Smartphone é um termo em inglês que significa telemóvel inteligente. Na prática, um smartphone é um telefone móvel com funcionalidades avançadas.

Um smartphone é um telemóvel com um sistema operativo avançado que combina as características de um computador pessoal (como o acesso a páginas da Internet e às redes sociais) com outras funcionalidades que podem ser potenciadas. O sistema operativo de um smartphone permite que sejam instalados programas adicionais, as chamadas aplicações ou apps. Estas são comercializadas em lojas online.