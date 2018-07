RDC: Terror na província de Kasai

Angola: Congoleses denunciam horrores vividos

Mais de um milhão de deslocados

Estima-se que, pelo menos, 3.300 pessoas tenham já morrido na sequência do conflito que, desde agosto de 2016, se tem desenrolado nas região do Kasai e Kasai Central, na República Democrática do Congo, (RDC). 1,3 milhões de congoleses foram obrigados a fugir da região devido à violência da milícia Kamuina Nsapu.