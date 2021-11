Africa on the Move

Uganda: O defensor dos direitos humanos Nicholas Opiyo

Com apenas 37 anos, o advogado Nicholas Opiyo já disputou alguns dos casos mais duros do Uganda. Juntamente com a sua equipa do "Chapter Four Uganda", desafiou a lei anti-homossexualidade ugandesa e defendeu críticos do Governo e vítimas de tortura. Em 2017, recebeu o Prémio África da Alemanha pelo seu compromisso com a defesa dos direitos humanos.