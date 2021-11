Covid-19: Cimeira do G7 decidirá por mais equilíbrio na distribuição de vacinas?

A União Europeia aprovou terça-feira (08.06) o certificado verde de Covid-19. Esta espécie de passaporte vai permitir aos cidadãos do bloco vacinados, recuperados ou testados viajar sem restrições no espaço comunitário. O certificado digital entra em vigor a partir de 1 de julho. E na cimeira do G7, que inicia sexta-feira (11.06) no Reino Unido, o acesso equitativo as vacinas será tema.