte dos grupos terroristas e que tem de ser combatido rapidamente.

O novo livro salienta ainda que o terrorismo islâmico não pode ser analisado como um fenómeno localizado em Cabo Delgado, mas sim como um problema mais abrangente - que se estende do Médio Oriente a África. Rufino Sitoe alerta ainda que é necessário agir antes que o terrorismo se alastre para a província de Nampula.

DW África: A situação no norte de Moçambique foi o rastilho para abordar o terrorismo no continente africano?

Rufino Sitoe (RS): Sem dúvida. Foi o fenómeno que despertou a necessidade de escrever este livro, por várias razões. A principal é que quando a coisa surgiu havia muito pouco conhecimento sobre o que é efetivamente terrorismo. Ainda existe um bocado essa falta de conhecimento. E é tanto do lado das Forças de Defesa e Segurança quanto do lado da Academia também, que muito do tratamento que dava puxava de fundamentos nas teorias gerais das ciências sociais, quando o terrorismo é uma ciência específica que tem de se guiar pelos seus próprios fundamentos.

E com a coisa de Cabo Delgado surgiu esta necessidade de aprofundar e trazer o debate para a sociedade com esta fundamentação teórica e científica e de esclarecimento de aspetos básicos para se entender o terrorismo islâmico.

Conflito tem deslocado pessoas pelo norte de Moçambique

DW África: O que o levou a alargar esta situação a outros países do continente?

RS: Primeiro porque não se pode ver o terrorismo como um fenómeno localizado ao nível da província de Cabo Delgado. É um fenómeno muito mais genérico com raízes fora de Moçambique. Tem raízes no Médio Oriente e depois expandiu-se para África. Começou pela África do norte e depois foi para a Nigéria e Somália. Compreender as manifestações [do terrorismo islâmico] nesses estados é muito importante para poder compreender a manifestação do fenómeno cá em Moçambique. E isso também melhora a capacidade de resposta das Forças de Defesa e Segurança e dos vários setores da sociedade que estão envolvidos nas medidas de prevenção e combate ao fenómeno.

DW África: As informações que chegam são muitas vezes vindas de testemunhas no terreno ou da imprensa nacional e também estrangeira. Em que medida essas fontes terão contribuído para a sistematização ou para a realização do seu trabalho?

RS: Sem dúvida que foram uma fonte muito importante. Primeiro para identificar as linhas básicas da manifestação da violência porque o terrorismo islâmico tem a sua forma de ser e de se apresentar. E essas fontes de informação foram muito importantes para começar a fazer este mapeamento porque, primeiro, o debate era se efetivamente se tratava de terroristas ou não.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Outubro de 2017 Os primeiros ataques de grupos armados desconhecidos na província de Cabo Delgado aconteceram no dia 5 de outubro de 2017 e tiveram como alvo três postos da polícia na vila de Mocímboa da Praia. Cinco pessoas morreram. Cerca de um mês depois, a 17 de novembro, as autoridades dão ordem de encerramento a algumas mesquitas por se suspeitar terem sido frequentadas por membros do grupo armado.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Dezembro de 2017 Surgem novos relatos de ataques nas aldeias de Mitumbate e Makulo, em Mocímboa da Praia. Na primeira semana de dezembro de 2017, terão sido assassinadas duas pessoas. Vários suspeitos foram identificados, tendo os moradores dado conta que os atacantes deram sinais de afiliação muçulmana. Por sua vez, a polícia desmentiu o envolvimento do grupo terrorista Al-Shabaab nestes ataques.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Janeiro a maio de 2018 Apesar de ter começado calmo, 2018 revelar-se-ia um ano de terror na província de Cabo Delgado com os ataques a alastrarem-se a mais distritos. Dada a gravidade da situação, a Assembleia da República aprovou, a 2 de maio, a Lei de Combate ao Terrorismo. Mas, no final do mês, dia 27, novos ataques foram realizados junto a Olumbi, distrito de Palma. Dez pessoas morreram, algumas decapitadas.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados 2 de junho de 2018 Dias mais tarde, a televisão STV dava conta que as forças de segurança moçambicanas haviam abatido, nas matas de Cabo Delgado, oito suspeitos de participação nos ataques. Foram ainda apreendidas catanas e uma metralhadora AK-47, além de comida e um passaporte tanzaniano. Por esta altura, já milhares de pessoas haviam abandonado as suas casas, temendo a repetição dos episódios de terror.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados 4 de junho de 2018 Ainda se "festejava" os avanços na investigação das autoridades, e consequente abate dos suspeitos quando, a 4 e 7 de junho, se registaram novos incêndios nas aldeias de Naunde e Namaluco. Sete pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Foram ainda destruídas 164 casas e quatro viaturas. O mesmo cenário voltou a repetir-se a 22 de junho: um novo ataque na aldeia de Maganja matou cinco pessoas.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados 29 de junho de 2018 Fortemente criticado por não se ter ainda pronunciado acerca dos ataques, o Presidente moçambicano Filipe Nyusi resolve fazê-lo, em Palma, perante um mar de gente. Oito meses e 33 mortos [25 vítimas dos ataques e oito supostos atacantes] depois... Em Cabo Delgado, Nyusi prometeu proteção aos cidadãos e convidou os atacantes a dialogar consigo, de forma a resolver as suas "insatisfações".

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Agosto de 2018 Depois de, em julho, um novo ataque à aldeia de Macanca - Nhica do Rovuma, em Palma, ter feito mais quatro mortos, Filipe Nyusi desafiou, a 16 de agosto, os oficiais promovidos no exército, por indicação da RENAMO, a usarem a sua experiência no combate contra estes grupos armados que, mais tarde, a 24 do mesmo mês, tirariam a vida a mais duas pessoas, na aldeia de Cobre, distrito de Macomia.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Setembro de 2018 Setembro de 2018 voltava a ser um mês negro no norte de Moçambique. Ataques nas aldeias de Mocímboa da Praia, Ntoni e Ilala, em Macomia, deixaram pelo menos 15 mortos e dezenas de casas destruídas. No final do mês, o ministro da Defesa, Atanásio Mtumuke, afirmou que os homens armados responsáveis pelos ataques seriam "jovens expulsos de casa pelos pais".

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Outubro de 2018 Um ano após o início dos ataques em Cabo Delgado, a polícia informou que os mais de 40 ataques ocorridos, haviam feito 90 mortos, 67 feridos e destruído milhares de casas. Foi também por esta altura que Filipe Nyusi anunciou a detenção de um cidadão estrangeiro suspeito de recrutar jovens para atacar as aldeias. No final do mês, começaram a ser julgados 180 suspeitos de envolvimento nos ataques.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Novembro de 2018 Novos relatos de mortes macabras surgem na imprensa. Seis pessoas foram encontradas mortas com sinais de agressão com catana na aldeia de Pundanhar, em Palma. Dias depois, o cenário repetiu-se nas aldeias de Chicuaia Velha, Lukwamba e Litingina, distrito de Nangade. Balanço: 11 mortos. Em Pemba, o embaixador da União Europeia oferecia ajuda ao país.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados 6 de dezembro de 2018 A população do distrito de Nangade terá feito justiça pelas próprias mãos e morto três homens envolvidos nos ataques. Na altura, à DW, David Machimbuko, administrador do distrito de Palma, deu conta que "depois de um ataque, a população insurgiu-se e acabou por atingir alguns deles". Entretanto, o Ministério Público juntou mais nomes à lista dos arguidos neste caso. Entre eles está Andre Hanekom.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados 16 de dezembro de 2018 A 16 de dezembro, e após mais um ataque armado no distrito de Palma, que matou seis pessoas, entre as quais uma criança, Moçambique e Tanzânia anunciaram uma união de esforços no combate aos crimes transfronteiriços. 2018 chegava assim ao fim sem uma solução à vista para os ataques que já haviam feito, pelo menos, 115 mortos. O julgamento dos já acusados de envolvimento nos ataques continua.

Cabo Delgado: Datas marcantes dos ataques armados Janeiro de 2019 O novo ano não começou da melhor forma. Sete pessoas morreram quando um grupo armado intercetou uma carrinha de caixa aberta que transportava passageiros entre Palma e Mpundanhar. Na semana seguinte, outras sete pessoas foram assassinadas a tiro no Posto Administrativo de Ulumbi. Um comerciante foi ainda decapitado em Maganja, distrito de Palma, no passado dia 20. Autoria: Raquel Loureiro, Agência Lusa



DW África: Esta é uma guerra que ainda vai a meio. Há, portanto, ainda muito a se dizer em relação a ela. Qual foi a abordagem do seu livro sobre este confronto na medida em que é um processo contínuo?

RS: Primeiro, este livro surge depois de um artigo que eu publiquei falando especialmente para as políticas públicas como algumas das estratégias de prevenção e combate. E no combate não falo só da dimensão militar, falo também do combate de contra estratégias de mobilização destes grupos. É um fenómeno que está a acontecer e que está numa fase incipiente em Moçambique. Mas há algumas coisas que já devem ser feitas de modo a evitar que o fenómeno cresça e se expanda para outras províncias. A província mais provável é Nampula pela questão religiosa e geográfica.

Eu penso que o principal contributo deste livro é o tipo de medidas que devem ser olhadas como modalidade de resposta a este fenómeno nesta fase incipiente. Falo particularmente das políticas públicas, olhando também para o facto de que Cabo Delgado é uma província que tem estado a sofrer muitas transformações nos últimos tempos por causa da descoberta do gás. Portanto, a probabilidade de aumentar-se os níveis de desigualdade e que cresçam os sentimentos de exclusão e de marginalização – que já existem - é muito maior. Isto é um factor fácil de instrumentalização por parte dos grupos terroristas. Portanto, se nós queremos olhar para este fenómeno e evitar que este fenómeno cresça e que estes grupos conquistem algum nível de legitimidade ao nível da província de Cabo Delgado nós precisamos falar seriamente de políticas públicas.