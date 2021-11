Paul Kagame acusa autoridades do Uganda de "caça" a ruandeses

Presidente do Ruanda diz que não fala mais frequentemente com seu homólogo ugandês, Yoweri Museveni, devido ao péssimo tratamento sofrido pelos seus compatriotas no país vizinho. Em entrevista à emissora Al Jazeera, Paul Kagame acusou as autoridades de Campala de estarem a "caçar" ruandeses residentes no Uganda.

"Temos situações em que os ruandeses sofrem ou não são autorizados a ir ao Uganda para fazer os seus negócios normalmente. O establishment no Uganda simplesmente caça os ruandeses onde quer que os encontre", disse Kagame.

Kagame disse que este mau tratamento dos imigrantes ruandeses no Uganda é a principal razão para não conversar mais frequentemente com o seu homólogo.

"Eles apresentam todos os tipos de pretextos que possíveis. Falam da insegurança que seria causada pelos ruandeses. Nós levantamos questões em torno daquilo que é mais perseguição do que qualquer coisa originada pelos ruandeses que vão para o Uganda", disse Kagame à Al Jazeera.

Museveni (esq.) e Kagame (dir.) em conversa com participação de João Lourenço

"Quando os ugandeses vêm ao Ruanda, não experimentam as mesmas dificuldades que os ruandeses experimentam quando vão ao Uganda", acrescentou.

O Ruanda fechou as suas fronteiras com o Uganda em fevereiro de 2019, e aconselhou os seus cidadãos a não viajarem para o Uganda, dizendo que o Governo de Campala não pode garantir a sua segurança.

Perguntado se ele comunica com o Presidente Museveni, Kagame disse: "Costumávamos falar uns com os outros, mas, ultimamente, parou mais ou menos. E até que estas questões sejam resolvidas... Não conversarmos somente por conversar por causa disso".

Tropas em Moçambique

Kagame disse que não há uma data definida para a retirada das tropas ruandesas de Moçambique. O Presidente do Ruanda disse Moçambique pediu ajuda não somente do Ruanda, mas também e outros países.

Kagame: "Não estabelecemos data para sairmos"

"Nós não estabelecemos data [para sairmos]. Mesmo quando nós decidimos ir, nós não falamos que vamos resolver o problema em uma semana ou um mês, não acontece dessa maneira. Depende muito das circunstâncias que nós observamos no terreno", explicou.

Paul Kagame disse que o Ruanda respondeu ao pedido do Governo moçambicano da forma que pode e está "trabalhando com os moçambicanos" para a resolução do conflito. O Presidente salientou também que "muitos êxitos foram alcançados" com o emprego das tropas.

Kagame disse que há muito sendo discutido a respeito do que as tropas ruandesas irão fazer em Cabo Delgado nos próximos meses.