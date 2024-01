RENAMO diz que Ossufo Momade será candidato presidencial

O porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) anunciou esta quarta-feira (03.01) que Ossufo Momade será o candidato presidencial do maior partido da oposição nas eleições gerais de outubro.

Durante as autárquicas, em outubro passado, o partido reclamou ter vencido nas grandes cidades do país, incluindo na capital, Maputo. Segundo Manteigas, isso deveu-se em grande parte ao atual presidente da RENAMO.

Porta-voz da RENAMO: "Foi com Ossufo Momade que nós ganhámos nas últimas autárquicas" Foto: R. da Silva/DW

"Como se sabe, foi com Ossufo Momade que nós ganhámos nas últimas autárquicas. Esta vitória significa uma boa liderança da RENAMO", frisou o porta-voz do partido, embora os órgãos eleitorais tenham dado a vitória à Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO, no poder) em 60 das 65 autarquias.

A decisão sobre o candidato presidencial cabe, no entanto, aos órgãos com competências específicas dentro do partido.

É tempo de renovar a liderança da RENAMO?

Os críticos indicam que a liderança da RENAMO devia ser entregue a alguém mais jovem.

O analista Wilker Dias entende que Ossufo Momade "não tem capital político" para concorrer com quem quer que seja na FRELIMO.

Ainda assim, "a força de vontade e a negação do povo à FRELIMO, que impera nos últimos tempos, pode ser um dos principais elementos que podem fazer com que ganhe uma maioria em sede de disputa direta", admite Dias.

Momade anuncia "revolução" para "mudar cenário político" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

No entender do analista, Venâncio Mondlane poderá ser um dos candidatos ideais, entre outros nomes sonantes como Manuel de Araújo e Ivone Soares: "Venâncio Mondlane seria um candidato jovem, que vai de encontro aos ideais do povo na atualidade. O seu carisma e entusiasmo poderiam fazer dele um candidato à altura".

Por outro lado, as figuras jovens e sonantes dentro do partido devem envolver-se mais na campanha deste ano, recomenda Wilker Dias. "Isto pode fazer com que a RENAMO possa aumentar os assentos na Assembleia da República."

O porta-voz da RENAMO, José Manteigas, insiste que, com Ossufo Momade na liderança, o partido saiu com boa imagem das autárquicas. Por isso, "é o nosso candidato", disse, esta quarta-feira, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

"É o presidente que está a trazer grandes sucessos ao partido. Se medirmos pelos resultados das autárquicas, nota-se claramente que a RENAMO subiu bastante no seu desempenho, porque tem na liderança o presidente Ossufo Momade", afirmou Manteigas.

As eleições gerais estão agendadas para 09 de outubro.