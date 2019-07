Educação

Podcast: "Economia e Meio Ambiente - Learning by Ear - Aprender de Ouvido"

Pode assinar o podcast do "Learning by Ear - Aprender de Ouvido", o programa educativo da DW África, com as radionovelas sobre temas de economia e meio ambiente.

Pode ouvir o "Learning by Ear - Aprender de Ouvido" onde quiser e sempre que quiser. A DW África coloca à disposição todas as séries dos programas educativos, incluindo as radionovelas de "Contra o Crime". O "Learning by Ear – Aprender de Ouvido" é um programa de aprendizagem à distância. Com radionovelas e programas de entretenimento educativo, a DW proporciona uma maneira recreativa para complementar a sua base de conhecimentos. Atenção: é importante não carregar apenas o episódio mais recente, para que consiga ouvir todos os episódios das nossas séries.

