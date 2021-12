Podcasts da DW África

De onde vem o conceito podcasting?

O termo podcasting surgiu da fusão das palavras "iPod" (designação da marca do tocador de MP3 da firma Apple) e "broadcasting" e, em princípio, significa "rádio para iPods".

Quais são as vantagens?

Você tem acesso on demand – independentemente do horário – a determinados áudios da DW. E você mesmo pode fazer uma seleção dos áudios (o seu podcast) e acessá-los em qualquer lugar, de forma móvel.

Quais são as exigências técnicas?

Para poder ouvir um podcast, precisa-se de um computador ou telemóvel com conexão à internet e no qual está instalado um software de podcasting. Esses programas (por exemplo, iTunes), disponíveis gratuitamente na internet, se encarregam do download dos arquivos MP3 e os transmitem automaticamente ao seu tocador de MP3 (iPod, telemóveis e outros). Também existem inúmeras plataformas que agregam vários podcasts.

O que é preciso para usar os podcasts da DW?

O podcasting funciona à base de feeds RSS. O feed de podcast contém links para os arquivos de áudio disponibilizados pela DW. Copie o endereço do feed RSS e cole-o no programa na hora de criar seu novo podcast (comando "novo feed").

Também pode usar programas e aplicativos no seu smartphone como o iTunes da Apple (Apple Podcasts) ou Google Play Music Podcasts (Google Podcasts) e seguir os links indicados nos vários podcasts da DW.

RSS significa em inglês "Really Simple Syndication" ("assinatura muito fácil") e permite aos utilizadores da internet receberem atualizações de páginas internet, áudios ou vídeos sem precisar visitá-los um a um.

Também posso assinar apenas os artigos da DW África através de um feed RSS?

Há agregadores que trabalham com esta tecnologia de RSS, que disponibilizam automaticamente as notícias e artigos de vários sites diretamente no seu computador ou telemóvel.

1. Em primeiro lugar, deve que instalar um leitor de RSS.

2. A seguir, tem que assinar a nossa página através da cópia do endereço RSS da DW África: http://rss.dw.com/rdf/rss-br-africa

Quais são os podcasts da DW África?

Pode consultar a lista através dos links em baixo: