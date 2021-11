Notícias falsas levam cabo-verdianos a recusar vacinas contra covid-19

Notícias falsas e rumores sobre as vacinas contra a covid-19, que circulam nas redes sociais e noutros canais na internet, levam muitos cabo-verdianos a desconfiar das vacinas e a recusarem a imunização. A resistência às vacinas acontece, sobretudo, no seio dos jovens e de pessoas idosas. As autoridades apelam as pessoas para confiarem nas vacinas administradas no país.